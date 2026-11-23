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Bayangkan dapat melihat beberapa buah Ferrari sebenar diparkir betul-betul di hadapan taman tema, apatah lagi kalau korang memang peminat kereta mewah ini sejak kecil.

Itulah antara tarikan menarik yang berlangsung di LEGOLAND Malaysia Resort, Iskandar Puteri, Johor apabila tujuh pemilik Ferrari dari Malaysia dan Singapura hadir bersama keluarga masing-masing bagi meraikan ulang tahun pertama tarikan Ferrari Build & Race pada 21 dan 22 November lalu.

Menariknya, kereta-kereta Ferrari milik mereka turut dipamerkan di pintu masuk Theme Park dan LEGOLAND Hotel sepanjang hujung minggu berkenaan.

Bagi kanak-kanak yang berkunjung ke taman tema itu, peluang melihat Ferrari sebenar dari jarak dekat pastinya menjadi pengalaman berbeza, terutama selepas biasa membina dan berlumba dengan model kereta LEGO® mereka sendiri.

Kanak-Kanak Berpeluang Pandu LEGO Ferrari F50 Berskala Sebenar

Selain melihat koleksi Ferrari sebenar, keluarga pemilik kereta berkenaan turut diberikan sesi eksklusif di tarikan Ferrari Build & Race.

Antara pengalaman yang menanti mereka termasuklah peluang duduk di tempat pemandu LEGO Ferrari F50 bersaiz sebenar, membina dan menguji model kereta sendiri di laluan lompatan serta gelongsoran, selain berlumba di litar Pista di Fiorano menerusi teknologi pemetaan unjuran.

Pengalaman hujung minggu itu turut diteruskan dengan lawatan VIP di Theme Park, lawatan khas di sebalik tabir SEA LIFE Malaysia serta masa untuk berseronok di LEGOLAND Water Park.

LEGO Ferrari F50 Ini Dibina Daripada Lebih 420,000 Komponen

Buat yang belum tahu, Ferrari Build & Race mula dibuka pada November 2025 dan merupakan tarikan LEGO Ferrari Build & Race pertama di Asia.

Antara tarikan utamanya ialah model Ferrari F50 bersaiz sebenar yang dibina menggunakan lebih 420,000 komponen LEGO.

Proses pembinaannya mengambil masa selama 1,306 jam dan menghasilkan sebuah model seberat kira-kira 1,600 kilogram.

Menerusi tarikan ini, kanak-kanak bukan sahaja berpeluang melihat model kereta Ferrari, malah boleh mereka bentuk, menguji dan berlumba dengan kereta LEGO ciptaan sendiri.

Menurut Naib Presiden LEGOLAND Malaysia Resort, Cs Lim, sambutan ulang tahun pertama ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dapat menikmati pengalaman tersebut bersama keluarga yang turut berkongsi minat terhadap jenama Ferrari.

Ferrari Build & Race terletak di dalam LEGOLAND Malaysia Theme Park di Iskandar Puteri, Johor.

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