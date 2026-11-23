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Kalau anda pernah dengar tentang MODU, restoran yang terkenal dengan hidangan Korean Samgyetang sehingga pelanggan sanggup beratur sehingga dua jam di The Exchange TRX, kini ada berita baik buat peminat makanan Korea.

MODU secara rasmi membuka cawangan terbaharunya di 1 Utama Shopping Centre, sekali gus memperkenalkan pengalaman menikmati hidangan Samgyetang premium di ruang lebih besar.

Menariknya, cawangan kali ini bukan sekadar menawarkan menu yang sama seperti di outlet terdahulu.

Dengan dapur terbuka yang membolehkan pelanggan melihat sendiri proses penyediaan makanan, menu baharu Gamasot Grilled Chicken serta pilihan Samgyetang premium seperti Truffle dan Abalone, MODU 1 Utama tampil dengan pengalaman menjamu selera yang sedikit berbeza.

Lebih menarik, ruang makan berkonsepkan Hanok moden ini mampu memuatkan sehingga 100 pelanggan dalam satu masa.

Bawa Mak Ayah Makan Di MODU, Ayam Panggang Percuma Menanti!

Sempena pembukaan cawangan baharu ini, MODU turut memperkenalkan promosi istimewa buat pelanggan yang ingin membawa ibu bapa menikmati hidangan mereka.

Menerusi kempen ‘Bring Your Parents to MODU 1 Utama, the Chicken’s on Us’, pelanggan yang memesan dua hidangan Samgyetang akan menerima satu Gamasot Grilled Chicken secara percuma.

Caranya mudah sahaja. Tunjukkan hantaran promosi daripada akaun Instagram rasmi @modu.malaysia kepada staf ketika membuat pesanan.

Promosi ini berlangsung dari 2 hingga 30 November 2026 dan hanya sah di cawangan MODU 1 Utama.

MODU Semakin Popular Sejak Dibuka Di TRX

Sejak mula beroperasi di The Exchange TRX, MODU berjaya menarik perhatian ramai sehingga menjadi antara destinasi makanan Korea yang sering diperkatakan di Malaysia.

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MODU, 1 Utama.

Apa Yang Menarik Tentang MODU 1 Utama?

Kalau anda tertanya-tanya apa yang membezakan cawangan terbaharu ini daripada outlet MODU yang lain, berikut antara tarikan utamanya:

1. Dapur Terbuka, Boleh Tengok Sendiri Proses Memasak

Salah satu tarikan utama MODU 1 Utama ialah konsep dapur terbukanya yang membolehkan pelanggan melihat sendiri proses penyediaan hidangan.

Dari kuah Samgyetang yang sedang mendidih hinggalah ayam yang disediakan dan diasapkan segar, semuanya boleh dilihat secara langsung, termasuk dari kawasan menunggu.

2. Gamasot Grilled Chicken, Menu Baharu Untuk Peminat Ayam

Selain Samgyetang, pelanggan juga boleh mencuba Gamasot Grilled Chicken yang diperkenalkan menerusi cawangan baharu ini.

Ayam ini melalui proses salai secara perlahan bagi menghasilkan rasa lebih kaya dan tekstur yang lembut.

Kalau nak makan lebih puas, korang boleh padankan ayam panggang ini bersama semangkuk Samgyetang untuk menikmati hidangan ayam ala Korea yang lebih lengkap.

3. Samgyetang Premium Dengan Pilihan Truffle Dan Abalone

Buat peminat Samgyetang, cawangan ini menawarkan lapan pilihan perisa secara keseluruhan.

Antara pilihan yang boleh dicuba termasuk Truffle Samgyetang dan Abalone Samgyetang, selain hidangan signature yang sudah menjadi pilihan pelanggan MODU.

Kedua-dua pilihan premium ini pastinya menarik perhatian mereka yang ingin mencuba sesuatu yang berbeza.

4. Cawangan Terbesar MODU Dengan Ruang Makan 100 Tempat Duduk

MODU 1 Utama juga merupakan cawangan terbesar jenama ini setakat ini.

Dengan kapasiti sehingga 100 tempat duduk, ruang makan ini mengetengahkan konsep Hanok moden yang diinspirasikan daripada seni bina tradisional Korea.

Antara elemen yang mencuri perhatian termasuklah dekorasi kontemporari dan kaunter kayu bercirikan rustik yang menjadi sebahagian daripada identiti MODU.

5. Setiap Mangkuk Samgyetang Dimasak Dengan Proses Yang Teliti

Bagi memastikan rasa dan kualiti setiap hidangan, MODU menggunakan stok tulang yang dimasak selama 12 jam sebagai asas kuah Samgyetang mereka.

Ayam organik bersama bahan-bahan premium kemudiannya dimasak secara perlahan selama dua jam bagi menghasilkan hidangan yang kaya dengan rasa.

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