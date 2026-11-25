Our Second Nature Rai Ulang Tahun Ke-10 Dengan Koleksi Baharu ‘Gallery’
‘Gallery’ menjadi koleksi cetakan terakhir dalam kempen ulang tahun ke-10 jenama gaya hidup keluarga itu, selain menampilkan pameran seni khas di Bangsar.
- Our Second Nature melancarkan koleksi cetakan "Gallery", penutup kempen ulang tahun ke-10, diilhamkan daripada lukisan landskap dan keindahan perkara kecil.
- Pameran seni Gallery dibuka kepada umum dari 27 hingga 29 November 2026, jam 11 pagi hingga 8 malam, di Art+ Contemporary, Bangsar Village II.
- Koleksi Gallery boleh didapati secara dalam talian dan di kedai A Second to Gather, Bangsar Village II, bermula 27 November 2026.
Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!
Jenama Our Second Nature (OSN) telah memperkenalkan koleksi terbaharu berjudul “Gallery” sebagai penutup kepada kempen ulang tahun ke-10 mereka tahun ini.
Dikenali dengan koleksi cetakan bermusim, penceritaan kreatif dan rekaan yang mengutamakan keselesaan harian, OSN menjadikan Gallery sebagai koleksi terakhir daripada tiga koleksi cetakan khas diperkenalkan sepanjang tahun sempena ulang tahun tersebut.
Diilhamkan daripada lukisan landskap, koleksi Gallery mengajak orang ramai melihat keindahan dalam perkara-perkara kecil yang sering terlepas pandang.
Setiap hasil seni membawa cerita tersendiri, bukan sekadar menggambarkan apa yang dilihat oleh pelukis, tetapi turut mencerminkan perasaan mereka ketika menghasilkan karya tersebut.
Namun, sesuatu karya boleh membawa maksud berbeza kepada setiap individu kerana keindahan bergantung pada cara seseorang melihat dan mentafsirkannya.
Konsep yang sama turut diterapkan dalam koleksi cetakan OSN.
Setiap rekaan menggambarkan momen, perasaan dan cerita yang dikumpulkan sepanjang 10 tahun perjalanan jenama itu, sekali gus memberi ruang kepada pelanggan untuk mencipta makna dan kenangan mereka sendiri.
Menariknya, rekaan Gallery dihasilkan oleh pereka dalaman OSN sebagai gambaran keseluruhan perjalanan koleksi ulang tahun ke-10 mereka.
Ia ibarat sebuah pameran yang menghimpunkan segala usaha dan pencapaian jenama itu sepanjang sedekad, selain menjadi jemputan kepada komuniti untuk turut menjadi sebahagian daripada perjalanan OSN.
Lukisan Landskap Jadi Inspirasi Koleksi
Menurut pereka OSN, setiap kunjungan ke muzium atau galeri seni sering membuatkan beliau tertarik dengan lukisan landskap menggambarkan pemandangan alam semula jadi.
Katanya, lukisan sebegitu seolah-olah membuka tingkap kepada dunia lain, dengan hamparan langit luas dan pemandangan yang mampu memberikan ketenangan serta perspektif baharu tentang kehidupan.
Menerusi karya-karya tersebut, orang ramai hari ini masih berpeluang menghayati detik yang pernah dirasai oleh pelukis, sekali gus menjadikan seni sebagai ruang untuk merehatkan minda.
Orang Ramai Dijemput Ke Pameran Seni ‘Gallery’ di Bangsar
Bagi meraikan ulang tahun istimewa ini, OSN turut menganjurkan pameran seni khas yang menghimpunkan beberapa koleksi cetakan ikonik mereka berserta cerita di sebalik setiap rekaan sepanjang 10 tahun lalu.
Pengunjung boleh mengunjungi pameran ini dari 27 hingga 29 November 2026, jam 11 pagi hingga 8 malam, di Art+ Contemporary, Bangsar Village II.
Selain meraikan kisah di sebalik setiap cetakan, pameran ini turut memberi ruang kepada pengunjung untuk mengaitkan karya-karya tersebut dengan pengalaman dan kenangan masing-masing.
Ia juga menggambarkan perjalanan OSN sejak awal penubuhannya, perkembangan jenama itu sehingga hari ini serta hala tuju yang masih terus berkembang.
Menerusi penganjuran ini, OSN berharap dapat memperluaskan lagi pengenalan jenama dan membina hubungan dengan komuniti yang lebih besar.
Usaha tersebut meneruskan perjalanan yang bermula sejak 2024, dengan matlamat memperkenalkan kisah OSN Malaysia kepada lebih ramai orang menerusi minat yang dikongsi terhadap seni, cetakan dan ekspresi diri.
Koleksi Gallery boleh didapati secara dalam talian dan di kedai fizikal A Second to Gather, Bangsar Village II, bermula 27 November 2026.
Untuk maklumat lanjut dan pembelian, layari laman web rasmi Our Second Nature.
Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.
Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars. Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.