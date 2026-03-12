Siapa Yang Patut Diutamakan Dalam Bersedekah, Keluarga Atau Orang Miskin Dahulu? Ini Penjelasan Ustaz Wadi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ramai di antara kita yang menjadikan amalan sedekah sebagai rutin dalam kehidupan seharian.

Tidak kira sebesar mana nilai pemberian itu, Allah SWT tetap menilai keikhlasan di sebalik setiap derma selain menjanjikan ganjaran berlipat kali ganda kepada mereka yang melakukannya, lebih-lebih lagi sepanjang bulan Ramadan ini.

Namun mungkin ada yang pernah terfikir, golongan mana yang perlu difokuskan terlebih dahulu dalam menghulurkan sedekah.

Ustaz Wadi Perjelas Keutamaan Dalam Memberi Sedekah

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads, apabila pendakwah terkenal Ustaz Wadi Annuar berkongsi tentang keutamaan dalam bersedekah.

Mungkin ada di antara kita yang pernah berdepan dalam situasi yang mana anda perlu memilih kepada siapakah derma mahu dihulurkan, sebagai contoh kepada ahli keluarga sendiri atau fakir miskin.

Menurut beliau, Islam mengajar umatnya untuk menyusun keutamaan ketika memberikan sebarang derma kepada golongan tertentu.

Jelas Ustaz Wadi, berikut adalah keutamaannya:

Keluarga terdekat yang memerlukan Orang miskin dan anak yatim sebagai contoh melalui NGO (Badan Bukan Kerajaan) atau pusat zakat Fi Sabilillah dan dakwah seperti masjid, tahfiz dan usaha dakwah

Sebagai info, menurut Majlis Agama Islam Melaka (MAIM), asnaf Fi Sabilillah merujuk kepada golongan yang berjuang atau melakukan aktiviti untuk menegakkan dan mempertahankan agama Islam.

Ia dilakukan demi kebaikan masyarakat dan bukannya untuk kepentingan individu itu sendiri.

Foto: Orang menghulurkan sedekah di masjid

Eratkan Hubungan Kekeluargaan Melalui Pemberian Sedekah

Jelas Ustaz Wadi lagi, mengutamakan keluarga sendiri untuk pemberian sedekah menjamin hubungan silaturahim yang lebih erat.

Jika keluarga sendiri berada dalam kesusahan, mereka lebih utama dibantu. Menolong keluarga bukan sahaja meringankan beban mereka, bahkan menjadi jambatan yang mengeratkan silaturahim sesama darah daging. Bukan bermaksud kita mengabaikan sumbangan kepada pihak luar. Tetapi Islam mengajar kita menyusun keutamaan. Jangan sampai kita sibuk membantu yang jauh, sedangkan yang dekat kita abaikan.

Tambah pendakwah itu, individu sewajarnya mendahulukan insan terdekat sebelum memberi manfaat kepada orang lain.

Dalam hadis riwayat Al-Tirmizi, disebut bahawa:

“Sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, manakala sedekah kepada kaum kerabat mempunyai dua kelebihan; sedekah dan juga menghubungkan silaturahim.”

Hukum Bersedekah Kepada Golongan Kaya

Pada bulan Ramadan ini pula, para Muslim yang memenuhi syarat, wajib menunaikan zakat agar sedekah itu dapat disalurkan kepada golongan yang memerlukan.

Namun adakah ia diterhadkan kepada fakir miskin sahaja? Apakah hukum bersedekah kepada orang kaya pula?

Menerusi semakan kami di portal Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, hukum bersedekah kepada orang kaya adalah harus.

Ini berdasarkan kaedah fekah yang menyebut bahawa hukum sebenar bagi setiap perkara adalah harus selagi mana tiada dalil yang melarangnya.

Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Nawawi Rahimahullah:

تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف ، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها ولكن المحتاج أفضل قال أصحابنا ويستحب للغني التنزه عنها ويكره التعرض لأخذها

Maksudnya: Halal (dibolehkan) untuk bersedekah sunat kepada golongan kaya tanpa khilaf (akan keharusannya di sisi para ulama). Maka boleh untuk memberikan (sedekah) kepada golongan kaya dan diberi pahala kepada yang memberi sedekah tersebut. Akan tetapi (sedekah yang diberikan kepada) golongan yang memerlukan adalah lebih afdhal. Para ashab kami berkata: “Dan disunatkan bagi orang yang kaya membersihkan diri (dari mengambilnya) serta dimakruhkan untuk berusaha ke arah mendapatkannya.”

[Rujuk Al-Majmu’ Syarah Al-Muhazzab, Al-Nawawi (6/39)]

Pun begitu, keutamaan bersedekah diberikan kepada golongan yang lebih memerlukan dahulu.

