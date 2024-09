Konsert TAEYANG Di Kuala Lumpur Pada Disember Ini, Tiket Dijual Pada 7 Oktober

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



‘Mianhae mianhae hajima, naega chorahaejijanha….’

Para peminat penyanyi dari Korea Selatan iaitu TAEYANG mesti pandai menyanyi lirik lagu ‘Eyes, Nose, Lips’ di atas kan? Fuh, kalau dengar lagu itu waktu baru putus cinta, memang syahdu sungguh.

Kalau nak lagi ‘syahdu’, korang kena dengar lagu itu dinyanyikan secara ‘live’ oleh TAEYANG sendiri di Kuala Lumpur pada Disember ini.

Omg, tak sabarnya!

Sumber: Make A Gif

Konsert TAEYANG Di Kuala Lumpur

Berita gembira ini diumumkan sendiri oleh penyanyi Korea Selatan tersebut menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@Realtaeyang ) pada hari ini (4 September).

Konsert TAEYANG Live In Kuala Lumpur itu bakal diadakan di Axiata Arena pada 7 Disember 2024 pada jam 5 petang.

Persembahan konsert itu adalah bersempena dengan TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR].

Jualan Tiket Untuk Konsert TAEYANG Di Kuala Lumpur

Untuk korang yang nak datang ke konsert ini, siap sedia pada 7 Oktober 2024 (Isnin) jam 11 pagi untuk pembelian tiket secara atas talian.

Namun sehingga kini, masih belum ada maklumat tentang harga tiket untuk konsert tersebut.

Untuk maklumat lanjut mengenai tiket, boleh klik [DI SINI].

TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN KUALA LUMPUR



◼︎ 공연 일시 (Date/Time)

2024.12.07.Sat 5PM (Local Time) @ Axiata Arena



◼︎ 티켓 정보 (Ticket Info)https://t.co/rQfQCtsscL

Please stay tuned!◼︎ 일반 예매 (General Sale)



◼︎ 일반 예매 (General Sale)

2024.10.07.Mon 11AM… pic.twitter.com/lpWBcLLGkm — TAEYANG (@Realtaeyang) September 4, 2024

Profil Tentang TAEYANG

TAEYANG atau nama sebenarnya Dong Yong Bae dilahirkan pada 18 Mei 1988 Uijeongbu, Gyeonggi-do, Korea Selatan dan kini berusia 36 tahun.

Penyanyi ini juga merupakan ahli kumpulan Korea Selatan iaitu Big Bang yang cukup dikenali di seluruh dunia dan terdiri daripada lima orang ahli iaitu G-Dragon, Daesung, Taeyang Seungri dan T.O.P.

Sumber: Instagram @__youngbae__

Memetik sumber allkpop, TAEYANG kini berada di bawah pengurusan The Black Label selepas memutuskan untuk tidak lagi dikendalikan oleh YG Entertainment.

Antara lagu yang dihasilkan oleh TAEYANG semasa di bawah pengurusan The Black Label adalah ‘Shoong!’ (feat. LISA of BLACKPINK)’ dan ‘VIBE (feat. Jimin of BTS)’.

Baca Artikel Berkaitan: CNBLUE Kembali Ke Malaysia Lepas 10 Tahun Dengan Konsert Tour CNBLUENTITY!

Baca Artikel Berkaitan: Konsert NCT DREAM Live In KL Dipenuhi ‘Lautan Hijau’ Dari Para Peminat Di Axiata Arena, Bukit Jalil

Baca Artikel Berkaitan: ‘Comeback’ The Rose Di Jelajah Dawn To Dusk KL Terima Sambutan Hangat #BlackRoses

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm: Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.