Crossover dan adidas lancar kasut edisi terhad Adizero EVO SL ATR 'Black Noise' dengan reka bentuk minimalis dan ciri LIGHTSTRIKE PRO serta Continental Rubber.
Kasut berharga RM699 ini mula dijual pada 20 November 2026 di cawangan Crossover terpilih dan laman web crossoverstore.com.
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Peminat sneakers mungkin nak masukkan koleksi terbaharu ini dalam wishlist mereka apabila Crossover bergabung dengan adidas untuk memperkenalkan kasut edisi terhad Adizero EVO SL ATR ‘Black Noise’.
Kolaborasi ini menggabungkan elemen rekaan berinspirasikan aktiviti outdoor dengan gaya kasual harian, sekali gus memberikan nafas baharu kepada siluet kasut larian adidas menerusi sentuhan gaya hidup Crossover.
Mengangkat konsep ‘Black Noise’, koleksi ini menampilkan estetika minimalis dengan garisan kemas serta perincian yang tidak terlalu sarat.
Konsep tersebut turut membawa mesej tentang kebebasan untuk mengekspresikan diri, menjadi lebih spontan dan tidak terlalu memikirkan pandangan orang lain.
Bukan Sekadar Sneakers Untuk Berlari
Bahagian atas kasut menggunakan material ringan dan bernafas bagi memberikan pengudaraan yang lebih baik ketika dipakai.
Ia turut dilengkapi teknologi LIGHTSTRIKE PRO pada bahagian midsole yang menawarkan kusyen lembut serta pulangan tenaga responsif setiap kali kaki melangkah.
Reka bentuk midsole melengkung pula membantu menghasilkan pergerakan lebih lancar ketika berlari.
Untuk bahagian tapak hadapan, kasut ini menggunakan Continental Rubber yang memberikan cengkaman lebih baik dan keyakinan ketika digunakan di jalan raya.
Gabungan ciri prestasi dan reka bentuk yang versatil menjadikan kasut ini sesuai untuk aktiviti outdoor mahupun melengkapkan gaya harian di bandar.
Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars.
Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.