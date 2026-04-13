Telinga Tiba-tiba Pekak Semasa Naik Kapal Terbang? Doktor Jelaskan Sebab & Langkah Yang Boleh Dibuat

Segelintir dari kita sememangnya seronok atau teruja apabila nak menaiki kapal terbang.

Jika dahulu, boleh dikatakan pengalaman menaiki kapal terbang ni sebenarnya adalah satu perkara yang mahal dan tak dapat dirasai oleh semua.

Namun dengan adanya pelbagai promosi dan kemudahan, ramai yang kini dapat merasai pengalaman tersebut. Walau bagaimanapun, perjalanan ketika berada di ruang udara pastinya berbeza dengan di darat.

Ini kerana, pesawat terbang pada kelajuan dan altitud yang sangat tinggi daripada kawasan darat dan tekanannya juga berbeza.

Wanita kongsi pengalaman telinga pekak sehingga tak dengar apa-apa ketika naiki pesawat

Baru-baru ini seorang wanita telah berkongsi keadaan dialaminya sewaktu menaiki kapal terbang.

Menerusi hantaran di Threads, wanita dikenali sebagai Sofea (@sofeaparklee) memaklumkan dia merasai pengalaman yang kurang menarik ketika di udara.

Katanya ia bukan kerana layanan, sebaliknya kru anak kapal melayaninya cukup baik, namun pengalaman kurang menarik itu disebabkan dia secara tiba-tiba berasa sakit sehingga kedua-dua telinga pekak.

Turut selesema dan buat keadaan dialami lebih teruk sehingga terpaksa minta bantuan pramugari

Dalam masa sama dia juga sedang mengalami selesema dan keadaan itu membuatkan rasa pekak dialami lebih teruk sehingga tidak mendengari apa-apa.

Bahkan situasi itu turut membuatkan dia terpaksa menulis nota dipercayai pada telefon untuk meminta bantuan pramugari.

“Terima kasihlah dua orang pramugari tu beriya ajarkan untuk hilangkan pekak ni, sekurang-kurangan boleh lah dengar sikit,” kata Sofea.

Doktor ENT jelaskan keadaan berlaku disebabkan tekanan

Susulan daripada hantaran itu, seorang doktor Telinga, Hidung dan tekak (ENT) yang dikenali sebagai Dr Syafeeq Ridzam menjelaskan tentang perkara sebenar yang berlaku kepada Sofea.

“Perkara ini berlaku disebabkan tekanan yang berbeza di antara tengah-tengah telinga dan juga sekeliling. Waktu nak landing (mendarat) ada tekanan tiba-tiba meningkat dan telinga awak tidak dapat nak equalize (seimbangkan) tekanan atas beberapa sebab. Selesema juga adalah salah satu sebabnya,” kata Dr Syafeeq.

Saran lakukan beberapa perkara elak atau ketika berlaku situasi seperti itu

Nasihatnya, sekiranya seseorang sedang mengalami selesema, mereka disarankan untuk mengambil anti histamine sebelum menaiki kapal terbang.

Selain itu, dia juga menyarankan untuk membeli ‘descongestent nasal spray (oxymethazoline) sebelum naik kapal terbang, namun ia tidak boleh digunakan melebihi lima hari.

Bukan hanya itu, Dr Syafeeq juga mencadangkan untuk mereka yang mengalami situasi seperti ini membeli gula-gula getah dan makan sewaktu pesawat ingin berlepas.

“Ini nak stimulasi otot mengunyah untuk mengimbangi tekanan.”

Selain itu, perkara lain yang boleh dilakukan adalah:

Menguap atau telan banyak kali

Vasalva – Picit hidung tutup mulut dan hembus perlahan-lahan. Ia akan mengambil sedikit masa, sampai ada bunyi ‘pop’ dekat telinga. Jangan terlalu kuat

Menurut beliau lagi, masalah ini boleh berlaku sekali atau berulang kali. Sekiranya selalu, seseorang itu mungking mempunyai masalah asas dengan hidung dan/ atau telinga.

“Ada banyak punca dan rawatan bergantung pada puncanya. Nasal spray pun ada banyak jenis dan untuk kegunaan berbeza.

“Jadi ia sangat berbaloi untuk mendapatkan rujukan doktor ENT untuk pemeriksaan dan perundingan yang betul. Insya-Allah ada rawatannya,” kat Dr Syafeeq.

