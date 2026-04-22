Dari Tanah Suci Ke Tanah Air: Pos Laju Permudah Urusan Jemaah Haji, Hantar Bagasi Terus Ke Malaysia

Pos Malaysia Berhad meneruskan komitmennya membantu jemaah haji Malaysia melalui perkhidmatan penghantaran barangan dari Tanah Suci ke Malaysia, menerusi Pos Laju dengan kerjasama Lembaga Tabung Haji.

Perkhidmatan ini bertujuan memudahkan jemaah menghantar bagasi dan barangan terus dari Makkah dan Madinah, sekali gus mengurangkan beban membawa pulang lebihan barangan selepas menunaikan ibadah.

Menurut Ketua Pegawai Operasi Pos Malaysia, Haji Zaini Yahman, syarikat itu menyasarkan penghantaran sekitar 250 tan barangan pada musim haji tahun ini, dengan persediaan operasi telah dilakukan di kedua-dua negara.

Kaunter Pos Laju turut disediakan di beberapa hotel penginapan terpilih di Makkah dan Madinah bagi memudahkan urusan penghantaran. Seramai 25 petugas ditempatkan di Tanah Suci untuk membantu jemaah sepanjang tempoh ibadah.

Selain penghantaran bagasi, jemaah juga boleh mendapatkan kotak pembungkusan khas dalam pelbagai saiz, termasuk perkhidmatan penghantaran al-Quran dengan pengendalian khusus.

Pilihan perlindungan takaful turut disediakan bagi barangan bernilai sehingga RM3,000.

Semua penghantaran dikendalikan oleh kakitangan Pos Malaysia, dengan tempoh penghantaran dianggarkan antara 7 hingga 21 hari bekerja.

Kaedah pembayaran pula boleh dilakukan secara tunai dalam mata wang Arab Saudi Riyal (SAR) atau melalui pilihan Bayar Waktu Terima (COD) apabila penghantaran dilakukan di Malaysia.

Untuk sebarang pertanyaan, para jemaah boleh menghubungi Pos Malaysia melalui AskPos atau talian khas di +603 5565 3260 atau e-mel di bagasi@pos.com.my.

Jemaah di Tanah Suci juga boleh menghubungi talian Pos Laju di +966 55 328 2076 (Ketua Delegasi), +966 53 004 3624 (Makkah) atau +966 50 781 0275 (Madinah) untuk sebarang pertanyaan.

Dengan pengalaman lebih dua dekad sejak 1998, perkhidmatan ini terus menjadi antara sokongan penting bagi memastikan jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lebih tenang dan selesa.

