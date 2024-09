Konsert Maroon 5 Live In Kuala Lumpur Pada 12 Februari 2025, Harga Tiket Bermula RM398

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Kalau korang selalu pasang lagu Sugar atau Payphone oleh kumpulan pop Maroon 5 setiap kali memandu, mungkin sudah tiba masanya untuk mendengar muzik tersebut secara ‘live’.

Yes, Maroon 5 akan buat konsert di Kuala Lumpur tidak lama lagi. Tak sabarnya!

Bolehlah menyanyi lirik ‘If Happy Ever After did exist, I would still be holding you like this’ sekuat hati waktu konsert nanti.

Konsert Maroon 5 Live In Kuala Lumpur Kembali Selepas 12 Tahun

Menerusi ciapan dimuat naik oleh Live Nation Malaysia di laman Instagram (@livenationmy), Maroon 5 akan mengadakan persembahan konsert mereka di Kuala Lumpur pada 12 Februari 2025 selepas kali terakhir ia diadakan adalah pada 12 tahun lalu.

Konsert tersebut yang bermula pada jam 8 malam itu bakal berlangsung di Stadium Hoki Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Tiket Mula Dijual Pada 4 Oktober Ini

Kepada anda yang tidak mahu ketinggalan untuk melihat vokalis Adam Levine menyanyi secara live, siap sedia untuk mendapatkan tiket pada 4 Oktober jam 11 pagi bagi jualan terbuka kepada orang awam di laman web GoLive Asia.

Sumber Instagram @maroon5

Namun, pra-jualan juga dibuka kepada orang ramai dengan tarikh berbeza mengikut kategori seperti berikut:

Pra-jualan Artis 30 September (Isnin) 11am sehingga 11:59pm Klik [DI SINI] untuk maklumat lebih lanjut

Pra-jualan Mastercard 1 Oktober (Selasa) jam 11 am sehingga 3 Oktober (Khamis) jam 11 am Klik [DI SINI] untuk maklumat lebih lanjut

Pra-jualan Live Nation 3 Oktober (Khamis) 1pm sehingga 11:59pm Perlu mendaftar sebagai ahli Live Nation untuk mendapatkan akses eksklusif ini.



Harga Tiket Jualan

Mesti ramai yang sudah tertanya-tanya harga tiket untuk ke konsert ini kan? Berikut adalah harga tiket jualan:

Early Entry VIP : RM1,128

CAT 1 : RM1,288

CAT 2: RM988

CAT 3: RM888

CAT 4 (Standing zone): RM688

CAT 5: RM598

CAT 6: RM498

CAT 7: RM398

Sumber: Instagram (@livenationmy)

Jadi kepada korang yang tak sabar untuk menonton persembahan Maroon 5 secara live, jangan lupa untuk dapatkan tiket okey?

Latar Belakang Tentang Kumpulan Maroon 5

Maroon 5 merupakan kumpulan muzik pop dari Los Angeles, California, Amerika Syarikat.

Memetik sumber The Vogue, kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1994 ketika mereka masih pelajar sekolah menengah dan ia dinamakan sebagai Kara’s Flowers.

Kemudian apabila mereka perlu menyambung pengajian di universiti, kumpulan tersebut dibubarkan sebelum ditubuhkan semula pada tahun 2001 dengan nama Maroon 5.

Sumber: Live Nation Asia

Kumpulan ini terdiri daripada enam orang ahli iaitu:

Adam Levine

Jesse Carmichael

Mickey Madden

Ryan Dusick

James Valentine

PJ Morton

Antara lagu-lagu popular nyanyian Maroon 5 adalah:

Payphone

Sugar

Moves Like Jagger

One More Night

Girls Like You

Memories

Cold

Lagu-lagu oleh kumpulan ini juga telah menjadi kunci utama kepada pelbagai anugerah yang diterima seperti Billboard Music Award for Top Selling Song dan Billboard Music Award for Top Radio Song pada tahun 2019.

