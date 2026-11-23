Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Peminat sneakers mungkin nak masukkan koleksi terbaharu ini dalam wishlist mereka apabila Crossover bergabung dengan adidas untuk memperkenalkan kasut edisi terhad Adizero EVO SL ATR ‘Black Noise’.

Kolaborasi ini menggabungkan elemen rekaan berinspirasikan aktiviti outdoor dengan gaya kasual harian, sekali gus memberikan nafas baharu kepada siluet kasut larian adidas menerusi sentuhan gaya hidup Crossover.

Mengangkat konsep ‘Black Noise’, koleksi ini menampilkan estetika minimalis dengan garisan kemas serta perincian yang tidak terlalu sarat.

Konsep tersebut turut membawa mesej tentang kebebasan untuk mengekspresikan diri, menjadi lebih spontan dan tidak terlalu memikirkan pandangan orang lain.

Bukan Sekadar Sneakers Untuk Berlari

Di sebalik reka bentuknya yang ringkas, adidas Adizero EVO SL ATR turut dilengkapi beberapa ciri yang menitikberatkan keselesaan dan prestasi.

Bahagian atas kasut menggunakan material ringan dan bernafas bagi memberikan pengudaraan yang lebih baik ketika dipakai.

Ia turut dilengkapi teknologi LIGHTSTRIKE PRO pada bahagian midsole yang menawarkan kusyen lembut serta pulangan tenaga responsif setiap kali kaki melangkah.

Reka bentuk midsole melengkung pula membantu menghasilkan pergerakan lebih lancar ketika berlari.

Untuk bahagian tapak hadapan, kasut ini menggunakan Continental Rubber yang memberikan cengkaman lebih baik dan keyakinan ketika digunakan di jalan raya.

Gabungan ciri prestasi dan reka bentuk yang versatil menjadikan kasut ini sesuai untuk aktiviti outdoor mahupun melengkapkan gaya harian di bandar.

Pelancaran Eksklusif Di The Exchange TRX

Bagi meraikan kolaborasi ini, adidas Malaysia dan Crossover telah mengadakan acara pelancaran eksklusif di butik Crossover, The Exchange TRX pada 19 November lalu.

Mengambil inspirasi daripada suasana outdoor, ruang butik tersebut diubah dengan elemen berinspirasikan aktiviti trail yang digabungkan dengan suasana urban.

Acara itu turut menampilkan aktiviti kustomisasi interaktif yang membolehkan tetamu meneroka kolaborasi berkenaan serta menghasilkan aksesori peribadi mereka sendiri.

Buat yang berminat untuk mendapatkan adidas Adizero EVO SL ATR ‘Black Noise’ by CROSSOVER, kasut edisi terhad ini mula dijual pada 20 November 2026.

Ia boleh didapati di cawangan Crossover terpilih serta menerusi laman web rasmi mereka di crossoverstore.com. Kasut ini dijual pada harga RM699.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.