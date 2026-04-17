[Video] Umpan Kuning Ini Adalah Vaksin Rabies Secara Oral Untuk Anjing Jalanan – SSPCA

Rabies merupakan antara penyakit yang amat berbahaya malah sehingga boleh meragut nyawa jika rawatan awal tidak diberikan dengan segera.

Di Malaysia, Sarawak menjadi negeri yang paling banyak mencatatkan kes wabak anjing gila dengan 86 kematian dilaporkan setakat ini sejak kes pertama dikesan pada 2017.

Kerajaan Sarawak bagaimanapun menyasarkan untuk mencapai sifar kes rabies menjelang 2027 dengan melaksanakan pelbagai insiatif termasuk projek rintis vaksinasi rabies secara oral (ORV).

Baca Artikel Berkaitan: Sarawak Catat Jangkitan Rabies Pertama 2025, Remaja Digigit Kucing Liar

Baca Artikel Berkaitan: Punca Penyakit Rabies: Bangkai Anjing. Hati-hati!

Vaksin ORV Disorokkan Dalam Umpan Agar Dimakan Anjing Jalanan

Mungkin ramai yang lebih biasa dengan vaksin yang disuntik. Namun untuk vaksin ini diberikan, seekor anjing atau kucing haruslah ditangkap terlebih dahulu.

Menerusi vaksinasi ORV, imuniti terhadap penyakit ini juga dapat diberi dengan lebih mudah kepada anjing jalanan yang tidak berjaya ditangkap.

Dalam satu hantaran di Instagram, Sarawak Society for Prevention of Cruelty to Animals (SSPCA) Kuching menjelaskan bahawa mereka telah mula meletakkan vaksin oral ini di sekitar ibu negeri itu bermula bulan ini.

Katanya, vaksin dalam bentuk cecair itu disembunyikan di dalam umpan yang berasaskan telur agar dimakan oleh anjing, sekali gus memberi imuniti terhadap penyakit rabies.

Dengan warna kuningnya yang terang, mungkin ada individu yang tertarik dengan umpan tersebut. Namun SSPCA menegaskan agar masyarakat tidak mengusiknya.

Vaksinasi Rabies ORV Hanya Untuk Anjing Jalanan, Bukan Haiwan Lain

Menurut SSPCA, ORV tidak boleh dibeli dan digunakan oleh orang awam untuk haiwan peliharaan.

Sebaliknya ia hanya digunakan oleh pasukan terlatih bagi tujuan vaksinasi anjing jalanan di bawah program yang terkawal.

SSPCA berkata setiap umpan perlu diperhatikan dan setiap dos akan dicatatkan dalam sistem bagi tujuan pengesanan.

Vaksinasi rabies ORV ini juga tidak boleh diberikan kepada kucing jalanan.

Foto: SSPCA Kuching

Umpan ORV Cara Yang Selamat Untuk Vaksinasi Anjing Jalanan

Pihak SSPCA menjelaskan bahawa mereka telah menjalankan percubaan menggunakan umpan tersebut pada tahun lepas.

Inisiatif itu terbukti memberangsangkan dalam menyediakan cara yang selamat dan berkesan untuk memberi imuniti kepada anjing yang tidak dapat ditangkap bagi suntikan vaksin.

“Jadi jika anda terlihat mereka meletak benda ini (umpan) di atas tanah, biarkan sahaja. Jangan biarkan kanak-kanak mengusiknya juga,” katanya.

Dalam masa sama, pihak SSPCA berkata mereka akan berkunjung ke rumah kediaman untuk menjalankan pembancian bagi mengenal pasti berapakah jumlah kucing dan anjing yang dipelihara.

Seseorang Dijangkiti Rabies Hampir 100% Akan Maut

Menurut Mayo Clinic, jangkitan rabies di negara-negara membangun paling banyak disebabkan oleh anjing liar.

Rabies adalah penyakit yang amat berbahaya dan seseorang yang mula menunjukkan simptom hampir 100% pasti akan berakhir dengan kematian.

Antara simptom terawal rabies mungkin menyerupai gejala yang dialami ketika selesema dan berlangsung selama beberapa hari. Tanda dan simptom rabies seterusnya termasuk:

Demam

Sakit kepala

Mual

Muntah

Fikiran terganggu (Agitation)

Keresahan

Kebingungan

Hiperaktiviti

Sukar menelan

Keluar air liur yang banyak

Takut terhadap cubaan meminum air kerana sukar menelannya

Takut yang disebabkan tiupan angin pada muka

Halusinasi

Insomnia

Separa lumpuh

Baca Artikel Berkaitan: “Sampai Kejar Budak” – Kelibat Banyak Anjing Liar Di Pantai Bikin Ramai Bimbang

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Kanak-kanak Maut Selepas Terkena Gigitan Anjing Pembawa Penyakit Rabies, Badan Alami Gejala ‘Takut Air’

Baca Artikel Berkaitan: Elak Terdedah Di Kawasan Bakteria Tercemar, Ini Info Tentang Penyakit Melioidosis Yang Anda Perlu Tahu

