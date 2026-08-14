Ini 5 Faktor Yang Menentukan Nilai Sebuah Lukisan Mahal Atau Murah

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Menurut Laporan Pasaran Seni Art Basel & UBS 2026, pasaran seni global telah berkembang sebanyak 4% pada tahun 2025 dengan jumlah jualan mencecah AS$59.6 bilion.

Dalam tempoh yang sama, jualan lelongan awam turut meningkat sebanyak 9% berbanding tahun sebelumnya, membuktikan permintaan terhadap karya seni sedang meningkat.

Menariknya, di sebalik angka besar itu, dua buah lukisan oleh pelukis yang sama pun boleh mencatat harga yang jauh berbeza, bergantung pada beberapa faktor penting yang dinilai oleh pakar.

Penilaian Karya Seni Melibatkan 5 Faktor Utama

Menilai seni. (Foto: 300 Magazine)

Menurut Maddox Gallery, penilaian karya seni ialah proses menganggarkan nilai pasaran saksama (fair market value) bagi sebuah hasil kerja pada satu masa tertentu.

Seorang pakar tidak akan bergantung kepada satu faktor sahaja dalam menentukan harga karya tersebut.

Sebaliknya, mereka menilai gabungan pelbagai ciri yang berkaitan seperti karya lukisan, profil pelukis dan keadaan pasaran semasa.

Selain itu, beberapa faktor seperti asal-usul, keadaan fizikal, keunikan, reputasi pelukis serta rekod jualan juga main peranan penting.

Berikut adalah 5 faktor yang sering dilihat terlebih dahulu sebelum meletakkan harga karya seni.

#1. Reputasi Dan Kedudukan Pelukis Menjadi Titik Permulaan

Pelukis sering dijadikan titik permulaan dalam sebuah penilaian karya seni.

Menerusi proses ini, pakar akan menilai kedudukan seseorang pelukis dalam pasaran dengan meneliti faktor seperti permintaan pengumpul, wakil galeri, pameran muzium, pengiktirafan kritikan serta aktiviti jualan terkini.

Contohnya, seorang pelukis yang sudah lama mempunyai pasaran antarabangsa biasanya memiliki sejarah jualan lebih meluas berbanding pelukis baharu sedang membangun.

Namun, itu tidak bermakna setiap karya oleh pelukis terkenal secara automatik bernilai tinggi.

Sebaliknya, masa, subjek dan medium yang berbeza menjadi faktor dalam menentukan harga di pasaran.

#2. Asal-Usul Dan Sejarah Pameran Menguatkan Keyakinan Pembeli

Asal-usul karya seni penting untuk mendapat nilai tinggi. (Foto: Clark’s Auction Company)

Asal-usul merujuk kepada sejarah pemilikan sebuah karya yang mempunyai sijil lengkap.

Rekod pemilikan jelas mampu mengukuhkan keyakinan pembeli kerana ia membantu mengesahkan keaslian sekali gus menjejaki perjalanan karya tersebut menerusi pelbagai koleksi.

Malah, karya seni yang dimiliki oleh pengumpul terkenal atau muncul dalam koleksi mewah akan menarik minat lebih tinggi dalam kalangan pembeli.

Di samping itu, sejarah pameran turut diambil kira dalam proses penilaian.

Ini kerana penyertaan dalam pameran muzium, paparan institusi atau penerbitan utama menunjukkan sesebuah karya telah menerima pengiktirafan dan perhatian dari sarjana yang lebih luas.

#3. Medium, Keunikan Dan Keadaan Fizikal Turut Mempengaruhi Harga

Medium sesebuah karya akan memberi kesan yang besar terhadap nilainya.

Dalam kata mudah, sebuah lukisan akan mencatat harga jauh berbeza berbanding lukisan pensel, cetakan atau fotografi oleh pelukis sama.

Selain itu, genre cetakan seni pula lebih memberi fokus kepada saiznya.

Ini kerana sebuah cetakan yang mengeluarkan cetakan 25 keping edisi terhad akan dinilai lebih tinggi berbanding daripada cetakan 500 keping.

Tambahan pula, faktor keunikan juga mempunyai peranan penting. Ini kerana jika terdapat satu karya yang jarang muncul di pasaran, para pengumpul akan sanggup membayar harga mewah untuk memilikinya.

Keadaan fizikal turut memainkan peranan yang besar kerana semasa proses penilaian dijalankan, pakar akan meneliti sama ada karya tersebut pernah mengalami kerosakan, luntur, kotoran, kesan koyak atau kerja pemulihan.

Oleh itu, dua karya yang kelihatan sama boleh membawa nilai berbeza jika salah satu daripadanya berada dalam keadaan baik atau rosak.

#5. Rekod Lelongan Menjadi Penanda Aras Untuk Menentukan Harga

Antara lukisan paling terkenal di dunia, Mona Lisa. (Foto: Le Louvre)

Sebelum sebarang pembelian dilakukan, pengumpul akan melakukan kajian terlebih dahulu dengan meneliti rekod lelongan.

Rekod lelongan menyediakan bukti tentang harga yang baru dibeli oleh pengumpul lain.

Menerusi rekod ini, seseorang boleh mendapatkan harga kasar untuk mengetahui nilai sebenar sebuah lukisan itu.

Nilai Sesebuah Karya Boleh Berubah Mengikut Peredaran Masa

Pasaran seni sentiasa berkembang, dan nilai seseorang pelukis boleh meningkat atau menurun seiring perubahan profilnya.

Sebagai contoh, sebuah pameran retrospektif muzium oleh institusi ternama mampu memperkenalkan karya seseorang pelukis kepada khalayak baharu yang memberi kesan kepada harganya.

Apabila permintaan meningkat, nilai penilaian turut boleh berubah mengikutnya.

Perubahan seperti ini jelas memberitahu kenapa sebuah karya perlu disemak semula dari semasa ke semasa kerana harganya tidak akan kekal selamanya.

Abdul Latiff Mohidin Mencatat Rekod Penjualan Karya Seni Tertinggi Bagi Pelukis Tempatan

Abdul Latiff Mohidin. (Foto: The Options)

Menurut Penang Art District, karya paling mahal yang pernah dijual oleh seorang pelukis tempatan Malaysia ialah Growth I, 1968, hasil tangan Abdul Latiff Mohidin, dengan harga sekitar RM1.3 juta.

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang pencapaian bersejarah tersebut:

Pada 27 Mac 2019, ‘Growth I, 1968’ mencipta rekod lelongan dunia apabila terjual pada harga £245,000 di lelongan MODERN MADE di London.

Lukisan itu merupakan sebahagian daripada siri terkenal karya Abdul Latiff, iaitu Pago Pago.

Dikenali sebagai pelukis moden terkemuka Malaysia, siri Pago Pago beliau mengandungi lebih 80 karya, teks dan dokumen arkib yang merakam perjalanan budayanya menerusi masyarakat Barat dan Asia.

Menurut rumah lelong London, Lyon & Turnbull, Growth I dilihat sebagai sebuah karya penting dalam perjalanan seni Abdul Latiff.

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