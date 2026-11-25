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Jenama Our Second Nature (OSN) telah memperkenalkan koleksi terbaharu berjudul “Gallery” sebagai penutup kepada kempen ulang tahun ke-10 mereka tahun ini.

Dikenali dengan koleksi cetakan bermusim, penceritaan kreatif dan rekaan yang mengutamakan keselesaan harian, OSN menjadikan Gallery sebagai koleksi terakhir daripada tiga koleksi cetakan khas diperkenalkan sepanjang tahun sempena ulang tahun tersebut.

Diilhamkan daripada lukisan landskap, koleksi Gallery mengajak orang ramai melihat keindahan dalam perkara-perkara kecil yang sering terlepas pandang.

Setiap hasil seni membawa cerita tersendiri, bukan sekadar menggambarkan apa yang dilihat oleh pelukis, tetapi turut mencerminkan perasaan mereka ketika menghasilkan karya tersebut.

Namun, sesuatu karya boleh membawa maksud berbeza kepada setiap individu kerana keindahan bergantung pada cara seseorang melihat dan mentafsirkannya.

Konsep yang sama turut diterapkan dalam koleksi cetakan OSN.

Setiap rekaan menggambarkan momen, perasaan dan cerita yang dikumpulkan sepanjang 10 tahun perjalanan jenama itu, sekali gus memberi ruang kepada pelanggan untuk mencipta makna dan kenangan mereka sendiri.

Menariknya, rekaan Gallery dihasilkan oleh pereka dalaman OSN sebagai gambaran keseluruhan perjalanan koleksi ulang tahun ke-10 mereka.

Ia ibarat sebuah pameran yang menghimpunkan segala usaha dan pencapaian jenama itu sepanjang sedekad, selain menjadi jemputan kepada komuniti untuk turut menjadi sebahagian daripada perjalanan OSN.

Koleksi ini juga mencerminkan identiti OSN sebagai jenama yang berakar dari Malaysia, di samping perkembangan dari segi kesedaran jenama, komuniti dan identitinya.

Lukisan Landskap Jadi Inspirasi Koleksi

Menurut pereka OSN, setiap kunjungan ke muzium atau galeri seni sering membuatkan beliau tertarik dengan lukisan landskap menggambarkan pemandangan alam semula jadi.

Katanya, lukisan sebegitu seolah-olah membuka tingkap kepada dunia lain, dengan hamparan langit luas dan pemandangan yang mampu memberikan ketenangan serta perspektif baharu tentang kehidupan.

Sebelum kewujudan kamera, pelukis sanggup meluangkan masa berjam-jam menghayati sesuatu pemandangan untuk merakam bukan sahaja apa yang dilihat, tetapi juga perasaan ketika berada di situ.

Menerusi karya-karya tersebut, orang ramai hari ini masih berpeluang menghayati detik yang pernah dirasai oleh pelukis, sekali gus menjadikan seni sebagai ruang untuk merehatkan minda.

Orang Ramai Dijemput Ke Pameran Seni ‘Gallery’ di Bangsar

Bagi meraikan ulang tahun istimewa ini, OSN turut menganjurkan pameran seni khas yang menghimpunkan beberapa koleksi cetakan ikonik mereka berserta cerita di sebalik setiap rekaan sepanjang 10 tahun lalu.

Pameran Gallery dibuka kepada orang ramai, termasuk mereka yang belum pernah mengenali jenama tersebut, bagi memberi peluang kepada lebih ramai pengunjung mengenali perjalanan kreatif OSN.

Pengunjung boleh mengunjungi pameran ini dari 27 hingga 29 November 2026, jam 11 pagi hingga 8 malam, di Art+ Contemporary, Bangsar Village II.

Selain meraikan kisah di sebalik setiap cetakan, pameran ini turut memberi ruang kepada pengunjung untuk mengaitkan karya-karya tersebut dengan pengalaman dan kenangan masing-masing.

Ia juga menggambarkan perjalanan OSN sejak awal penubuhannya, perkembangan jenama itu sehingga hari ini serta hala tuju yang masih terus berkembang.

Menerusi penganjuran ini, OSN berharap dapat memperluaskan lagi pengenalan jenama dan membina hubungan dengan komuniti yang lebih besar.

Usaha tersebut meneruskan perjalanan yang bermula sejak 2024, dengan matlamat memperkenalkan kisah OSN Malaysia kepada lebih ramai orang menerusi minat yang dikongsi terhadap seni, cetakan dan ekspresi diri.

Koleksi Gallery boleh didapati secara dalam talian dan di kedai fizikal A Second to Gather, Bangsar Village II, bermula 27 November 2026.

Untuk maklumat lanjut dan pembelian, layari laman web rasmi Our Second Nature.

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