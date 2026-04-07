Kuota BUDI95 Tak Cukup? Ini Cara Mohon Penambahan Kelayakan

Sejak April ini, kuota subsidi BUDI95 telah dikurangkan dari 300 liter ke 200 liter sebulan sebagai langkah penjimatan tenaga.

Keputusan ini dibuat selepas mengambil kira bahawa kira-kira 90% rakyat Malaysia hanya menggunakan purata 100 liter bahan api sebulan.

Di bawah kuota BUDI95, rakyat Malaysia boleh menikmati bahan api RON95 pada harga subsidi RM1.99 seliter berbanding harga pasaran.

Orang Ramai Minta Agar Kuota 300 Liter Kembalikan Bagi Yang Tak Dapat WFH

Namun begitu, tidak dapat dinafikan terdapat segelintir kecil golongan masyarakat yang kurang bersetuju dengan keputusan ini kerana mereka masih memerlukan lebih 200 liter bahan api setiap bulan.

Seperti dalam satu hantaran di Threads (@badrishaaaa), orang ramai memohon agar kuota BUDI95 sebanyak 300 liter sebulan dikembalikan kepada mereka yang tidak dapat kelayakan Bekerja Dari Rumah (BDR).

Menurut seorang wanita, kuota BUDI95 hanya tinggal 110 liter bagi bulan ini setakat 6 April.

Malah beberapa individu berkata mereka terpaksa berulang alik dari jarak lebih 100km sehari untuk ke tempat kerja setiap hari, yang pasti memakan penggunaan minyak tinggi.

Ini Cara-Cara Mohon Penambahan Kelayakan Bagi Kuota BUDI95

Walaupun kerajaan telah menetapkan kuota penggunaan BUDI95 sebanyak 200 liter sebulan, namun orang ramai boleh melakukan permohonan agar kuota peribadi ditingkatkan.

Berikut kami kongsikan cara-caranya.

#1. Log Masuk Di Laman Web BUDI95

Pertama, layari laman web Budi Madani RON95 [DI SINI]. Log masuk atau daftar menggunakan MyDigital ID.

#2. Klik Pada ‘Permohonan Penambahan Kelayakan’

Setelah log masuk, anda akan dapat melihat baki kuota BUDI95 bagi bulan semasa. Anda juga boleh menyemak penggunaan terdahulu menerusi sejarah transaksi.

Bagi memohon penambahan kuota BUDI95, tatal sehingga ke bahagian bawah laman web.

Kemudian klik pada ‘Permohonan Penambahan Kelayakan’ di bawah BUDI95 Individu.

#3. Isikan Maklumat Yang Diminta

Seterusnya, klik pada butang ‘Mulakan Permohonan’. Anda akan dibawa ke halaman seterusnya bagi mengisi segala maklumat peribadi.

Anda juga akan diminta menyatakan nombor cukai pendapatan, maklumat bank, kategori penggunaan dan alasan permohonan agar kuota BUDI95 dinaikkan.

#4. Lakukan Pengesahan & Hantar Permohonan

Setelah mengisi segala maklumat yang diminta, klik pada butang ‘Seterusnya’.

Kemudian, anda akan diminta melakukan pengesahan dengan memasukkan nombor Kad Pengenalan (MyKad) dan tandakan kotak pengesahan sebelum permohonan dihantar.

Beri Maklumat Palsu Adalah Satu Kesalahan

Pastikan segala maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan tersebut adalah benar dan lengkap.

Sekiranya didapati memberikan maklumat palsu, anda boleh disabit kesalahan dan dikenakan hukuman denda atau penjara sehingga tiga tahun.

Dalam persetujuan sama, anda juga akan memberi kebenaran agar maklumat dan pendapatan seisi rumah disemak oleh agensi lantikan Kementerian Kewangan Malaysia bagi menentukan kelayakan.

Diingatkan juga bahawa permohonan ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu dan tidak bermakna anda pasti akan menerima penambahan yang diminta.

