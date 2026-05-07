Raja Pop Kembali, Filem Biopik Michael Jackson Pecah Rekod Dunia

Filem biopik terbaru tentang the King of Pop, Michael Jackson berjudul, Michael mencipta sejarah baru apabila meraih kutipan global sebanyak RM858 juta sekitar $217 juta sejak ditayangkan pada 24 April lalu.

Arahan Antoine Fuqua menampilkan Jaafar Jackson, anak saudara kepada Michael Jackson.

Dengan catatan kutipan ini, filem ini mencatat pembukaan hujung minggu tertinggi pernah direkodkan bagi sebuah filem biografi di seluruh dunia.

Berjaya Mengalahkan Rekod Bohemian Rhapsody Dan Oppenheimer

Jaafar (kanan) memegang watak ayah saudaranya. (Foto: Michael Ochs, Michael Buckner)

Sebelum ini, rekod ini dipegang oleh filem Bohemian Rhapsody yang mencatat kutipan pembukaan sebanyak RM490 juta (sekitar $124 juta) pada tahun 2018.

Filem itu menampilkan lakonan Rami Malek sebagai Freddie Mercury, vokalis kumpulan Queen.

Namun, filem Michael bukan sahaja berjaya mengatasi rekod tersebut.

Ia turut melepasi kutipan pembukaan Oppenheimer yang meraih sekitar RM712 juta ($180 juta), sekaligus menjadikan filem ini antara pembukaan terbesar untuk filem biografi.

Disukai Penonton, Pengkritik Filem Kurang Setuju

Jaafar Jackson sebagai Michael Jackson. (Foto: TGV Cinemas)

Walaupun filem ini berjaya mencatat angka yang besar, penerimaan terhadap filem ini berbelah bagi.

Menurut Rotten Tomatoes, filem ini meraih 39% markah daripada pengkritik, berbanding 97% penilaian positif daripada penonton.

Ini kerana beberapa pengkritik menyifatkan filem ini sebagai gambaran kerjaya Michael Jackson yang terlalu ‘bersih’ kerana tidak banyak menyentuh kontroversi yang pernah dikaitkan dengannya.

Kenapa Sebarang Kontroversi Tidak Dimasukkan Ke Dalam Filem?

Michael Jackson diserbu peminat. (Foto: LA Times)

Pada peringkat awal produksi filem ini, ia difahamkan beberapa kontroversi seperti dakwaan penderaan seksual kanak-kanak akan dimasukkan.

Jackson sebelum ini menafikan tuduhan berkenaan dan dibebaskan daripada pertuduhan pada tahun 2005.

Namun, perkara ini berubah selepas penemuan semula perjanjian rahsia berkait dengan kes Jordan Chandler pada tahun 1990-an.

Perjanjian ini dipercayai menghalang nama individu terbabit daripada disebut dalam filem.

Susulan itu, filem diolah semulah sebelum segala dakwaan tersebut timbul.

Penggambaran Semula Menyebabkan Kos Filem Meningkat

Perubahan jalan cerita menyebabkan produksi filem perlu melakukan penggambaran tambahan.

Pengarah Antoine Fuqua sebelum ini akui situasi tersebut merupakan antara tempoh sukar untuk mereka kerana perlu memikirkan semula hala tuju filem.

Kos keseluruhan Michael dilaporkan mencecah sekitar RM790 juta (sekitar $200 juta), menjadikannya antara filem biopik paling mahal pernah dihasilkan.

Ini Beberapa Fakta Ringkas Tentang Raja Pop, Michael Jackson

Album sulung, Thriller. (Foto: Albumism)

Umum mengetahui Michael Jackson dikenali sebagai Raja Pop dan merupakan antara figura muzik paling berpengaruh dalam sejarah dunia hiburan.

Album Thriller yang dikeluarkan pada tahun 1982 kekal antara album paling berjaya sepanjang zaman, dengan rekod jualan sekitar 70 juta unit di seluruh dunia.

Antara lagu popular dalam album ini seperti Billie Jean, Thriller, Beat It, dan Human Nature.

Dengan kejayaan filem ini, Michael Jackson sekali lagi membuktikan legasi beliau masih kuat dan akan berterusan sehingga generasi akan datang.

