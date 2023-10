Tiket Konsert Coldplay Di Singapura Akan Dijual Lagi Esok, 3 Oktober Oleh Live Nation

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kepada peminat Coldplay yang tak sempat untuk membeli tiket pada jualan yang lalu, ada berita baik untuk korang!

Live Nation Singapore menerusi ciapan yang dimuat naik di laman X (Twitter @livenationsg) memaklumkan mereka bakal membuka jualan tiket tambahan bagi konsert Coldplay: Music Of The Spheres World Tour di Stadium Nasional Singapura.

Jualan tiket tersebut akan bermula pada esok (3 Oktober) jam 10:00 pagi di laman web Live Nation Singapore. Tetapi jumlah tiket yang dijual adalah terhad sahaja.

Tiket jualan tambahan itu adalah untuk enam hari konsert iaitu pada 23, 24, 26, 27, 30 dan 31 Januari 2024.

Dalam pada itu, pihak Live Nation Singapore turut menasihati orang ramai supaya tidak membeli tiket daripada pihak ketiga atau ejen yang tidak sah bagi mengelakkan daripada ditipu.

