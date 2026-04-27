[Foto] Beret Bertemu Hijab: Modest Fashion Kini Bersinar Di Kota Paris

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Buat pertama kali, Modest Fashion Week Paris 2026 berlangsung di ibu kota fesyen dunia, menghimpunkan hampir 30 pereka yang mengetengahkan busana longgar, potongan labuh dan gaya berhijab.

Ia merupakan elemen yang menjadi pilihan ramai wanita Muslim selaras dengan prinsip berpakaian mereka.

Penganjuran acara ini di Paris membawa makna tersendiri, memandangkan isu hijab dan pakaian berunsur keagamaan sering menjadi perdebatan, malah dikenakan sekatan dalam beberapa situasi di Perancis.

Pengarah kreatif jenama Nigeria, Flaunt Archive, Rukaiya Kamba menyifatkan pemilihan Paris sebagai lokasi pertunjukan sebagai sesuatu yang “sangat disengajakan”.

Paris Modest Fashion Week 2026

Di pentas peragaan, gaun labuh beralun dengan motif floral dan warna alam semula jadi menyerikan suasana di Hôtel Le Marois, sebuah bangunan klasik berhampiran Champs-Élysées.

Antara yang mencuri perhatian ialah pereka dari Turki, Hicran Önal dari jenama Miha, yang menampilkan koleksi romantik dengan gabungan rona biru dan merah jambu berinspirasikan alam.

Pereka Indonesia, Nada Puspita pula tampil dengan siluet lebih minimal dan bersih, manakala Aisa Hassan dari jenama Asiyam membawa palet warna lebih hangat seperti hijau pekat dan merah keperangan, lengkap dengan bucket hat sebagai sentuhan gaya Australia.

Dalam masa sama, elemen streetwear moden turut diketengahkan oleh jenama Perancis seperti Soutoura dan Nour Turbans, yang mempersembahkan rekaan boxy, fabrik nilon dan tona gelap berinspirasikan gaya Gen Z.

Ia selari dengan pengaruh jenama sukan global seperti Nike dan Adidas dalam dunia modest fashion.

Hijab + Beret Jadi ‘Statement Look’

Salah satu gaya paling mencuri perhatian?

Kombinasi beret di atas hijab iaitu satu interpretasi “Parisian Muslim look” yang segar dan berani.

Menurut firma penyelidikan DinarStandard, pasaran modest fashion global dijangka melepasi USD400 bilion menjelang tahun hadapan, menunjukkan pertumbuhan pesat dalam dekad kebelakangan ini.

Kini, ia bukan sahaja menarik minat wanita Muslim, tetapi juga komuniti agama lain serta pengguna umum.

Pengasas Soutoura, Fatou Doucouré, berkata penganjuran acara di Paris memberi makna besar buat dirinya, terutama selepas berdepan cabaran sebagai wanita berhijab di negara tersebut.

Isu ini berkait rapat dengan konsep laïcité iaitu fahaman sekular Perancis yang mengehadkan pemakaian simbol agama di institusi awam, termasuk larangan hijab di sekolah kerajaan dan sekatan terhadap pakaian seperti abaya.

Namun begitu, suasana di acara ini memberi harapan baharu.

Beberapa pengunjung muda menyatakan mereka melihat perubahan satu Perancis yang semakin inklusif, di mana hijab tidak lagi menjadi fokus perdebatan semata-mata.

Bagi mereka, pentas ini bukan sekadar fesyen, tetapi simbol penerimaan.

Apa Itu Laïcité? Fahami Konsep Sekularisme Perancis Yang Sering Jadi Perdebatan

Laïcité ialah konsep sekularisme di Perancis yang merujuk kepada pemisahan tegas antara negara dan agama. Ia sering disebut dalam perbahasan politik, terutamanya apabila melibatkan isu pemakaian seperti hijab atau pakaian berunsur keagamaan oleh wanita Muslim.

Prinsip ini sekali lagi menjadi perhatian menerusi cadangan undang-undang berkaitan sukan — dikenali sebagai rang undang-undang untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip sekularisme dalam arena sukan.

Asal Usul Laïcité

Konsep ini bermula sejak tahun 1905, apabila undang-undang diperkenalkan untuk memastikan kerajaan Perancis kekal neutral terhadap agama, sambil menjamin kebebasan beragama kepada rakyat.

Menurut Rim-Sarah Alouane, seorang sarjana undang-undang dari Toulouse Capitole University, undang-undang ini pada asalnya bersifat progresif.

Ia mewajibkan negara dan penjawat awam untuk kekal neutral dari segi agama, manakala rakyat bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing tanpa sekatan.

Dari Liberal ke Kontroversi

Namun, tafsiran terhadap laïcité mula berubah sekitar tahun 1980-an dan 1990-an.

Menurut Alouane, konsep yang asalnya liberal ini kini sering dilihat sebagai alat yang digunakan untuk menyasarkan golongan minoriti agama tertentu — khususnya komuniti Muslim.

Antara contoh paling ketara ialah larangan pemakaian pakaian tertentu seperti abaya di sekolah awam, serta sekatan terhadap simbol keagamaan dalam institusi kerajaan.

Kenapa Undang-Undang Ini Nampak ‘Kabur’?

Satu isu utama ialah ketiadaan definisi jelas dalam undang-undang itu sendiri.

Sebagai contoh, istilah seperti “abaya” tidak mempunyai definisi rasmi dari segi perundangan.

Ini kerana, di bawah prinsip laïcité, kerajaan tidak boleh mentakrifkan simbol keagamaan secara spesifik.

Akibatnya, pelaksanaan undang-undang sering diserahkan kepada pihak seperti pengetua sekolah untuk menentukan apa yang dianggap melanggar peraturan — walaupun tanpa garis panduan yang jelas.

Ringkasnya, laïcité pada asalnya bertujuan melindungi kebebasan beragama melalui neutraliti negara. Namun hari ini, ia terus menjadi topik hangat — antara mempertahankan sekularisme dan memastikan hak individu terus dihormati.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.