Figura Diraja Jadi Tumpuan: Siapa Tunku Nadzaruddin?

Dalam dunia institusi diraja Negeri Sembilan, terdapat beberapa sistem yang begitu unik dan sering menjadi perhatian ramai.

Dan ketika ini, satu nama mula menjadi sebutan: Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar.

Perkara ini timbul selepas Mubarak Dohak baru-baru ini mengumumkan hasrat untuk melucutkan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, dan mencadangkan Tunku Nadzaruddin sebagai pengganti.

Tunku Nadzaruddin bukanlah figura rawak yang tiba-tiba muncul dalam perhatian.

Beliau berasal daripada susur galur diraja Negeri Sembilan yang kompleks, dibentuk oleh adat, di mana keturunan memainkan peranan penting — namun tidak menjamin apa-apa.

Dalam sistem ini, status diraja hanyalah titik permulaan.

Untuk menjadi Yang di-Pertuan Besar, seseorang itu juga perlu dipilih.

Berbeza dengan kebanyakan sistem monarki lain, pemerintah Negeri Sembilan tidak secara automatik diwarisi oleh anak sulung atau pewaris terdekat.

Sebaliknya, keputusan ditentukan oleh empat Undang.

Salah seorang daripada mereka, Undang Sungai Ujong, dilaporkan telah mencadangkan Tunku Nadzaruddin sebagai calon pilihan untuk takhta.

Kemunculan Tunku Nadzaruddin menunjukkan beberapa perkara yakni beliau dilihat layak dari segi adat dan berasal daripada susur galur diraja yang diiktiraf.

Dan yang penting, beliau mempunyai sekurang-kurangnya sokongan dalam kalangan Undang. Namun, keputusan ini bukan ditentukan oleh seorang individu sahaja.

Untuk Tunku Nadzaruddin menjadi Yang di-Pertuan Besar, beliau memerlukan persetujuan semua, atau sekurang-kurangnya majoriti daripada empat Undang. Ini bermakna proses rundingan, kesepakatan dan persetujuan bersama perlu dicapai.

Siapa Tunku Nadzaruddin?

Beliau merupakan salah seorang putera kepada Tuanku Ja’afar, yang pernah berkhidmat sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dari 1967 hingga 2008 — menjadikan Tunku Nadzaruddin sebahagian daripada keluarga diraja yang berpengaruh di negeri tersebut.

Sebagai anak bongsu, abang sulungnya ialah Tunku Naquiyuddin, yang pernah berkhidmat sebagai Pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan.

Beliau berkahwin dengan Tunku Mimi Wahida Abdullah Wahman dan dikurniakan tiga orang anak iaitu Tunku Muhammad Hazim Shah Raden, Tunku Muhammad Mish’al Raden, dan Tunku Ines yang merupakan penyanyi baharu.

Tunku Mimi Wahida sebelum ini merupakan seorang pembaca berita di sebuah stesen televisyen swasta.

Tunku Nadzaruddin kini memegang jawatan sebagai pengerusi Oval Gallery.

