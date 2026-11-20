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Musim Krismas bakal menjadi lebih istimewa di 118 Mall apabila pengunjung berpeluang melangkah masuk ke sebuah dunia penuh keajaiban menerusi The Living Storybook.

Bersempena sambutan perayaan sulungnya, destinasi beli-belah terbaharu di Kuala Lumpur yang mula dibuka pada 1 November lalu ini turut menjalin kerjasama dengan The LEGO Group untuk membawakan LEGO Santa’s Toy Factory.

Berlangsung sehingga 27 Disember 2026 di The Atmosphere, Aras 4, 118 Mall, sambutan perayaan seluas 15,000 kaki persegi ini menghimpunkan dekorasi Krismas, instalasi unik dan pelbagai aktiviti menarik.

Berlatarbelakangkan kubah kaca spektakular berdiameter 88 meter, ruang ini turut menawarkan suasana berbeza sepanjang hari.

Pada waktu siang, cahaya matahari semula jadi menerangi setiap sudut, manakala menjelang malam, paparan visual berwarna-warni pada skrin LED menyerlahkan lagi kemeriahan suasana perayaan.

Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Ventures, Dato’ Ir. Ts. (Dr.) Izwan Ibrahim, berkata sambutan akhir tahun yang julung kali dianjurkan ini bertujuan menawarkan pengalaman istimewa yang mampu mencetuskan imaginasi serta mengeratkan hubungan antara keluarga dan rakan-rakan.

Menurut beliau, Merdeka 118 menawarkan lebih daripada sekadar pengalaman membeli-belah menerusi 118 Mall, malah turut menggalakkan pengunjung meneroka pelbagai tarikan menarik di sekitar presint ikonik berkenaan.

Melangkah Masuk ke Dunia Dongeng Penuh Keajaiban

Setiap pengembaraan magis pastinya bermula dengan sesuatu yang istimewa.

Di 118 Mall, pengalaman ini bermula sebaik sahaja pengunjung melangkah masuk melalui The Living Storybook Portal.

Dihiasi helaian buku cerita bersaiz gergasi, dekorasi Krismas klasik dan pelbagai perincian menarik, pintu gerbang ini membawa pengunjung ke sebuah dunia yang diinspirasikan daripada kisah dongeng.

Pastinya, ia menjadi lokasi ideal untuk merakam gambar kenangan bersama insan tersayang.

Pengembaraan diteruskan menerusi Canopy Walkway yang dihiasi pokok-pokok perayaan menjulang tinggi, dedaunan menghijau serta perhiasan berkilauan.

Laluan ini membawa pengunjung ke Giant Book Staircase, sebuah struktur tangga berbentuk buku gergasi yang cukup mengagumkan dan menjadi antara tarikan bergambar utama.

Seterusnya, pengunjung boleh meneroka Enchanted Forest, sebuah ruang bertemakan alam semula jadi yang dihiasi cahaya berkelipan, sekali gus mewujudkan suasana seolah-olah berada di dunia fantasi.

Jangan lepaskan peluang bergambar di atas Santa Sleigh yang dihias indah, selain mengagumi Wishing Tree setinggi 40 kaki yang berdiri megah sebagai simbol harapan dan kegembiraan sempena musim perayaan.

Bagi keluarga yang membawa anak-anak, terdapat juga pelbagai aktiviti menyeronokkan untuk disertai.

Antaranya adalah peluang bertemu dan bergambar bersama Santa di Meet-and-Greet Corner serta menyertai bengkel kreatif bertemakan Krismas.

Antara aktiviti yang ditawarkan termasuk menghasilkan hiasan gantung Krismas berinspirasikan kisah dongeng, membuat perhiasan Krismas menggunakan bahan kitar semula, membina miniatur perkampungan Krismas dan menghasilkan lampu hiasan daripada bahan terpakai.

Pelbagai aktiviti lain turut disediakan sepanjang musim Krismas untuk dinikmati pengunjung.

Suasana perayaan turut diserikan dengan persembahan istimewa daripada 85 ahli koir The Philharmonic Society of Selangor (The Phil) sempena majlis pelancaran pada 19 November lalu.

Alunan lagu-lagu Krismas yang dipersembahkan di The Atmosphere menambahkan lagi kemeriahan sambutan.

Selain menghiburkan pengunjung, persembahan ini turut mencerminkan komitmen The Phil dalam menggunakan muzik sebagai medium untuk menyumbang kepada masyarakat.

Sepanjang 2026, antara inisiatif kemasyarakatan yang dilaksanakan termasuk sumbangan kepada Persatuan Orang Buta Malaysia (Malaysian Association of the Blind) serta penganjuran konsert percuma bagi meraikan warisan muzik Malaysia.

Selepas proses audit tahunan selesai, The Phil akan meneruskan tradisinya menyalurkan hasil kutipan kepada badan kebajikan terpilih pada tahun hadapan.

