Bilik Terapi Sensori RMHC Kini Di Seremban, Bantu Kanak-Kanak Autisme Dapat Sokongan Lebih Baik

Usaha menyokong kanak-kanak berkeperluan khas terus diperkasa apabila Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia (RMHC Malaysia) menyerahkan sebuah Bilik Terapi Sensori Ronald McDonald di Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah, Seremban.

Inisiatif ini dilaksanakan bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sempena Bulan Kesedaran Autisme, dengan fokus utama untuk memperluaskan akses kepada terapi yang lebih sistematik, konsisten dan berkesan, terutamanya bagi intervensi awal.

Apa yang menarik, bilik terapi ini bukan sekadar ruang biasa. Ia telah dinaik taraf menjadi fasiliti berskala penuh, lengkap dengan peralatan integrasi sensori mengikut standard RMHC.

Dengan kemudahan ini, sesi terapi kini boleh dijalankan secara lebih tersusun — sekali gus membantu kanak-kanak dalam aspek kawalan deria, fokus serta kemahiran sosial, termasuk mereka yang mengalami autisme dan ADHD.

Penyerahan ini juga menandakan bilik terapi ke-37 RMHC Malaysia di seluruh negara. Secara keseluruhan, inisiatif ini telah memberi manfaat kepada lebih 4,500 kanak-kanak setiap tahun — satu angka yang menunjukkan impak berterusan usaha ini.

Menurut Pengurus Besar RMHC Malaysia, Mohd Nasri Mohd Nordin, akses kepada fasiliti yang sesuai memainkan peranan besar dalam perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas.

“Bilik ini menyediakan persekitaran yang selamat dan kondusif untuk terapi dijalankan secara konsisten. Dengan latihan berkala kepada terapis, kami percaya impaknya bukan sahaja kepada anak-anak, tetapi juga kepada kualiti hidup keluarga mereka,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengarah JKM, Datuk Che Murad Sayang Ramjan menekankan bahawa kerjasama antara sektor awam dan swasta seperti ini perlu diteruskan bagi memastikan lebih ramai kanak-kanak mendapat akses kepada sokongan berkualiti.

Menariknya, ini merupakan bilik terapi ketiga RMHC di fasiliti di bawah JKM.

Sebelum ini, bilik pertama dibina di Taman Sinar Harapan Kuala Terengganu pada tahun 2010, manakala selebihnya adalah sebahagian daripada usaha menaik taraf 11 bilik terapi sedia ada sejak 2025.

Inisiatif ini bukan sekadar menyediakan kemudahan fizikal, tetapi turut memastikan setiap pusat memenuhi standard operasi, termasuk sokongan terapis cara kerja bertauliah dan pelaksanaan terapi yang berterusan.

RMHC Malaysia turut menegaskan komitmen mereka untuk terus memainkan peranan sebagai rakan komuniti dalam menyokong golongan yang memerlukan.

Akhirnya, usaha ini mencerminkan satu perkara penting iaitu setiap kanak-kanak berhak mendapat peluang yang sama untuk berkembang, dengan sokongan yang betul dan sistem yang inklusif.

