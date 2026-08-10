Taanusiya Chetty Ke Pertandingan Miss World, Mahu Persembah Seni Silat Tari Pada Dunia

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Pertandingan Miss World kini kembali dalam edisi ke-73 dan akan berlangsung dari 8 Ogos hingga 5 September 2026.

Pada kali ini, pertandingan ratu cantik antarabangsa berprestij ini diadakan di tiga bandar di Vietnam, bermula di Quang Ninh sebelum ke Hai Phong dan Nha Trang, di mana malam pertabalan Miss World bakal berlangsung.

Malaysia turut tidak melepaskan peluang untuk terlibat dalam acara ini apabila Miss Malaysia, Taanusiya Chetty, tampil mewakili negara.

Taanusiya Harap Bawa Pulang Gelaran Miss World Pertama Negara

Taanusiya yang merupakan seorang pendidik berkata bertanding di Miss World bukan sekadar memakai pakaian cantik di pentas antarabangsa.

Buatnya, ia merupakan peluang untuk dia turut menonjolkan budaya negara di samping menggunakannya sebagai platform advokasi terhadap pendidikan.

Wanita muda berusia 26 tahun itu telah meluangkan masa selama 19 bulan untuk menyiapkan dirinya bagi mewakili Malaysia di pentas antarabangsa itu.

“Saya mahu membawa pulang mahkota Miss World pertama buat Malaysia. Saya rasa ini sahaja masa yang saya ada, dan saya janji akan menjayakan setiap segmen,” katanya kepada Bernama.

Taanusiya sebelum ini telah dinobatkan sebagai Miss World Malaysia 2024/2025. Kini, tanggungjawab menjadi wakil negara menjadi semakin mendebarkan buat model itu.

“Saya akan menjadi ‘Miss Malaysia’. Jadi semua yang saya cakap dan lakukan akan mencerminkan imej negara,” katanya.

Pentas Antarabangsa Digunakan Sebagai Platform Advokasi

Bukan sekadar mahu memenuhi kehendak tradisional pertandingan ratu cantik, Taanusiya berharap untuk menggunakan platform itu bagi menekankan kepentingan ke atas pendidikan dan usaha mengenai hak manusia.

Dia mengakui masih berasa gementar walaupun setelah persediaan selama berbulan lamanya.

Namun baginya, rasa takut itu tenggelam apabila dia menghargai setiap momen terhadap peluang yang hanya datang sekali seumur hidup itu.

Taanusiya Mahu Perkenalkan Budaya Malaysia Di Pertandingan Miss World

Taanusiya bukanlah mewakili Malaysia secara berseorangan, tetapi turut mendapat sokongan ramai bakat kreatif lain.

Ini termasuk para pereka tempatan yang telah menyediakan sekitar 100 set pakaian bagi pelbagai segmen sepanjang pertandingan ratu cantik itu berlansung.

Merupakan seorang ‘anak Malaysia’ sejati, Taanusiya mencerminkan latar belakangnya yang pelbagai menerusi kefasihan dalam bahasa Melayu, Mandarin, Tamil dan Inggeris.

Bagi segmen bakat pula, wanita berkarisma itu akan menonjolkan salah satu seni tradisi Malaysia iaitu silat tari.

Dia akan mempersembahkan seni silat tari di pertandingan itu selepas menjalani latihan selama sembilan bulan.

Pilihan itu membolehkan Taanusiya mendemonstrasikan seni yang jelas datang dari Malaysia sambil menggabungkan gerakan, disiplin dan tradisi budaya.

Buat dirinya, persediaan yang dilakukan selama berbulan lamanya juga menjadi satu bentuk latihan ketahanan.

Taanusiya berkata pengalaman itu telah mengukuhkan kemampuannya untuk mengendali tekanan, sementara menjadi peringatan agar dia sentiasa menghargai peluang yang dihidangkan kepadanya itu.

Harap Perjalanannya Jadi Inspirasi Buat Murid & Rakyat Malaysia

Sebagai seorang pendidik, Taanusiya tidak pernah melupakan anak-anak muridnya dan berharap agar perjalanannya dalam Miss World menjadi bukti kepada mereka bahawa tidak mustahil untuk mencapai cita-cita tinggi.

“Jika saya berjaya membawa pulang mahkota, mereka juga akan bermotivasi untuk menyimpan impian besar dan mengejar cita-cita mereka,” ujarnya.

Wakil Malaysia itu berharap agar rakyat turut menerima mesej yang sama, iaitu supaya berani menjadi diri sendiri dan mengambil peluang yang diberi.

Pencapaian Terbaik Malaysia Di Miss World Ialah Di Tempat Ke-3 Pada 1998

Sebagai info, Malaysia setakat ini masih belum berjaya menggenggam gelaran Miss World.

Pencapaian terbaik di pentas antarabangsa itu dicatatkan oleh Lina Teoh apabila berjaya mendapat tempat ketiga pada tahun 1998.

Rahimah Orchient Yayah pula mencapai Top 10 pada 1994, sementara Deborah Henry dipilih antara peserta Top 16 pada 2007.

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