Malaysia Catat Lonjakan Perjalanan Masuk & Keluar Semasa Hari Raya Aidilfitri – Trip.com Group

Musim Hari Raya Aidilfitri tahun ini menyaksikan peningkatan ketara dalam aktiviti pelancongan, sama ada ke luar negara mahupun dalam Malaysia.

Menurut data Trip.com Group, tempahan penerbangan ke luar negara oleh rakyat Malaysia meningkat 49% berbanding tahun lalu. Lonjakan ini didorong oleh cuti panjang dan cuti sekolah, yang memberi lebih ruang untuk bercuti.

Kebanyakan rakyat Malaysia memilih destinasi jarak sederhana dan serantau di Asia, dengan purata tempoh percutian sekitar lapan hari. Antara destinasi paling popular ialah China, Singapura dan Indonesia.

Negara Pilihan Berdasarkan Tempahan Penerbangan Kedudukan 2026 Kedudukan 2025

Bandar Pilihan Berdasarkan Tempahan Penerbangan Kedudukan 2026 Kedudukan 2025 China 1 (=) 1

Singapura 1 (=) 1 Singapura 2 (=) 2

Guangzhou 2 (=) 2 Indonesia 3 (=) 3

Bangkok 3 (=) 3 Thailand 4 (=) 4

Shanghai 4 (=) 4 Vietnam 5 (=) 5

Hong Kong 5 (↑3) 8 Jepun 6 (↑2) 8

Jakarta 6 (↑1) 7 Australia 7 (↓1) 6

Bali 7 (↑2) 9 India 8 (↓1) 7

Chengdu 8 (↑3) 11 Filipina 9 (↑2) 11

Shenzhen 9 (↓3) 6 Korea Selatan 10 (↓1) 9

Taipei 10 (↓5) 5

Dari segi aktiviti pula, taman tema kekal sebagai pilihan utama, diikuti tarikan seperti Taman Negara Jiuzhaigou dan Shibuya Sky—menunjukkan minat terhadap pengalaman yang unik dan berunsurkan visual.

Tarikan Antarabangsa Paling Banyak Ditempah 1 Shanghai Disney Resort 2 Universal Studios Japan 3 Hong Kong Disneyland 4 Taman Negara Jiuzhaigou 5 Universal Beijing Resort 6 Universal Studios Singapore 7 Tokyo Disneyland 8 Tokyo DisneySea 9 Shibuya Sky 10 Taman Safari Chimelong

Di dalam negara, perjalanan balik kampung masih didominasi oleh pengangkutan darat. Namun, tempahan penerbangan turut meningkat sedikit, terutamanya ke Sabah dan Sarawak.

Berbanding perjalanan ke luar negara, percutian domestik biasanya lebih singkat, dengan purata sekitar empat hari.

Rancang Travel Jadi Lebih Mudah

Rakyat Malaysia kini semakin bergantung kepada platform digital untuk merancang perjalanan.

Ciri carian mesra Muslim di Trip.com, misalnya, membantu pengguna mencari penginapan yang sesuai dengan lebih cepat. Hasilnya, tempahan hotel mesra Muslim meningkat sebanyak 63% semasa musim Raya.

Malah, TripGenie turut merekodkan peningkatan 65% dalam carian berkaitan Raya, dengan fokus kepada keperluan halal dan pilihan yang lebih menjimatkan. Ini menunjukkan pelancong kini lebih teliti dalam merancang perjalanan—seimbangkan keperluan budaya dan bajet.

Malaysia Terus Jadi Pilihan

Dalam masa sama, Malaysia juga semakin mendapat perhatian pelancong antarabangsa. Tempahan penerbangan masuk meningkat 26% berbanding tahun lalu, terutamanya dari China, Singapura dan Indonesia.

Kebanyakan pelancong datang secara solo atau berpasangan, dengan tempoh tinggal sekitar tujuh hari. Hotel 4 bintang pula menjadi pilihan utama, mencerminkan kecenderungan terhadap pengalaman yang lebih selesa.

Malaysia terus kekal menarik dengan gabungan budaya, makanan, bandar moden dan keindahan alam semula jadi, menjadikannya antara destinasi pilihan di rantau ini.

