Marriott Bonvoy & BMOUIF Lancar Kempen Pemuliharaan Orang Utan Di Malaysia, Kisah ‘Aggy’ Jadi Inspirasi

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Marriott Bonvoy dan Bukit Merah Orang Utan Island Foundation (BMOUIF) mengumumkan kerjasama strategik menerusi kempen ‘A Story That Matters: Uniting Hospitality and Conservation for a Better Future’, yang menggabungkan sektor hospitaliti, pemuliharaan dan pendidikan bagi menyokong usaha melindungi spesies orang utan yang semakin terancam.

Berteraskan komitmen bersama dalam memelihara khazanah alam semula jadi Malaysia, Marriott Bonvoy dan BMOUIF berganding bahu untuk menjadikan pengalaman melancong sebagai platform yang menyumbang kepada usaha pemuliharaan.

Melalui gabungan rangkaian hospitaliti Marriott Bonvoy dan pengalaman lebih dua dekad BMOUIF dalam pemuliharaan orang utan, kerjasama ini bertujuan meningkatkan kesedaran terhadap kekayaan biodiversiti Malaysia serta menggalakkan lebih ramai pelancong menjadi sebahagian daripada usaha pemuliharaan yang bermakna.

Kisah Aggy Jadi Teras Kempen

Teras utama kempen ini ialah kisah Aggy, seekor anak orang utan Borneo yang menjadi simbol kepada usaha pemuliharaan luar biasa oleh BMOUIF.

Kehilangan ibunya sejurus selepas dilahirkan, Aggy berjaya diselamatkan hasil dedikasi pasukan veterinar dan penjaga yang memberikan penjagaan rapi sepanjang tempoh paling kritikal dalam hidupnya.

Kini, Aggy telah berjaya diperkenalkan semula ke Pulau Orang Utan dan diterima oleh seekor ibu angkat orang utan, satu pencapaian yang terhasil melalui proses penjagaan serta pemulihan selama berbulan-bulan.

Melalui simbolik pengambilan angkat Aggy, kerjasama ini diharap dapat memberi inspirasi kepada tetamu dan ahli Marriott Bonvoy untuk menyokong usaha berterusan BMOUIF dalam bidang pemuliharaan, rehabilitasi, penyelidikan dan pendidikan, sekali gus membantu menjamin masa depan yang lebih baik untuk spesies orang utan yang terancam.

Kempen ini juga merupakan sebahagian daripada “Serve 360: Doing Good in Every Direction”, platform kelestarian dan impak sosial Marriott International yang mencerminkan komitmen syarikat dalam mewujudkan impak positif kepada komuniti dan alam sekitar di setiap destinasi operasinya.

“Hospitaliti bukan sekadar tentang mewujudkan hubungan bermakna sesama manusia, tetapi juga dengan destinasi yang menjadi sebahagian daripada perjalanan kita,” kata George Varughese, Naib Presiden Pasaran Malaysia, Marriott International.

“Kerjasama bersama Bukit Merah Orang Utan Island Foundation mencerminkan komitmen Marriott Bonvoy untuk menjadikan pelancongan sebagai satu kuasa yang membawa kebaikan.

“Kami berharap inisiatif ini dapat memberi inspirasi kepada tetamu dan ahli kami untuk lebih menghargai khazanah alam semula jadi Malaysia serta menunjukkan bahawa setiap tindakan kecil mampu menyumbang kepada usaha melindunginya untuk generasi akan datang.”

Dari Pulau Orang Utan Ke Hotel Marriott Bonvoy

Sebagai sebahagian daripada kempen ini, hotel-hotel Marriott Bonvoy di seluruh Malaysia akan memperkenalkan pelbagai inisiatif kesedaran dan pengalaman kepada tetamu bagi memberi peluang kepada mereka memahami usaha pemuliharaan orang utan serta menyokong perjuangan tersebut.

Kempen ini juga menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk meneroka Pulau Orang Utan, salah satu destinasi hidupan liar unik di negara ini.

