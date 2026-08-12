Selepas 40 Tahun, Club Med Cherating Bakal Berubah Wajah Dengan Renovasi Besar-Besaran

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Selepas lebih empat dekad menjadi antara destinasi peranginan ikonik di Malaysia, Club Med Cherating bakal memasuki satu lagi bab penting dalam sejarahnya apabila resort tersebut akan menjalani renovasi secara menyeluruh mulai 11 Oktober 2026.

Transformasi besar-besaran itu bakal membawa Club Med Cherating ke era baharu hospitaliti all-inclusive dengan mengekalkan identiti semula jadinya yang dikelilingi hutan tropika dan pantai.

Namun sebelum pintunya ditutup untuk proses transformasi, resort berkenaan mengajak tetamu untuk menikmati pengalaman terakhir dan mengimbau kembali sejarah panjangnya menerusi beberapa acara khas.

Resort Club Med Pertama Di Asia

Club Med Cherating mula dibuka pada 1979 dan merupakan resort Club Med pertama di Asia.

Lokasinya pada ketika itu dipilih sendiri oleh pengasas bersama Club Med, Gilbert Trigano, kerana kawasan hutannya yang masih terpelihara serta pantainya yang terbentang luas.

Lebih 40 tahun kemudian, elemen semula jadi tersebut kekal menjadi sebahagian penting daripada identiti resort.

Club Med Cherating merupakan rumah kepada rumah kayu atas tiang terpanjang di dunia, selain kawasan hutan seluas 80 hektar yang menjadi habitat kepada pelbagai hidupan dan biodiversiti tempatan.

Menerusi renovasi akan datang, elemen semula jadi itu akan terus menjadi sebahagian daripada pengalaman tetamu, dengan gabungan kemewahan moden dan suasana tropika yang lebih dekat dengan alam.

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Club Med bagi Asia Tenggara dan Pasifik, Rachael Harding, Cherating mempunyai tempat istimewa dalam sejarah Club Med sebagai rumah pertama mereka di Asia.

Transformasi itu, katanya, akan membuka lembaran baharu untuk destinasi berkenaan dengan menawarkan pengalaman yang lebih sofistikated, namun masih mengekalkan hubungan rapat dengan alam semula jadi.

5 Pengalaman Baharu Bakal Diperkenalkan

Selepas transformasi selesai, Club Med Cherating akan memperkenalkan lima pengalaman utama yang direka untuk membolehkan tetamu meneroka persekitaran semula jadinya dengan lebih dekat.

1. The Jungle Express

Pengalaman pengangkutan khas ini akan membawa tetamu merentasi kawasan hutan seluas 80 hektar yang masih terpelihara sebelum tiba di Pantai Pantai, sebuah kawasan pantai tersembunyi di seberang resort.

2. The Cliffside Challenge

Tetamu yang sukakan cabaran boleh mencuba pengalaman memanjat tebing batu semula jadi yang menjulang di atas laut di Pantai Pantai, dengan pemandangan laut yang luas menanti di puncak.

3. Jungle Discovery Trails

Bekerjasama dengan NGO tempatan, pengalaman ini akan membawa tetamu menerokai laluan hutan bersama Green G.O (Gentle Organiser) yang berpengalaman.

Antara aktiviti yang ditawarkan termasuk pendakian ketika matahari terbit, pemerhatian haiwan, aktiviti melihat burung serta eksplorasi hutan bercahaya fluoresen selepas waktu malam.

4. Farm-to-Fork in the Jungle

Tetamu boleh menaiki Jungle Express ke Rembulan gourmet club untuk menikmati hasil tempatan yang segar dan diperoleh secara lestari, sebelum mengakhiri malam dengan koktel istimewa.

5. Firefly Mangrove Cruise

Pengalaman menaiki bot pada waktu malam ini membawa tetamu menyusuri sungai paya bakau yang tenang, sambil menyaksikan kelip-kelip menerangi pokok-pokok di sepanjang laluan.

Sebelum Renovasi, Tetamu Boleh Bawa Pulang Sebahagian Sejarah Club Med

Foto: Club Med Cherating.

Bagi meraikan sejarah resort sebelum transformasi bermula, Club Med Cherating turut menyediakan beberapa aktiviti khas untuk tetamu.

Antaranya ialah Auction with Heart, yang berlangsung seminggu sekali mulai September sebelum memuncak dengan lelongan besar pada malam 8 Oktober.

Tetamu berpeluang membida barangan fizikal daripada sejarah resort termasuk papan tanda lama, perabot ikonik serta barangan kegemaran Chef de Village.

Kesemua hasil lelongan akan disumbangkan kepada badan kebajikan.

Selain itu, Street Market akan diadakan setiap minggu mulai pertengahan Ogos di ruang teater resort, dengan tetamu menerima rantai manik tradisional seperti yang diberikan ketika Club Med Cherating mula beroperasi dahulu.

Pengunjung juga boleh mengimbau kenangan menerusi Timeline & Memory Wall, menyertai kejohanan sukan bersama G.O dalam aktiviti Challenge The G.O, serta menikmati muzik menerusi Top 40 Hits, yang menampilkan lagu-lagu popular daripada setiap dekad sepanjang sejarah resort.

Kekal Utamakan Kelestarian

Transformasi ini turut akan dilaksanakan selari dengan falsafah kelestarian global Club Med, Happy to Care.

Reka bentuk resort yang berkepadatan rendah akan mengambil kira bentuk muka bumi sedia ada, dengan usaha melindungi biodiversiti tempatan sepanjang proses pembinaan.

Foto: Club Med Cherating.

Buat mereka yang mahu merasai sendiri suasana Club Med Cherating sebelum ia memasuki fasa baharu, resort tersebut menggalakkan tetamu membuat tempahan sebelum penutupan bermula pada 11 Oktober 2026.

Selepas lebih 40 tahun, mungkin inilah peluang terakhir untuk menikmati Club Med Cherating dalam versi yang selama ini dikenali ramai sebelum destinasi ikonik tersebut membuka lembaran baharu.

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