Kenapa Ada Ayat Doa Qunut Yang Imam Baca Perlahan? Ini Penjelasannya

Membaca doa qunut ketika solat Subuh merupakan suatu sunat muakkad mengikut mazhab Syafie.

Doa qunut turut dibacakan ketika rakaat terakhir solat sunat Witir, yang selalu dilakukan di masjid sebagai penutup kepada solat sunat Terawih.

Pasti ada yang perasan, terdapat bacaan pada ayat-ayat tertentu doa qunut yang diucapkan secara perlahan oleh imam walaupun ketika berjemaah. Namun apa maksudnya?

Doa Qunut Merangkumi Permohonan & Pujian Kepada Allah SWT

Sebenarnya, sebab utama terdapat bahagian doa qunut yang dibaca perlahan adalah kerana perbezaan struktur ayat.

Menurut sumber, doa qunut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu:

Permohonan atau permintaan kepada Allah SWT

Pujian dan pengakuan terhadap keagungan Allah SWT

Bahagian Doa Qunut Dibaca Kuat

Bahagian permohonan yang dikenali sebagai tadharru’ akan dibaca dengan kuat oleh imam agar para makmum dapat mendengar dan sama-sama mengaminkannya. Sama seperti apabila imam membacakan doa-doa lain.

Bahagian doa qunut ini merangkumi ayat pertama hingga kelima seperti di bawah.

اللهمَّ اهدِنا فيمَن هدَيت

Maksudnya: “Ya Allah tunjukkanlah kami sebagaimana orang yang Engkau berikan petunjuk“

وعافِنا فيمَن عافيت

Maksudnya: “Dan sejahterakanlah kami sebagaimana orang yang Engkau sejahterakan“

وتولَّنا فيمَن تولَّيت

Maksudnya: “Pimpinlah kami sebagaimana orang yang telah Engkau pimpin“

وباركْ لنا فيما أعطيت

Maksudnya: “Dan berkatilah hendaknya untuk kami apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku“

وقِنا شرَّ ما قضيت

Maksudnya: “Jauhkanlah dari kami sebarang kejahatan/ takdir buruk yang Engkau tentukan (untuk hari ini)“

Bahagian Doa Qunut Dibaca Perlahan

Bahagian pujian dan pengakuan terhadap Allah SWT pula dikenali sebagai Thana’ yang merangkumi ayat keenam hingga 10.

Ayat-ayat di bawah merupakan satu kenyataan kebenaran dan bukanlah permintaan kepada Allah SWT untuk dikabulkan.

ﻓﺈنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ

Maksudnya: “Sesungguhnya hanya Engkau sahajalah yang menetapkan dan tidak sesiapa pun yang berkausa menetapkan sesuatu selain dariapda Engkau“

وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ

Maksudnya: “Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperolehi pimpinanMu“

وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

Maksudnya: “Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi“

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

Maksudnya: “Telah memberi berkat Engkau, oh Tuhan“

فَلَكَ الْحَمْدٌ عَلى ما قَضَيتَ

Maksudnya: “Dan Maha Tinggi Engkau, Maka bagi Engkaulah segala pujian terhadap apa-apa yang telah Engkau tetapkan“

Penghujung Doa Qunut Dibaca Kuat Semula

Selepas lima ayat di atas dibaca dengan perlahan, imam akan menghabiskan doa qunut dengan membacanya secara kuat.

Kebiasaannya imam akan membaca dua ayat di bawah sebagai penutup doa qunut. Ayat-ayat ini akan diaminkan oleh para jemaah kerana merupakan doa dan permintaan.

وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأََتُوبُ إِلَيْكَ

Maksudnya: “Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau“

وَصلَّى اللهُ عَلىَ سَيًّدًنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Maksudnya: “Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya“

Imam Disunatkan Baca Keseluruhan Doa Qunut Dengan Kuat

Walaupun terdapat imam yang membacakan lima ayat di atas dengan perlahan, namun pendapat yang kuat dalam mazhab Syafie adalah membaca keseluruhan doa qunut dengan suara kuat.

Menurut bekas Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri dalam penulisannya, hal ini seperti disebut oleh Imam al-Nawawi dalam al-Majmu’.

Menurut Imam al-Nawawi, pendapat yang sahih adalah disunatkan (mustahab) doa qunut dibaca dengan kuat.

“Sesunggungnya imam menguatkan bacaan pada doa qunut dan Makmum pula mengaminkan doa tersebut, dan begitu juga dengan membaca pujian (dibaca dengan kuat). Jika makmum tidak mendengar bacaan imam, barulah makmum membaca qunut,” katanya.

Namun tiada masalah sekiranya terdapat imam yang ingin menguatkan bacaannya pada sebahagian doa qunut, dan memperlahankan suaranya pada bahagian pujian, memandangkan ia masih merupakan pendapat minoriti mengikut mazhab Syafie.