Antara inisiatif yang diperkenalkan ialah:

Kempen media sosial #AStoryThatMatters yang berkongsi kisah Aggy bagi meningkatkan kesedaran dan sokongan terhadap usaha pemuliharaan orang utan.

yang berkongsi kisah Aggy bagi meningkatkan kesedaran dan sokongan terhadap usaha pemuliharaan orang utan. Kemudahan sumbangan melalui kod QR di hotel-hotel Marriott Bonvoy bagi membolehkan tetamu menyumbang secara terus kepada usaha pemuliharaan orang utan.

Kadar kemasukan eksklusif ke Pulau Orang Utan untuk ahli Marriott Bonvoy.

Sepanjang tempoh kempen berlangsung, tetamu turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti di hotel-hotel Marriott Bonvoy terpilih yang menghubungkan mereka secara lebih dekat dengan usaha pemuliharaan orang utan.

Meneruskan Legasi Pemuliharaan Orang Utan

Perjalanan Aggy mengingatkan kita bahawa setiap orang utan berhak diberikan peluang untuk terus hidup dan berkembang,” kata Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latif Mohamad, Pengerusi BMOUIF.

Selama lebih dua dekad, BMOUIF kekal komited dalam usaha pemuliharaan, rehabilitasi dan perlindungan orang utan yang terancam.

“Kami amat berbesar hati mengalu-alukan Marriott Bonvoy sebagai rakan strategik dalam usaha pemuliharaan ini dan percaya kolaborasi ini akan memberi inspirasi kepada lebih ramai pihak untuk memahami kepentingan melindungi khazanah alam semula jadi negara.”

Beliau berkata kerjasama itu akan membolehkan BMOUIF mendekati lebih ramai masyarakat, meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan biodiversiti Malaysia serta membuktikan bahawa usaha secara kolektif, walaupun kecil, mampu memberi impak besar dalam menjamin masa depan yang lebih cerah untuk generasi akan datang.

BMOUIF ditubuhkan atas visi dan sokongan tidak berbelah bahagi Allahyarham Tan Sri Datuk (Dr) Haji Mustapha Kamal, yang sejak lebih dua dekad lalu menerajui usaha pemuliharaan orang utan, penyelidikan veterinar dan pendidikan alam sekitar sehingga menjadikan BMOUIF antara organisasi utama di Malaysia yang memberi tumpuan kepada penjagaan dan pemuliharaan spesies orang utan terancam.

Hari ini, legasi tersebut diteruskan oleh Felina Tan Sri Datuk (Dr) Haji Mustapha Kamal, Pengerusi Eksekutif M K Land Holdings Berhad, yang terus menyokong usaha yayasan serta pembangunan ekosistem Bukit Merah secara menyeluruh.

M K Land kekal komited untuk menyokong inisiatif pemuliharaan dan pendidikan BMOUIF serta mengalu-alukan kerjasama bersama Marriott Bonvoy dalam memperkukuh kesedaran awam, menggalakkan pelancongan yang bertanggungjawab dan memastikan masa depan yang lebih lestari untuk orang utan di Malaysia.

Sejak 2009, BMOUIF telah menerima lebih 17,000 pelajar menerusi program pendidikan serta menyokong lebih 430 pelatih dalam bidang perubatan veterinar dan biologi pemuliharaan.

Yayasan itu juga terus mempergiat usaha penyelidikan dan program rehabilitasi bagi memastikan kelangsungan spesies orang utan untuk generasi akan datang.

Melalui kempen ‘A Story That Matters’, Marriott Bonvoy dan BMOUIF berharap dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai pelancong untuk mengenali khazanah alam semula jadi Malaysia, di samping membuktikan bagaimana sektor hospitaliti dan pemuliharaan boleh bergerak seiring dalam menghasilkan impak berpanjangan kepada hidupan liar, komuniti tempatan serta generasi akan datang.

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