Sertai Pengembaraan Krismas di LEGO Santa’s Toy Factory

Bagi peminat LEGO, inilah peluang untuk menikmati pengalaman yang pastinya mencetuskan keterujaan!

Menerusi kerjasama bersama The LEGO Group, 118 Mall membawakan acara bertemakan Krismas LEGO terbesar di Malaysia setakat ini menerusi LEGO Santa’s Toy Factory.

Meliputi ruang seluas 5,769 kaki persegi, tarikan interaktif ini mengajak pengunjung menyertai pasukan pembantu Santa dan meneroka suasana kilang hadiah yang penuh warna-warni.

Pengunjung boleh menikmati pelbagai binaan LEGO, dekorasi bercahaya, minifigure LEGO bersaiz manusia serta cabaran membina yang menguji kreativiti dan kemahiran masing-masing.

Pengembaraan bermula dengan aktiviti menghias Factory Mission Badge mengikut kreativiti sendiri sebelum pengunjung meneruskan misi menyelesaikan empat cabaran interaktif.

Antaranya:

Team Photo: Pilih minifigure LEGO kegemaran, dapatkan kad pengenalan Minifigure ID Card dan sertai pasukan LEGO Santa’s Toy Factory secara rasmi.

Pilih minifigure LEGO kegemaran, dapatkan kad pengenalan Minifigure ID Card dan sertai pasukan LEGO Santa’s Toy Factory secara rasmi. Snowman’s Gift Racer: Bina kereta luncur salji mini menggunakan bata LEGO, kemudian lancarkannya di landasan untuk melihat sejauh mana hasil binaan anda mampu bergerak.

Bina kereta luncur salji mini menggunakan bata LEGO, kemudian lancarkannya di landasan untuk melihat sejauh mana hasil binaan anda mampu bergerak. Gingerbread’s Bakery: Serlahkan kreativiti dengan menghasilkan corak biskut Krismas menggunakan bata LEGO berwarna-warni.

Serlahkan kreativiti dengan menghasilkan corak biskut Krismas menggunakan bata LEGO berwarna-warni. Santa’s Sorting Station: Uji ketangkasan dan koordinasi dengan mengarahkan bata LEGO melalui laluan berbeza ke dalam bekas mengikut warna yang sepadan.

Setiap cabaran yang berjaya diselesaikan akan diberikan cop pada Factory Mission Badge masing-masing.

Lebih menarik, kanak-kanak berusia empat hingga 12 tahun yang melengkapkan cabaran layak menebus set LEGO Make & Take eksklusif, sama ada Holiday Ornament Cataclaws atau 30692 Christmas Chimney Fun with Santa.

Bagi peserta berusia 13 tahun dan ke atas pula, baucar LEGO eksklusif menanti sebagai ganjaran.

Semua penebusan tertakluk kepada ketersediaan stok.

Pengunjung juga berpeluang bertemu maskot LEGO Santa dan LEGO Reindeer pada setiap Sabtu dan Ahad sepanjang tempoh kempen, termasuk 24 dan 25 Disember.

Sesi bergambar akan berlangsung pada pukul 1 petang, 4 petang, 6 petang dan 8 malam.

Satu lagi aktiviti yang tidak kurang menarik ialah Santa’s Gift Launcher. Pengunjung yang membuat pembelian di ruang jualan LEGO berpeluang menyertai aktiviti ini yang berlangsung setiap Sabtu dan Ahad sepanjang Disember, serta pada 24 dan 25 Disember, pukul 1.15 petang dan 8.15 malam.

Menerusi aktiviti ini, peserta berpeluang menyambut hadiah LEGO eksklusif yang dilambungkan ke udara untuk dibawa pulang. Sebanyak 50 hadiah disediakan bagi setiap sesi, dengan penyertaan mengikut giliran.

Pengurus Besar The LEGO Group bagi Singapura, Malaysia dan Peruncitan Pelancongan Asia Pasifik (APAC), Nina Patricia Da Costa, berkata kerjasama ini bertujuan menyemarakkan semangat bermain dalam kalangan keluarga, selain menggalakkan mereka meneroka kreativiti dan imaginasi menerusi aktiviti LEGO.

Beliau turut menyatakan keterujaan The LEGO Group untuk menjadi sebahagian daripada sambutan akhir tahun sulung 118 Mall, yang menghimpunkan dua tarikan perayaan unik di bawah satu bumbung.

Beli-belah Sambil Menikmati Hadiah Istimewa

Selain pelbagai tarikan dan aktiviti menarik, pengunjung juga boleh menikmati tawaran istimewa menerusi promosi Hadiah dengan Pembelian (Gift with Purchase atau GWP) sempena musim perayaan ini.

Dengan perbelanjaan minimum RM500 yang dikumpulkan menerusi maksimum tiga resit pembelian pada hari yang sama, pengunjung layak menebus set hadiah LEGO eksklusif.

Lebih menarik, pengguna kad Maybank atau Maybank Scan & Pay hanya perlu berbelanja minimum RM400 untuk menikmati tawaran berkenaan.

[118mall-kl.com]

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