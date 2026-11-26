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Setiap kali tibanya bulan November, jualan Black Friday antara perkara yang dinantikan buat kaki shopping!

Yelah siapa yang tak nak dapat beli barangan yang dah lama diidamkan dengan harga yang lebih murah atau selain membeli untuk diri sendiri ini juga adalah waktu sesuai untuk belikan hadiah buat insan tersayang.

Tanpa berlengah jom kami kongsikan antara tempat-tempat yang menawarkan diskaun dan promosi sempena Black Friday:

#1 Sogo (27-29 November)

Siapa yang tidak tahu mengenai pusat membeli-belah Sogo bukan? Bahkan ini antara tempat yang dituju setiap kali anda ingin membeli pakaian, wangi-wangian dan banyak lagi.

Menerusi semakan kami di laman sesawang Sogo Malaysia, Black Friday sale akan diadakan bermula 27 hingga 29 November 2026.

Antara lokasi yang terlibat dengan Black Friday sale ini adalah:

Kuala Lumpur

Central i-City, Shah Alam

The Mall, Mid Valley Southkey, Johor Bahru

Mayang Mall, Kuala Terengganu

118 Mall, Kuala Lumpur

Pelbagai barangan yang ditawarkan sempena dengan jualan ini seperti:

Pakaian

Minyak wangi

Beg tangan

Aksesori pakaian lelaki

Seluar jeans sehingga 70%

Pakaian kanak-kanak sehingga 50% dan banyak lagi

Layari laman sesawang Sogo Malaysia untuk makluman lanjut.

#2 Mitsui Outlet Park KLIA Sepang

Sebut mengenai Mitsui pasti anda sudah bayangkan deretan kedai dengan pelbagai jenama yang ada di pusat membeli-belah ini.

Tak dinafikan pusat membeli-belah ini turut menawarkan pelbagai jenama termasuklah daripada jenama mewah.

Promosi Black Friday ini berlangsung selama tiga hari iaitu 27,28 dan 29 November.

Jualan di pusat membeli-belah Mitsui Outlet Park KLIA Sepang yang bermula 9 malam sehingga 12 tengah malam.

Anda juga dapat menikmati sehingga 80% diskaun pada jenama kegemaran anda.

Mitsui turut menawarkan:

Percuma baucar diskaun RM10 untuk 300 pembeli pertama (setiap hari)

Cabutan bertuhan setiap 30 minit dengan percuma RM50 baucar tunai untuk dimenangi

Pemegang kad Maybank ekslusif akan mendapat reward

Semuanya hanya untuk tiga malam sahaja dan tebus ganjaran selagi stok dan penebusan masih ada.

Antara jenama yang menawarkan diskaun:

Furla

Mango

Pierre cardin

Leather avenue

Coach outlet

Sacoor

Fred perry

Russell taylors

Yonex

Guess

Puma

Tekan sini untuk melihat lebih banyak lagi promosi ditawarkan Mitsui Outlet Park KLIA Sepang.

#3 Uniqlo

Uniqlo turut tidak melepaskan peluang apabila tampil dengan ‘thank you festival’ di mana acara ini untuk memberikan aprisiasi kepada para pelanggan.

Festival ini akan diadakan bermula 27 November sehingga 3 Disember 2026 dan menawarkan harga dan hadiah istimewa untuk para pelanggan.

#4 SK Jewellery

Selain pakaian, beg tangan dan sebagainya SK Jewellery turut tak ketinggalan dengan jualan sempena Black Friday.

SK Jewellery Black Friday akan berlangsung selama 2 hari iaitu pada 28 & 29 November 2026.

Ini perkara yang menarik sepanjang berlangsungnya SK Jewellery Black Friday:

50 pelanggan pertama berpeluang membawa pulang emas tulen 999 charm blind box pada harga RM68 (yang berharga RM309).

Terdapat empat rekaan untuk dikumpul: karipap, nasi lemak, bahulu dan kuih lapis

Tambahan, terdapat rekaan kopi yang tersorok turut menanti individu bertuah

#5 Focus Point

Berita baik buat mereka yang mungkin ada perancangan untuk menukar cermin mata baharu! Bagi mereka yang rabun atau ada masalah seperti silau dan sebagainya cermin mata adalah satu perkara yang amat penting.

Malah ada yang rutin hariannya terganggu sekiranya tidak ada cermin mata kerana tak dapat melihat dengan jelas.

Selain cermin mata, ada juga yang lebih gemar memakai kanta pelekap dan ia mengikut keselesaan masing-masing.

Sempena dengan Black Friday ini Focus Point menawarkan potongan RM20 dengan minimum perbelanjaan RM180.

Layari laman sesawang Focus Point untuk maklumat lanjut.

#6 Johor Premium Outlet

Bagi mereka yang berada di Johor atau mungkin berkunjung ke Selatan, Johor Premium Outlet (JPO) turut menawarkan diskaun Black Friday daripada pelbagai jenama.

Antara jenamanya adalah:

Tomei

Skechers

Coach outlet

Guess

Optical 88

Wacoal

Tefal dan banyak lagi

#7 Aeon Retail

Aeon Retail juga memberikan pelbagai promosi dan diskaun menarik kepada pelanggan-pelanggannya untuk diskaun Black Friday yang berlangsung dari 27 sehingga 29 Nobember 2026.

Setiap ahli Aeon yang berbelanja RM80 dalam satu resit akan mendapat e-baucar bernilai RM5. Pelanggan juga boleh mendapat tambahan baucar RM5 sekiranya membeli barangan elektrik dan berbelanja RM100 dan ke atas dalam satu resit.

#8 Mitsui Outlet Park Bukit Bintang City Centre Lalaport

Selain Mitui Outleet Park KLIA, Mitsui di Lalaport juga melakukan promosi diskaun sempena Black Friday.

Black Friday Sale di Mitsui Outlet Park Bukit Bintang City Centre Lalaport ini berlangsung selama 3 hari iaitu pada 27, 28 dan 29 November.

Apa yang lebih menarik waktu operasi pusat membeli-belah ini turut dilanjutkan daripada jam 10 malam sehingga 12 tengah malam.

Pelanggan boleh menikmati sehingga 80% diskaun di lebih 180 kedai sehingga tengah malam.

Pelbagai baucar bakal diberikan termasuklah aktiviti menarik juga akan dilakukan.

Antara barangan yang ditawarkan bagi Black Friday sales adalah:

Barangan makanan

Mainan kanak-kanak

Bantal, tikar bayi

pakaian kanak-kanak

Lampin

Barangan elektrik

Cawan

Perkakas rumah (mop, kuali, papan iron, tuala dan banyak lagi)

Pakaian wanita

Aksesori (jam tangan, beg, bagasi)

Pakaian Topvalu

Layari laman sesawang Aeon retail untuk maklumat lanjut.

#9 Sephora

Yang paling best sekali untuk peminat mekap, Sephora pun ada menawarkan Black Friday deals yang berlangsung daripada 25-30 November 2026.

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