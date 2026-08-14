The Great Chase KL Kini Diperakui Halal JAKIM, Bawa Pengalaman Sajian British Dari London Ke Malaysia

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The Great Chase, restoran kelahiran London yang terkenal dengan sajian British halal bertaraf premium, kini secara rasmi menerima pensijilan Halal JAKIM bagi cawangan Kuala Lumpur di Solaris Dutamas, sekali gus menandakan satu lagi pencapaian penting sejak jenama itu berkembang ke Malaysia pada September 2025.

Pensijilan tersebut berkuat kuasa pada 1 Ogos 2026 dengan nombor sijil JAKIM.700-2/3/2 113-04/2026, menjadikan The Great Chase KL sebuah destinasi santapan yang disahkan halal dan bebas alkohol.

Pencapaian ini membolehkan pelanggan di Malaysia menikmati hidangan ikonik restoran tersebut dengan keyakinan menerusi pengiktirafan halal rasmi JAKIM.

The Great Chase diasaskan di London pada 2017 oleh Simon Pearson dan Mabruk Khan, dengan visi untuk mewujudkan ruang buat keluarga dan rakan-rakan berkumpul sambil menikmati makanan berkualiti serta meraikan detik bermakna.

Keputusan untuk mendapatkan pensijilan JAKIM juga sebenarnya sudah menjadi sebahagian daripada visi The Great Chase sejak perbincangan untuk membawa jenama tersebut ke Kuala Lumpur bermula.

“Sebagai restoran halal terbaik di London yang menyajikan Halal Beef Wellington dan Sunday Roast terbaik di sana, adalah penting untuk kami memastikan cawangan Kuala Lumpur dapat menawarkan produk dan pengalaman yang sama,” kata Izzat Afandi, Pemilik Bersama The Great Chase.

“Di Malaysia, pensijilan JAKIM merupakan satu keperluan penting bagi restoran yang ingin mendapatkan pengiktirafan halal rasmi.

“Bagi kami, mendapatkan pensijilan ini adalah tentang kemampuan untuk menawarkan pengalaman santapan British bertaraf premium yang disahkan halal, di samping memberikan keyakinan dan jaminan yang sewajarnya kepada pelanggan.”

Hari ini, jenama tersebut mempunyai dua cawangan di peringkat antarabangsa, dengan lokasi di Kuala Lumpur menjadi cawangan pertamanya di Malaysia.

Lebih Enam Bulan Untuk Mendapatkan Pensijilan JAKIM

Proses mendapatkan pensijilan bermula pada Januari 2026 dan mengambil masa lebih enam bulan, melibatkan kerjasama rapat dengan pembekal serta semakan terperinci terhadap bahan-bahan, dokumentasi dan proses operasi.

Antara cabaran terbesar adalah mendapatkan dokumentasi yang diperlukan bagi bahan-bahan import, termasuk sijil halal, data teknikal produk dan carta aliran proses.

Dengan bahan yang diperoleh daripada pengeluar di beberapa negara, pasukan The Great Chase perlu memastikan format dokumentasi yang berbeza memenuhi keperluan dan piawaian JAKIM.

Proses pensijilan itu turut menyebabkan beberapa pembekal perlu ditukar berikutan dokumentasi yang tidak mencukupi.

Beberapa bahan seperti kurma, santan dan tulang lembu juga perlu digantikan apabila sijil halal yang dikemukakan tidak dapat ditafsirkan dengan jelas oleh pihak JAKIM.

Walaupun terdapat beberapa perubahan, resipi utama restoran ini secara keseluruhannya masih dikekalkan, dengan hanya sedikit penyesuaian dibuat apabila bahan pengganti diperlukan.

The Great Chase juga telah menyediakan operasi dapurnya dengan mengambil kira keperluan pensijilan halal sejak awal, sekali gus membolehkan mereka mengelakkan perubahan besar terhadap susun atur dan operasi dapur.

Satu prosedur operasi standard (SOP) baharu turut diperkenalkan bagi penyimpanan bahan untuk tujuan penyelidikan dan pembangunan (R&D), selaras dengan keperluan JAKIM yang menetapkan bahan R&D perlu diasingkan daripada bahan yang digunakan untuk operasi harian.

Pasukan The Great Chase turut menjalani latihan kesedaran halal, manakala proses pensijilan tersebut melibatkan pelaburan kira-kira RM5,000, termasuk pemasangan penapis air yang diperakui halal.

Kini, sebanyak 50 menu telah disahkan halal, dengan sokongan daripada 13 pembekal yang mempunyai pensijilan halal.

Bawa Sajian Ikonik London Ke Kuala Lumpur

Antara sajian utama The Great Chase ialah Halal Beef Wellington dan Sunday Roast, selain pilihan popular seperti sourdough buatan sendiri dan Coconut Date Butter.

Restoran ini mengkhususkan kepada sajian British bertaraf premium yang disajikan dengan sentuhan moden dalam suasana selesa dan inklusif, sesuai untuk pelanggan Muslim mahupun bukan Muslim.

Beef Sunday Roast dan Beef Wellington kekal antara menu paling laris, dengan restoran terus mengekalkan rasa dan resipi yang sinonim dengan The Great Chase.

Buat masa ini, pelanggan masih boleh menikmati rasa dan pengalaman yang sama seperti inspirasi daripada cawangan London, dengan kebanyakan resipi utama kekal tidak berubah selepas proses pensijilan.

