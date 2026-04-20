Siapa Yang Sebenarnya Kena Bayar Yuran Ejen Sewa Rumah? Ini Penjelasan Pakar Kewangan

Nak cari rumah sewa bukanlah sesuatu yang mudah. Selain lokasi dan bajet, banyak lagi perkara yang menjadi kekhuatiran penyewa seperti keadaan rumah dan servis yang tersedia bagi sewaan unit di kondominium.

Selalunya penyewa akan lihat sahaja pada listing yang disediakan secara dalam talian seperti di Property Guru dan Mudah.my.

Tapi kadangkala bila dah jumpa rumah yang bersesuaian dan hubungi ejen bertugas, terkejut pula lihat macam-macam deposit yang ditetapkan. Siap kena bayar yuran ejen!

Baca Artikel Berkaitan: Harga Deposit Sewa Rumah Tak Masuk Akal? Fahami Hak Anda

Baca Artikel Berkaitan: “Mahalnya!” – Ramai Persoal Sewa Rumah Harga RM750 Tapi Saiz Macam Stor

Ejen Hartanah Minta Penyewa Bayarkan Yuran Ejen, Bukan Tuan Rumah

Baru-baru ini, seorang pengguna Threads membangkitkan persoalan sama ada yuran ejen yang mengendalikan urusan sewa rumah perlu dibayar oleh pemilik ataupun penyewa.

Dalam tangkap layar mesej WhatsApp yang dimuat naik, seorang ejen telah memaklumkan bahawa dia sebagai penyewa yang harus membayar yuran ejen dan bukanlah pemilik rumah.

Wanita itu kemudiannya berkata kepada ejen tersebut bahawa dia akan membincangkan perkara itu dengan peguam terlebih dahulu, sebelum diberitahu agar mencari ejen lain jika tidak bersetuju dengan ketetapan berkenaan.

Difahamkan dia ketika itu sedang bertanya tentang menyewa rumah di Pulau Pinang.

Yuran Ejen Perlu Dibayar Oleh Pihak Yang Melantik Ejen Tersebut

Sebelum ini pengasas Financial Faiz, Faiz Ami, pernah menjelaskan isu yang serupa di mana seorang penyewa telah diminta untuk membuat bayaran bagi yuran ejen.

Dia menegaskan bahawa pihak yang melantik ejen tersebut yang sepatutnya bertanggungjawab bagi pembayaran yuran berkenaan.

Tambahnya, secara praktisnya penyewa di Malaysia tidak menggunakan khidmat ejen dan hanya mencari rumah atau bilik sewa menerusi senarai yang tersedia di laman web.

Senarai ini pula akan dihasilkan oleh ejen yang telah dilantik oleh pemilik hartanah.

Perkara ini bermaksud kebiasaannya tuan rumah yang perlu membayar yuran ejen dan bukanlah penyewa.

Ia juga telah dijelaskan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah & Pengurus Harta (LPEPH) dalam Surat Pekeliling 1/2015 seperti di bawah.

Yuran Ejen Hanya 1.25 Harga Sewa Bulanan Rumah Jika Bawah 3 Tahun

Lepas dah faham tentang yuran ejen, mungkin ada yang nak tahu, berapa pula bayaran yuran yang dikenakan ini.

Merujuk kepada Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 1981 (Akta 242), Faiz berkata ejen hartanah boleh mengenakan cas sehingga 3% bagi penjualan (subsale) hartanah.

Manakala bagi sewaan, yuran ejen yang dikenakan adalah sebanyak 1.25 daripada harga sewa bulanan bagi tempoh sewa sehingga tiga tahun.

Dalam masa sama, Faiz berkata kebiasaannya sebahagian daripada bayaran deposit yang dibuat oleh penyewa akan digunakan oleh tuan rumah untuk pembayaran yuran atau komisyen ejen.

Laporkan Salah Laku Ejen Hartanah Kepada LPEPH

Namun Faiz berkata terdapat banyak kes di mana ejen hartanah menetapkan sendiri syarat agar yurannya dibayar oleh penyewa.

Lebih teruk lagi, terdapat juga ejen hartanah yang akan mengenakan bayaran yuran tersebut kepada kedua-dua pihak penyewa dan tuan rumah.

Faiz menegaskan bahawa perkara ini telah melanggar undang-undang di bawah Akta 242.

Katanya, situasi ini boleh dilaporkan kepada Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah & Pengurus Harta (LPEPH).

Dalam kes ini, LPEPH akan memberi amaran kepada perunding hartanah yang terlibat, boleh dikenakan denda, malah lesen juga mungkin ditarik balik.

Ejen Selalunya Dilantik Tuan Rumah, Tetapi Penyewa Juga Boleh Guna Khidmat Ejen

Berdasarkan artikel di Property Genie, amalan industri di Malaysia menunjukkan bahawa yuran ejen kebiasaannya dibayar oleh tuan rumah.

Ini kerana mereka sebagai pemilik hartanah yang selalunya melantik ejen untuk mencari penyewa.

Ejen yang dilantik pula bertanggungjawab dalam memasarkan unit yang ingin disewakan serta menapis penyewa.

Di sebaliknya, penyewa kebiasaannya hanya perlu membuat bayaran bagi:

Deposit sewa (1 atau 2 bulan bergantung kepada perjanjian)

Deposit utiliti (selalunya 1 bulan sewa)

Duti setem perjanjian

Dalam masa sama, penyewa juga boleh melantik ejen yang bertujuan untuk membantu mencari hartanah yang bersesuaian dengan bajet di lokasi tertentu.

Penting agar adanya perjanjian bertulis yang menyatakan penyewa sebagai klien ejen dan menetapkan kadar komisen.

Baca Artikel Berkaitan: Wanita Kongsi Ejen Hartanah Minta Bayaran Fi Profesional Dari Penyewa & Tuan Rumah Raih Pelbagai Reaksi

Baca Artikel Berkaitan: Beli Atau Sewa Rumah Lebih Baik? Ini Kata Penganalisis

Baca Artikel Berkaitan: “Tiada Privasi!” – Tuan Rumah Sewa Ruang Tamu Harga RM170 Undang Perhatian

