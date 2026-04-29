Bukan Sekadar Rawatan Biasa, Pelepasan Cukai Perubatan Hanya Untuk Penyakit Serius

Perubatan adalah salah satu kategori yang layak mendapat pelepasan cukai di bawah Lembaga Hasil Dalam Negara (LHDN).

Namun mungkin ada yang turut memfailkan perbelanjaan rawatan biasa di klinik bagi tujuan pengurangan pembayaran cukai.

Sebenarnya, perkara ini tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan permohonan tuntutan anda ditolak, malah dikenakan penalti pula kerana melakukan kesalahan ini.

Pelepasan Cukai Perubatan Hanya Untuk Penyakit Serius

Perkara ini dijelaskan oleh seorang Akauntan Bertauliah, Wan Nurfatin Aliaa, menerusi hantaran di Threads, yang menegur tabiat orang ramai mengumpul resit klinik bagi rawatan tidak serius seperti demam dan selesema.

Dia yang juga merupakan seorang ejen cukai berdaftar berkata, pelepasan cukai perubatan sebenarnya hanya dibenarkan bagi penyakit serius atau kritikal.

Menurutnya, istilah penyakit serius ini perlu dirujuk kepada garis panduan rasmi LHDN.

“Contohnya macam kanser, penyakit jantung, kegagalan organ, dan sebagainya. Demam, flu, atau selsema memang tiada dalam senarai tu,” katanya.

Merujuk kepada Lampiran A Permohonan Potongan Cukai LHDN, berikut merupakan jenis penyakit kronik/ serius yang dibenarkan:

Kanser

Serangan jantung

Pulmonary hypertension

Sakit buah pinggang kronik

Sakit hati kronik

Fulminant viral hepatitis

Kecederaan di kepala disebabkan kemalangan

Tumor dan kecacatan pembuluh darah di otak

Melepuh dan melecur kerana kebakaran

Pemindahan organ utama

Penyakit Parkinson

Penyakit HIV dan AIDS

Pemindahan kaki dan/atau tangan

Antara jenis penyakit kronik yang boleh dibuat tuntutan pelepasan cukai

Tuntutan Pelepasan Cukai Perubatan Mempunyai Kategori Berbeza

Selain itu, Nurfatin berkata orang ramai perlu memahami perbezaan antara kategori tuntutan perubatan yang dibenarkan.

Antaranya adalah:

Pelepasan Perubatan Penyakit Serius

Pelepasan Pemeriksaan Kesihatan Penuh

Perbelanjaan Perubatan Ibu Bapa

Dia menjelaskan bahawa setiap kategori mempunyai syarat-syaratnya yang tersendiri.

Tuntutan Pelepasan Cukai Boleh Ditolak & Dikenakan Penalti Jika Lakukan Kesalahan Ini

Jadi salah ke kalau buat tuntutan LHDN bagi kesakitan biasa macam demam dan selesema di bawah kategori penyakit serius ni?

Nurfatin menegaskan bahawa sistem LHDN pasti akan dapat mengenal pasti ketidakpadanan tersebut.

“Mereka bukan tak tahu, sistem data mereka sekarang boleh semak silang dengan rekod klinik dan hospital,” katanya.

Tambahnya lagi, jika LHDN melakukan semakan audit dan mendapati kesalahan ini, mereka berhak menolak tuntutan tersebut sepenuhnya.

Malah pembayar cukai bukan setakat perlu membuat pembetulan cukai, namun terdapat juga risiko dikenakan penalti.

Senarai Pelepasan Cukai Bagi Kategori Perubatan & Keperluan Khas

Di bawah kategori Perubatan dan Keperluan Khas, seorang pembayar cukai boleh membuat tuntutan bagi diri sendiri, pasangan atau anak.

Namun seperti dinyatakan di atas, tuntutan ini tidak dibenarkan bagi semua jenis penyakit dan tertakluk kepada perkara tertentu.

Berikut merupakan tuntutan perubatan yang boleh dibuat bagi tujuan pengurangan cukai dengan tuntutan keseluruhan maksimum RM10,000:

Penyakit serius

Rawatan kesuburan

Pemvaksinan (terhad RM1,000)

Pemeriksaan dan rawatan pergigian (Terhad RM1,000)

Pemeriksaan perubatan (Terhad RM1,000) Pemeriksaan perubatan penuh Ujian pengesanan penyakit Pemeriksaan kesihatan mental/ konsultasi Pembelian peralatan pemeriksaan kesihatan sendiri Pembelian kit ujian kendiri

Diagnosis/ intervensi awal/ pemulihan anak berumur 18 tahun dan ke bawah yang kurang upaya pembelajaran (Terhad RM6,000)

Antara tuntutan perubatan yang dibenarkan.

Selain itu, tuntutan pengurangan cukai juga boleh dibuat bagi ibu bapa dan datuk nenek sehingga RM8,000 yang tertakluk kepada:

Rawatan perubatan, rawatan pergigian, keperluan khas dan penjagaan

Pemeriksaan perubatan penuh dan pemvaksinan (Terhad RM1,000)

Pengurangan cukai juga boleh dibuat bagi perbelanjaan peralatan sokongan asas untuk Orang Kurang Upaya (OKU) yang termasuk diri sendiri, pasangan, anak atau ibu bapa, terhad kepada RM6,000.

