Selat Hormuz Dibuka Semula, Harga Minyak Dunia Jatuh — Diesel Malaysia Cecah Rekod RM6.72

Rakyat Malaysia bakal berdepan kenaikan harga bahan api bermula Khamis (9 April), selepas kerajaan menaikkan harga petrol dan diesel buat kali kedua dalam tempoh dua minggu, sekali gus menjadikan harga diesel ke paras tertinggi dalam sejarah.

Kementerian Kewangan Malaysia mengumumkan bahawa petrol RON97 naik 40 sen kepada RM5.35 seliter, manakala RON95 tanpa subsidi turut meningkat jumlah sama kepada RM4.27 seliter. Diesel di Semenanjung Malaysia pula naik 70 sen kepada RM6.72 seliter.

Harga baharu ini akan kekal sehingga 15 April 2026.

Kenaikan terbaharu ini menyusuli peningkatan 50 sen diesel pada 2 April lalu, yang ketika itu dianggap sebagai kenaikan tunggal tertinggi dalam sejarah Malaysia — kali pertama diesel melepasi paras RM6.

Secara keseluruhan, harga diesel di Semenanjung Malaysia telah meningkat sebanyak RM1.20 seliter dalam tempoh kira-kira seminggu.

Menurut kementerian, kenaikan ini didorong oleh krisis tenaga global yang berpanjangan, dengan harga minyak mentah Brent melonjak lebih 40 peratus melepasi USD100 setong.

Lebih ketara, produk bahan api bertapis — iaitu petrol dan diesel yang digunakan pengguna, masing-masing meningkat kepada sekitar USD150 setong untuk petrol dan USD250 setong bagi diesel.

Jurang Antara Harga Global dan Harga Pam

Harga minyak global sebenarnya mencatat penurunan ketara pada Rabu (8 April), apabila minyak mentah Brent susut kira-kira 14 peratus ke bawah USD100, mencecah sekitar USD94 setong selepas pengumuman gencatan senjata dua minggu antara Amerika Syarikat dan Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz.

Namun begitu, harga di pam tempatan tetap meningkat.

Kementerian menjelaskan bahawa harga runcit bahan api di Malaysia dikira berdasarkan purata lima minggu sebelumnya, bukan harga semasa pasaran harian.

Kos tinggi yang berterusan sepanjang tempoh tersebut sudah mencukupi untuk menaikkan harga minggu ini, meskipun berlaku penurunan mendadak pada hari Rabu.

Walaupun harga minyak mentah Brent kini kembali di bawah USD100, penganalisis memberi amaran bahawa produk bahan api bertapis dijangka kekal mahal untuk beberapa minggu lagi, memandangkan operasi pengeluaran dan rantaian bekalan mengambil masa untuk kembali pulih sepenuhnya.

Loji penapisan yang sebelum ini beroperasi dengan bekalan minyak mentah terhad memerlukan masa untuk kembali ke tahap pengeluaran optimum, sekali gus bermakna pengurangan harga di pam tidak akan berlaku serta-merta.

Tak Semua Membayar Harga Yang Sama

Tidak semua rakyat Malaysia terkesan sepenuhnya dengan kenaikan ini.

Penerima yang layak di bawah program BUDI95 masih membayar RM1.99 seliter untuk RON95, tanpa perubahan harga. Pengguna diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal pada kadar tetap RM2.15 seliter.

Bagi pengguna lain di Semenanjung Malaysia, kenaikan harga ini terpakai sepenuhnya.

Ketika diesel dinaikkan sebanyak 50 sen minggu lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta rakyat untuk memahami faktor di sebalik kenaikan tersebut.

Namun, Ketua Pembangkang Hamzah Zainudin memberikan reaksi yang lebih tegas.

“YAB PM, paham-paham lah kenapa rakyat marah,” tulis beliau di Facebook.

Kerajaan memaklumkan akan terus memantau perkembangan global dan mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan bekalan tenaga kekal stabil, di samping melindungi rakyat melalui mekanisme sokongan bersasar sedia ada.

