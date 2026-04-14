Ini Kenapa Ibu Ayah Digalakkan Baca Surah Ar-Rahman Kepada Anak Sejak Kecil

Setiap ibu ayah pasti mahukan anak-anak membesar dengan sihat, mempunyai peribadi yang baik dan menjadi seorang bijak pandai.

Buat umat Islam, salah satu perkara yang sering dipraktikkan adalah dengan membaca potongan surah al-Quran.

Antara surah yang sering diamalkan buat si kecil ialah Al-Fatihah, tiga Qul, Al-Insyirah dan empat ayat pertama Ar-Rahman.

Ini Kenapa Surah Ar-Rahman Digalakkan Dibaca Kepada Anak Sebelum Ke Sekolah

Umat Islam pasti tahu bahawa Ar-Rahman merupakan salah satu daripada 99 nama Allah SWT. Surah Ar-Rahman diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah.

Dalam satu hantaran di Threads (@themomtribe.my), pengguna media sosial yang merupakan seorang ibu, berkongsi mengapa ibu ayah digalakkan membaca ayat 1 hingga 4 surah Ar-Rahman kepada anak sebelum mereka ke sekolah.

Dia berkata secara umumnya, surah itu bertujuan untuk melapangkan hati dan minda anak sepanjang hari.

Berikut merupakan penerangan bagi ayat 1 hingga 4 surah Ar-Rahman:

#1. Ayat 1 Surah Ar-Rahman

ٱلرَّحْمَـٰنُ

Maksudnya: “Yang Maha Pengasih.”

Seperti maksudnya, ayat ini menerangkan bahawa segala-galanya bermula dengan rasa kasih Allah SWT terhadap makhluknya.

Apabila ayat ini dibacakan kepada anak, mereka akan merasakan diri diselubungi kasih Allah SWT, seterusnya meningkatkan ketenangan dan keyakinan.

“Ia bukan sekadar doa, ia menjadi asas emosi,” katanya.

#2. Ayat 2 Surah Ar-Rahman

عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ

Maksudnya: “Yang telah mengajarkan al-Quran.”

Ayat ini bermakna bimbingan oleh Allah SWT merupakan suatu yang utama sebelum perkara lain.

Pengguna Threads itu berkata, ini menjadi peringatan buat anak bahawa bukan pencapaian akademik sahaja yang penting di dunia ini, tetapi juga bimbingan agama.

“Al-Quran yang menjadi pedoman, bukan hanya (fokus) kepada sukatan pelajaran di sekolah,”ujarnya.

#3. Ayat 3 Surah Ar-Rahman

خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ

Maksudnya: “Dia menciptakan manusia.”

Dalam ayat ketiga, anak akan diingatkan bahawa manusia telah diciptakan oleh Allah SWT.

Walaupun kedengaran mudah, namun ia berkesan dalam mendidik anak tentang kerendahan hati dan tujuan dihidupkan di dunia ini.

“Mereka bukan (diwujudkan) secara rawak, tetapi dengan niat. Jadi kehidupan mereka bermakna walaupun sejak kecil lagi,” jelasnya.

#4. Ayat 4 Surah Ar-Rahman

عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ

Maksudnya: “Dia mengajarnya (manusia) pandai berbicara.”

Segala ilmu yang dimiliki oleh manusia sudah tentulah datangnya daripada Allah SWT, termasuk juga untuk pandai bercakap, meluahkan perasaan dan berkomunikasi.

Pengguna Threads itu menjelaskan bahawa ayat ini penting untuk mengingatkan anak agar pandai meluahkan perasaan serta membezakan antara perkara yang betul dan salah, sekali gus menjadikan ayat ini relevan dibacakan kepada meraka sebelum dihantar ke sekolah.

Doa Ketika Baca Ayat 4 Ar-Rahman Agar Anak Pandai Bercakap

Berdasarkan artikel di blog seorang ibu, Yaya Azura, ayat 1 hingga 4 Ar-Rahman ini juga boleh diamalkan sebagai ikhtiar agar si kecil pandai bercakap.

“Bagi anak-anak yang ada masalah kelewataan pertuturan atau speech delay, ibu bapa bolehlah amalkan surah ini,” katanya.

Ketika membaca ayat 4 surah Ar-Rahman, berdoa dalam hati:

Maksudnya: “Ya Allah, ajarkanlah anakku ini ilmu Al-Bayan, ilmu yang jelas, kemahiran untuk bercakap, kemahiran untuk mendapatkan ilmu dan beramal dengan ilmu.”

Doa Ketika Baca Ayat 3 Ar-Rahman Agar Anak Bijak

Selain itu, potongan Surah Ar-Rahman ini juga boleh dibacakan kepada anak sebelum ke sekolah agar dikurniakan kepintaran dan kebijaksanaan oleh Allah SWT.

Ketika membaca ayat 3 Surah Ar-Rahman, berdoa dalam hati:

Maksudnya: “Ya Allah yang menjadikan anak aku ini insan, jadikan dia insan.”

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Dilatih Sejak Lahir, Bayi Ini Boleh Sambung Bacaan Surah Lazim Al-Quran

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Lelaki Kongsi Doa Interview, Ramai Akui Dapat Kerja Selepas Amalkan

Baca Artikel Berkaitan: “Sejuk Telinga Dengar” – Konten Sambung Bacaan Al-Quran Sebelum Terima Duit Raya Curi Perhatian

