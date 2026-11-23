Tujuh pemilik Ferrari dari Malaysia dan Singapura memeriahkan ulang tahun pertama Ferrari Build & Race di LEGOLAND Malaysia pada 21 dan 22 November.
Kanak-kanak berpeluang duduk di tempat pemandu LEGO Ferrari F50 bersaiz sebenar, membina kereta sendiri dan berlumba di litar Pista di Fiorano.
Model Ferrari F50 itu dibina daripada lebih 420,000 komponen LEGO dalam 1,306 jam, dan merupakan tarikan pertama seumpamanya di Asia.
Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!
Bayangkan dapat melihat beberapa buah Ferrari sebenar diparkir betul-betul di hadapan taman tema, apatah lagi kalau korang memang peminat kereta mewah ini sejak kecil.
Menariknya, kereta-kereta Ferrari milik mereka turut dipamerkan di pintu masuk Theme Park dan LEGOLAND Hotel sepanjang hujung minggu berkenaan.
Bagi kanak-kanak yang berkunjung ke taman tema itu, peluang melihat Ferrari sebenar dari jarak dekat pastinya menjadi pengalaman berbeza, terutama selepas biasa membina dan berlumba dengan model kereta LEGO® mereka sendiri.
Kanak-Kanak Berpeluang Pandu LEGO Ferrari F50 Berskala Sebenar
Antara pengalaman yang menanti mereka termasuklah peluang duduk di tempat pemandu LEGO Ferrari F50 bersaiz sebenar, membina dan menguji model kereta sendiri di laluan lompatan serta gelongsoran, selain berlumba di litar Pista di Fiorano menerusi teknologi pemetaan unjuran.
Pengalaman hujung minggu itu turut diteruskan dengan lawatan VIP di Theme Park, lawatan khas di sebalik tabir SEA LIFE Malaysia serta masa untuk berseronok di LEGOLAND Water Park.
LEGO Ferrari F50 Ini Dibina Daripada Lebih 420,000 Komponen
Antara tarikan utamanya ialah model Ferrari F50 bersaiz sebenar yang dibina menggunakan lebih 420,000 komponen LEGO.
Proses pembinaannya mengambil masa selama 1,306 jam dan menghasilkan sebuah model seberat kira-kira 1,600 kilogram.
Menerusi tarikan ini, kanak-kanak bukan sahaja berpeluang melihat model kereta Ferrari, malah boleh mereka bentuk, menguji dan berlumba dengan kereta LEGO ciptaan sendiri.
Menurut Naib Presiden LEGOLAND Malaysia Resort, Cs Lim, sambutan ulang tahun pertama ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dapat menikmati pengalaman tersebut bersama keluarga yang turut berkongsi minat terhadap jenama Ferrari.
Ferrari Build & Race terletak di dalam LEGOLAND Malaysia Theme Park di Iskandar Puteri, Johor.
Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars.
Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.