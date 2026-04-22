Ini Langkah-langkah Pembersihan Yang Dilakukan Pihak Bomba Jika Berlakunya Tumpahan Merkuri

Merkuri merupakan salah satu elemen yang amat berbahaya kerana mempunyai kandungan toksik yang tinggi.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menyenaraikan merkuri sebagai salah satu daripada 10 bahan kimia utama yang menjadi kebimbangan terhadap kesihatan awam.

Jadi apabila berlakunya tumpahan merkuri, tindakan yang segera dan bersesuaian perlu diambil bagi mengelakkan bahaya keracunan terhadap orang ramai.

Termometer Tradisional Kebiasaannya Mengandungi Merkuri

Salah satu alatan yang menggunakan merkuri adalah termometer yang pasti ada di dalam bilik makmal di setiap sekolah.

Namun kadangkala, termometer merkuri yang rapuh berisiko pecah akibat kecuaian dan boleh menyebabkan kandungan di dalamnya tersebar.

Merkuri yang tumpah ini tidak boleh dicucikan sebegitu sahaja, sebaliknya perlu dilupuskan mengikut kaedah yang ditetapkan agar pencemaran dapat dibersihkan sepenuhnya.

Selain termometer, merkuri juga digunakan dalam beberapa benda lain seperti:

Bateri sel

Mentol pendarfluor

Pengukur tekanan darah

Barometer

Tampalan gigi amalgam

Termometer tradisional selalunya mengandungi merkuri.

Hubungi Pihak Bomba Untuk Bersihkan Tumpahan Merkuri

Bagi kemalangan yang berlaku di sekolah atau pusat pengajian, pempengaruh Nabilah Mazalan berkata, prosedur operasi standard (SOP) adalah untuk menghubungi pihak bomba bagi menguruskan tumpahan kimia tersebut.

Menerusi hantaran di Threads (@nabilahmazalan), dia turut berkongsi video yang menyaksikan ahli bomba sedang bertugas bagi membersihkan kawasan yang tercemar dengan merkuri.

Kelihatan bomba yang lengkap dengan pakaian perlindungan diri (PPE) menaburkan belerang pada kawasan tersebut yang ditutup dengan pita awas.

Lampu suluh digunakan bagi mengenal pasti jika masih ada merkuri yang belum diliputi belerang.

Perlu Mop Kawasan Tercemar Dengan Merkuri Guna Air Peluntur

Selepas merkuri tersebut dibuang, difahamkan kawasan berkenaan perlu dimop menggunakan bancuhan air peluntur.

Menurut Nabilah, air bekas mop tadi pula tidak boleh dibuang begitu sahaja, sebaliknya perlu dituang ke dalam tanah yang digali sebelum dikambus semula.

Belerang Digunakan Untuk Kesan Merkuri & Kurangkan Wap Toksik

Di ruangan balas, seorang Jurulatih Bertauliah dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM) berkata belerang yang ditaburkan bertujuan untuk mengurangkan wap toksik dihasilkan oleh merkuri.

Ia juga dapat membantu untuk mengesan merkuri yang tidak kelihatan kerana akan berubah menjadi warna perang atau merah kehitaman apabila berinteraksi dengan merkuri.

Merkuri yang telah ditaburkan belerang akan menjadi lebih stabil dan mudah diangkat.

Di samping itu, dia mengingatkan orang ramai agar tidak menyentuh merkuri menggunakan tangan dan memberi pengudaraan pada kawasan yang tercemar.

Cara-Cara Uruskan Tumpahan Merkuri Dengan Sendiri, Hanya Jika Ada PPE!

Dalam masa sama, dia turut berkongsi poster yang menunjukkan cara-cara pengurusan tumpahan merkuri bagi kawasan yang mempunyai set Spill Kit sendiri.

Jika tiada set ini, terus hubungi pihak bomba bagi tujuan pembersihan dan penyahcemaran.

Diingatkan bahawa merkuri yang tertumpah tidak boleh disapu begitu sahaja, disedut menggunakan mesin hampagas (vacuum) atau dibuang ke dalam longkang.

Berikut merupakan langkah-langkah membersihkan tumpahan merkuri:

Apabila berlakunya tumpahan merkuri, kawasan tersebut perlu segera dikosongkan sebelum diberi pengudaraan. Pakai PPE yang tersedia. Elakkan tumpahan daripada tersebar. Tabur belerang pada kawasan yang tercemar dan sembur sedikit air untuk mengaktifkannya. Kutip bahan kecil dan kepingan kaca ke dalam bekas anti bocor. Buang bahan yang telah tercemar seperti kain ke dalam beg sisa berbahaya. Gunakan kertas keras atau kadbod untuk tolak merkuri terhadap satu sama lain. Gunakan dropper untuk alihkan merkuri ke dalam bekas sebelum ditutup. Gunakan lampu suluh untuk menyemak jika masih ada sisa merkuri. Guna pita pelekat untuk mengutip merkuri yang tidak boleh diambil menggunakan kadbod. Kumpulkan semua bahan yang telah tercemar dengan merkuri di dalam beg sisa berbahaya sebelum dibuang sebagai sisa berjadual. Berikan pengudaraan kepada kawasan tersebut selama 24 jam. Bersihkan diri sendiri dan laporkan insiden itu kepada pihak berwajib.

Sumber: UTM