Foto: TGC

Beberapa nama minuman dan hidangan sampingan bagaimanapun telah ditukar bagi memenuhi keperluan pensijilan, namun tiada menu baharu diperkenalkan khusus susulan proses pensijilan halal tersebut.

Cawangan Kuala Lumpur ini mempunyai kapasiti sehingga 65 pelanggan, tidak termasuk ruang luar, dan mampu menerima sehingga 200 hingga 300 pelanggan sehari pada hari paling sibuk.

Foto: TGC

Lebih Daripada Sekadar Pensijilan

Bagi The Great Chase, pencapaian ini bukan sekadar mengenai mendapatkan sijil, sebaliknya menjadi pengiktirafan terhadap usaha berterusan jenama itu untuk menawarkan sajian British bertaraf premium dalam bentuk yang diiktiraf secara rasmi sebagai halal.

“Menerima pensijilan Halal JAKIM merupakan satu pengiktirafan terhadap usaha berterusan kami untuk membuktikan bahawa kami mampu menawarkan sajian bertaraf premium dalam bentuk yang diiktiraf secara rasmi sebagai halal,” kata Izzat.

“Kepada pelanggan Muslim, datanglah ke The Great Chase untuk menikmati makanan kami, tetapi pada masa sama, nikmatilah juga layanan mesra yang kami tawarkan. Keseluruhan pengalaman itulah yang menjadi fokus kami.”

Jenama itu juga berharap pensijilan ini dapat mengeratkan lagi hubungan dengan pelanggan Malaysia yang sebelum ini menantikan pengiktirafan halal rasmi sebelum berkunjung.

Foto: TGC

Sejak dibuka di Kuala Lumpur, The Great Chase menerima banyak permintaan daripada pelanggan yang bertanyakan bilakah cawangan tersebut akan mendapat pensijilan halal.

Malah, ada pelanggan yang menyatakan secara dalam talian bahawa mereka tidak sabar untuk berkunjung, tetapi memilih untuk menunggu sehingga restoran menerima pensijilan rasmi JAKIM.

Salah satu pengalaman yang cukup bermakna bagi jenama ini ialah apabila sebuah keluarga yang baru pulang daripada percutian di UK berkunjung ke The Great Chase London sebelum datang ke cawangan Kuala Lumpur.

Menurut mereka, hidangan roast dan Beef Wellington di kedua-dua lokasi adalah setanding, sekali gus menunjukkan keupayaan The Great Chase membawa pengalaman santapan ikoniknya merentasi sempadan.

Future Plans

Dengan pensijilan JAKIM kini diperoleh, The Great Chase melihat pencapaian ini sebagai salah satu daripada beberapa langkah penting dalam perjalanan pengembangan antarabangsanya.

Jenama tersebut merancang untuk mendapatkan pensijilan halal bagi cawangan lain, selain meneroka peluang pengembangan di Asia Tenggara, UK dan Amerika Syarikat.

Antara lokasi yang berpotensi untuk cawangan akan datang termasuk Jakarta, Singapura, Manchester dan New York, selain membuka ruang untuk peluang francais dan kolaborasi.

Di Kuala Lumpur pula, The Great Chase akan terus memperkenalkan menu bermusim, termasuk Spring Summer Menu yang kini ditawarkan, sambil mengekalkan menu à la carte dan hidangan ikoniknya di semua cawangan.

“Pensijilan Halal JAKIM turut dipandang tinggi di negara lain kerana keperluannya yang begitu ketat,” tambah Izzat.

“Bagi kami, ini adalah langkah pertama daripada banyak lagi langkah penting untuk masa depan. Kami berharap untuk terus berkembang dan bekerjasama dengan rakan yang mempunyai visi yang sama bagi meneruskan prinsip dan perjuangan kami.”

Dengan cawangan Kuala Lumpur kini rasmi menerima pensijilan JAKIM dan bebas alkohol sepenuhnya, The Great Chase berharap dapat memperkenalkan satu lagi perspektif terhadap sajian British halal di Malaysia, dengan menggabungkan hidangan klasik British, layanan yang baik dan pengalaman santapan yang inklusif dalam satu ruang.

The Great Chase

Diasaskan di London pada 2017 oleh Simon Pearson dan Mabruk Khan, The Great Chase merupakan restoran British halal bertaraf premium yang dibina berasaskan idea untuk menghimpunkan keluarga dan rakan-rakan bagi menikmati makanan berkualiti serta meraikan detik bermakna.

Jenama ini dikenali dengan Halal Beef Wellington, Sunday Roast dan layanan mesra.

Cawangannya di Kuala Lumpur, Solaris Dutamas, merupakan lokasi pertama The Great Chase di Malaysia dan cawangan antarabangsa kedua.

The Great Chase

Alamat: A4-G1-3A Solaris Dutamas, Jalan Dutamas, 50480 Kuala Lumpur

A4-G1-3A Solaris Dutamas, Jalan Dutamas, 50480 Kuala Lumpur Waktu operasi: Selasa: 5 petang–10 malam Rabu–Ahad: 11 pagi–3 petang, 5 petang–10 malam

Tempahan: 03-2739 3592

03-2739 3592 Emel: enquiries@thegreatchase.com.my

enquiries@thegreatchase.com.my Instagram: @thegreatchase_kl

@thegreatchase_kl Laman web: The Great Chase

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