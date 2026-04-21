Krisis Negeri Sembilan: Undang Nafikan Kenyataan Menteri Besar

Empat Undang Luak di Negeri Sembilan tampil menafikan kenyataan terbaru yang dibuat oleh Menteri Besar, Aminuddin Harun, malah mempersoalkan kelayakan beliau untuk terus memimpin negeri itu.

Dalam satu kenyataan bertulis yang mula tular di media sosial sejak 20 April, mereka turut menyatakan bahawa Menteri Besar tersebut “wajar disingkirkan” daripada jawatan.

Dakwaan Keputusan Tidak Pernah Dicapai Secara Bersama

Menurut kenyataan itu, keempat-empat Undang menolak dakwaan bahawa mesyuarat khas pada 17 April lalu telah mencapai keputusan berhubung nasihat Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan untuk melucutkan gelaran Datuk Mubarak Dohak.

Mereka menegaskan bahawa tiada sebarang keputusan dibuat secara kolektif atau sebulat suara dalam mesyuarat tersebut, sekali gus menyifatkan kenyataan Menteri Besar sebagai tidak tepat.

Isu Kuasa dan Perlembagaan Negeri

Dalam masa sama, mereka turut merujuk kepada Perkara 16 Perlembagaan Negeri Sembilan 1959, yang menyatakan bahawa Tuanku Muhriz Tuanku Munawir selaku Pengerusi Dewan Keadilan dan Undang tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan secara unilateral bagi pihak dewan tersebut.

Selain itu, mereka juga menegaskan bahawa mereka tidak pernah bersetuju dengan pelucutan gelaran warisan Yang Teramat Mulia Dato’ Klana Petra yang disandang oleh Mubarak, seperti yang didakwa dibuat mengikut adat Luak Sungei Ujong.

Undang Sungei Ujong Cetus Kontroversi Lebih Besar

Sebelum ini, Mubarak Dohak mencetuskan kontroversi apabila beliau membacakan satu pengisytiharan untuk melucutkan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir daripada kedudukan sebagai Yang di-Pertuan Besar.

Namun, tindakan itu dianggap tidak sah selepas Yang Mulia Telaga Undang, Sharifah Norzaidah Syed Nordin Al-Qadri memaklumkan bahawa Mubarak sebenarnya telah dilucutkan daripada gelaran Datuk Klana Petra sejak 13 Mei 2025.

Beliau turut menjelaskan bahawa satu persidangan Dewan Keadilan dan Undang pada 17 April 2026 telah menasihatkan agar pelucutan tersebut diterima.

Kerajaan Negeri Tidak Iktiraf Tindakan

Aminuddin Harun sebelum ini turut menyatakan bahawa tindakan Mubarak menandatangani dan membaca pengisytiharan untuk melucutkan Tuanku Muhriz adalah tidak boleh diterima dan tidak diiktiraf oleh kerajaan negeri.

Difahamkan, Mubarak kehilangan gelaran warisannya selepas didakwa melanggar lebih 30 peraturan adat dan syariah, termasuk memberikan maklumat palsu kepada pegawai agama daerah pada tahun 2018.

