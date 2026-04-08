Ini Langkah Perlu Dilakukan Jika Kereta Dilanggar Atau Terlibat Kemalangan, Jangan Panik Dulu!

Kemalangan jalan raya adalah antara insiden yang paling digeruni ramai. Kalau boleh semua langkah pencegahan dilakukan sebelum memulakan perjalanan bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku.

Namun kita sebagai manusia hanya mampu merancang. Kadangkala walaupun sudah sehabis baik memandu dengan berhemah, kemalangan masih boleh berlaku disebabkan kecuaian orang lain.

Bagaimanapun dalam situasi ini, anda harus kekal fokus dan cepat bertindak. Jangan pula sampai bergaduh dengan pihak yang menjadi punca kemalangan tersebut berlaku.

Ativa Dilanggar Semasa Berhenti Di Lampu Isyarat

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang lelaki dikenali sebagai Mufifi berkongsi keadaan kereta jenis Perodua Ativa miliknya yang dilanggar semasa berhenti di persimpangan lampu isyarat.

Jelasnya, pihak yang melanggar telah bersetuju untuk melakukan laporan polis dan meneruskan dengan tuntutan insurans.

Namun dia dalam masa sama turut berasa bimbang sekiranya pihak yang melanggar keretanya itu tidak tampil membuat laporan seperti yang dimaklumkan.

Dia kemudiannya bertanya kepada warga Threads tentang perkara yang perlu dilakukannya.

Warganet Kongsi Langkah Perlu Dilakukan Jika Terlibat Kemalangan

Menerusi ruangan balas, seorang pengguna Threads dikenali sebagai Anwar Shahrul telah berkongsi infografik panduan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya terlibat dalam sesebuah kemalangan.

Berikut adalah langkah-langkahnya:

Berhenti di tempat yang selamat dan menyalakan lampu hazard (lampu kecemasan). Ambil gambar situasi kemalangan termasuklah setiap kerosakan pada kereta kedua-dua pihak, nombor plat kenderaan, simpan maklumat lokasi dan jalan raya serta cukai jalan. Tukar maklumat dengan pihak yang melanggar atau dilanggar termasuk nama, nombor kad pengenalan atau lesen, nombor telefon, dan syarikat insurans. Jangan gaduh atau memaksa. Sekiranya ada pihak yang tidak mengaku kesalahannya, teruskan dengan proses undang-undang. Buat laporan polis dalam tempoh masa 24 jam. Hubungi syarikat insurans dan membuat aduan tentang kemalangan yang berlaku. Daripada situ, mereka akan memberikan arahan seterusnya. Pihak insurans juga mungkin akan menghantar lori tunda sekiranya kenderaan tidak boleh bergerak.

Yang penting simpan semua bukti perlanggaran dan dapatkan saksi kejadian jika perlu sebagai contoh dalam kes langgar lari.

Apa Perlu Buat Jika Dilanggar Kenderaan Tiada Insurans?

Mungkin ada juga yang keliru sama ada boleh membuat tuntutan kerugian atau tidak sekiranya kereta yang melanggar tidak mempunyai insurans. Jawapannya YA, boleh.

Tuntutan anda itu boleh dibuat ke atas individu yang melanggar dan pemilik kenderaan. Anda boleh menuntut ganti rugi secara persendirian daripada pihak yang tidak berinsurans, dan kes ini biasanya akan dibicarakan di mahkamah.

Berikut kami kongsikan juga langkah-langkahnya:

Ambil gambar kereta pemandu yang melanggar dan keadaan gambar kereta anda. Catat nombor plat kenderaan pemandu yang melanggar untuk memudahkan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) membuat carian dalam sistem. Dapatkan nombor telefon dan nama penuh. Membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam daripada waktu kejadian. Hubungi syarikat insurans anda. Segala proses tindakan akan bermula di mahkamah.

Apa Perlu Buat Jika Ada Dashcam?

Ramai juga sebenarnya pemandu kereta yang memiliki kamera dashboard (dashcam) yang berfungsi untuk merakam perjalanan dan boleh dijadikan bukti sekiranya berlaku kemalangan.

Jadi dalam situasi ini, apa yang boleh lakukan dengan rakaman dashcam tersebut?

Jangan padam bukti dan segera pindahkan fail ke telefon atau peranti lain. Buat salinan video untuk lebih selamat. Simpan klip penuh sebelum, semasa dan selepas kejadian berlaku. Simpan fail original dan bukannya video yang sudah disunting. Gunakan rakaman dashcam sebagai bukti untuk membuat laporan polis, tuntutan insurans. Ia boleh menjadi penentu siapa yang bersalah dalam kemalangan tersebut.

