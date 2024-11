G-Dragon Kini Dibawah Syarikat Label Milik Individu Warga Palestin, Legenda K-Pop Ini Dipuji Ramai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Kekejaman yang berlaku kepada penduduk Palestin telah membuka banyak mata dalam kalangan masyarakat seluruh dunia.

Mereka yang memberi sokongan terhadap rakyat Gaza membuktikan bahawa masih wujud rasa simpati dan berperikemanusiaan dalam jiwa seseorang.

Kalau anda perasan, ramai juga selebriti antarabangsa yang turut menyatakan sokongan jelas mereka terhadap Palestin dan menentang tindakan ganas dilakukan oleh Israel.

Baru-baru ini, penyanyi terkenal Korea Selatan iaitu G-Dragon atau nama sebenarnya Kwon Ji-yong telah menggegarkan industri muzik selepas menandatangani perkongsian dengan sebuah label rekod bebas bernama EMPIRE di San Francisco.

Apa yang menarik perhatian ramai terutamanya para peminat ahli kumpulan BIGBANG itu adalah apabila syarikat label berkenaan adalah milik individu warga Palestin.

Dakwa peminat di laman X, G-Dragon mempunyai banyak pilihan lain untuk ditandatangani sebelum membuat keputusan untuk menyertai EMPIRE.

G-DRAGON reportedly had multiple MAJOR labels that wanted to sign him yet he chose EMPIRE which is owned by a Palestinian Ghazi Shami who is known for his charitable Palestinian organisations and always been vocal for his people. pic.twitter.com/h2C8FsXh9t