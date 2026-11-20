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Umum mengetahui makanan Malaysia bukan sekadar hidangan untuk mengisi perut kosong, ia mempunyai tradisi kulinari yang sangat berbeza tetapi saling melengkapi satu sama lain mencerminkan identiti perpaduan kita bersama.

Keunikan inilah yang berjaya memikat hati seorang cef dari Itali ketika menjejakkan kaki ke negara ini.

Chef Alessia Morabito memuji budaya makanan Malaysia sebagai ungkapan bagaimana setiap kaum mengekalkan identiti masakan sendiri sambil menyumbang kepada satu identiti yang jelas.

Tiga Jiwa, Berkongsi Satu Pinggan

Masakan Malaysia. (Foto: Royal Caribbean)

Menurut Morabito, antara perkara yang paling disukai olehnya di Malaysia ialah kewujudan tiga jiwa budaya dalam satu negara.

“Apa yang saya suka di negara ini ialah anda mempunyai tiga jiwa yang bersatu iaitu Melayu, Cina dan India. Makanannya diungkapkan dalam tiga mood berbeza.

“Namun setiap kalu anda menikmati makanan Melayu, Cina atau India, anda dapat melihat ia berkongsi satu identiti sama.”

Morabito berada di Malaysia sempena Week of the Italian Cuisine in the World 2026.

Dia turut mempersembahkan cara menyediakan Trippa Finta, hidangkan klasik di Itali yang menggunakan telur dadar keju nipis dimasak dengan perlahan dalam sos tomato untuk meniru rupa dan tekstur kenyal perut lembu.

Resepi itu berasal dari Itali selepas perang dan dimasukkan ke dalam Reti e Archivi del Gusto (RAGU), sebuah buku masakan digital yang dihasilkan oleh Morabito sejak 2021 bersama ahli sejarah makanan, Mila Fumini.

Selain itu, Morabito turut mengajar seni masakan kepada wanita di Roots, sebuah restoran perusahaan sosial di Modena, tempat dia menetap.

Masakan Malaysia Tidak Jauh Beza Daripada Itali

Contoh makanan Itali. (Foto: Food & Wine)

Walaupun masakan Itali terkenal di mata dunia, kepelbagaian masakan Malaysia hanya boleh ditemui kepada individu yang mengambil peluang untuk datang ke negara ini.

“Identiti gastronomi Malaysia sangat mendalam dan berakar umbi. Jadi untuk menikmati makanan Malaysia, anda perlu datang ke sini.

“Makanan Itali pula berbeza kerana boleh ditemui di mana-mana sahaja,” kata Morabito.

Walaupun tradisi di antara dua negara ini sangat berbeza, Morabito berkata rakyat Malaysia dan Itali berkongsi penghargaan mendalam terhadap makanan yang boleh diungkapkan sebagai ekspresi murah hati, ikatan silatulrahim, keramahan dan hubungan sesama manusia.

Malah, penghargaan inilah yang menjadikan makanan sebahagian penting daripada identiti budaya Malaysia.

Dalam masa sama, Morabito turut menyebut penghargaan ini digambarkan menerusi pengiktirafan UNESCO terhadap masakan Itali sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Morabito juga merasakan masakan Itali dan Malaysia berkongsi persamaaan yang mengejutkan dari segi bahan dan teknik.

Contohnya, Morabito bandingkan masakan daging rebus tempatan dengan brasoto dari utara Itali, ladu dengan tortellini dan pasta buatan tangan daripada air tepung seperti pici dari Tuscany bersama mi Asia.

Morabito Melihat Resepi Sebagai Sesuatu Yang Hidup

Makanan tradisional Itali. (Foto: Chenab Gourmet)

Morabito turut berkongsi pendapatnya dalam menyesuaikan hidangan Itali dengan cita rasa tempatan berkata seorang cef perlu melihat resepi sebagai sesuatu yang hidup dan bukannya kaku.

Di Itali sendiri, cara masak makanan tradisional seperti ragu (hidangan daging sos dimasak perlahan), dan tortellini berbeza dari satu tempat ke tempat lain bergantung pada bahan yang ada.

“Makanan autentik bagi saya, tidak begitu penting. Resipi itu hidup. Jika kita perlu mengubah resepi kerana bahan-bahan sudah berubah mengikut masa dan tempat, ubahlah.”

Selain makanan, Itali sangat terkenal dengan pemandangan dan sejarah. (Foto: Tourist Italy)

Morabito turut memberi contoh penerangannya dengan berkata restoran Itali di luar negara akan memenuhi cita rasa orang Itali yang tinggal di situ sambil memperkenalkan tradisi makanan negaranya kepada pelanggan tempatan.

Dia juga melihat terdapat satu potensi di mana Malaysia dan Itali dapat mengeratkan kerjasama dalam bab makanan dan ia juga boleh menjadi platform bagi pertukaran budaya, pembangunan profesional dan menjalinkan hubungan rapat.

Tambahan pula Morabito mempunyai sifat optimistik dalam mengusahakan hubungan tersebut menerusi saluran diplomatik Kedutaan Itali di Kuala Lumpur.

Contohnya seperti mengadakan bengkel memasak bersama-sama, latihan cef dan pameran bahan makanan di kedua-dua buah negara.

Inisiatif seperti ini membolehkan cef dari kedua-dua negara berkongsi teknik, meneroka warisan masakan masing-masing dan mendapat lebih banyak pendedahan kepada bahan dan produk makanan.

Calabria, Selatan Itali. (Foto: The Lazy Italian)

“Kita boleh mengadakan kursus memasak dan menjemput chef Malaysia ke Itali untuk pameran, kerjasama dan persembahan bahan. Sebagai contoh dengan produk ikonik Itali seperti Parmigiano-Reggiano,” tambah Morabito.

“Kita boleh mengadakan kursus memasak dan menjemput chef Malaysia ke Itali untuk pameran, kerjasama dan persembahan bahan, sebagai contoh dengan produk ikonik Itali seperti Parmigiano-Reggiano.

“Kita mempunyai segalanya yang diperlukan untuk mewujudkan kerjasama Itali-Malaysia yang kukuh,” tambah Morabito.

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