MODU Buka Cawangan Terbesar Di 1 Utama, Ada Menu Samgyetang Truffle Dan Abalone
- MODU kini ada cawangan terbesar di 1 Utama dengan 100 tempat duduk, konsep Hanok moden dan dapur terbuka untuk tengok proses masakan.
- Menu baharu termasuk Gamasot Grilled Chicken serta Samgyetang premium Truffle dan Abalone, antara lapan pilihan perisa yang ditawarkan.
- Pesan dua Samgyetang, dapat satu Gamasot Grilled Chicken percuma. Tunjuk promosi Instagram @modu.malaysia, sah 2 hingga 30 November 2026.
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Kalau anda pernah dengar tentang MODU, restoran yang terkenal dengan hidangan Korean Samgyetang sehingga pelanggan sanggup beratur sehingga dua jam di The Exchange TRX, kini ada berita baik buat peminat makanan Korea.
MODU secara rasmi membuka cawangan terbaharunya di 1 Utama Shopping Centre, sekali gus memperkenalkan pengalaman menikmati hidangan Samgyetang premium di ruang lebih besar.
Menariknya, cawangan kali ini bukan sekadar menawarkan menu yang sama seperti di outlet terdahulu.
Bawa Mak Ayah Makan Di MODU, Ayam Panggang Percuma Menanti!
Sempena pembukaan cawangan baharu ini, MODU turut memperkenalkan promosi istimewa buat pelanggan yang ingin membawa ibu bapa menikmati hidangan mereka.
Menerusi kempen ‘Bring Your Parents to MODU 1 Utama, the Chicken’s on Us’, pelanggan yang memesan dua hidangan Samgyetang akan menerima satu Gamasot Grilled Chicken secara percuma.
Caranya mudah sahaja. Tunjukkan hantaran promosi daripada akaun Instagram rasmi @modu.malaysia kepada staf ketika membuat pesanan.
Promosi ini berlangsung dari 2 hingga 30 November 2026 dan hanya sah di cawangan MODU 1 Utama.
MODU Semakin Popular Sejak Dibuka Di TRX
Sejak mula beroperasi di The Exchange TRX, MODU berjaya menarik perhatian ramai sehingga menjadi antara destinasi makanan Korea yang sering diperkatakan di Malaysia.
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Apa Yang Menarik Tentang MODU 1 Utama?
Kalau anda tertanya-tanya apa yang membezakan cawangan terbaharu ini daripada outlet MODU yang lain, berikut antara tarikan utamanya:
1. Dapur Terbuka, Boleh Tengok Sendiri Proses Memasak
Dari kuah Samgyetang yang sedang mendidih hinggalah ayam yang disediakan dan diasapkan segar, semuanya boleh dilihat secara langsung, termasuk dari kawasan menunggu.
2. Gamasot Grilled Chicken, Menu Baharu Untuk Peminat Ayam
Ayam ini melalui proses salai secara perlahan bagi menghasilkan rasa lebih kaya dan tekstur yang lembut.
Kalau nak makan lebih puas, korang boleh padankan ayam panggang ini bersama semangkuk Samgyetang untuk menikmati hidangan ayam ala Korea yang lebih lengkap.
3. Samgyetang Premium Dengan Pilihan Truffle Dan Abalone
Buat peminat Samgyetang, cawangan ini menawarkan lapan pilihan perisa secara keseluruhan.
Kedua-dua pilihan premium ini pastinya menarik perhatian mereka yang ingin mencuba sesuatu yang berbeza.
4. Cawangan Terbesar MODU Dengan Ruang Makan 100 Tempat Duduk
Dengan kapasiti sehingga 100 tempat duduk, ruang makan ini mengetengahkan konsep Hanok moden yang diinspirasikan daripada seni bina tradisional Korea.
5. Setiap Mangkuk Samgyetang Dimasak Dengan Proses Yang Teliti
Bagi memastikan rasa dan kualiti setiap hidangan, MODU menggunakan stok tulang yang dimasak selama 12 jam sebagai asas kuah Samgyetang mereka.
Ayam organik bersama bahan-bahan premium kemudiannya dimasak secara perlahan selama dua jam bagi menghasilkan hidangan yang kaya dengan rasa.
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Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars. Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.