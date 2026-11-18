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Berita baik buat pencinta fesyen dan penggemar kasut elegan!

Jenama kasut dan aksesori fesyen dari Amerika Syarikat, Sam Edelman, kini membuka butik flagship pertamanya di Pavilion Kuala Lumpur.

Terletak di Aras 3, butik seluas 2,000 kaki persegi itu merupakan ruang runcit berdiri sendiri terbesar Sam Edelman di Malaysia dan butik kelima jenama berkenaan di negara ini.

Lebih menarik, pembukaan butik baharu itu hadir tepat pada masanya menjelang musim perayaan hujung tahun, menawarkan peluang kepada pengunjung untuk meneroka rangkaian kasut dan beg, termasuk koleksi terbaharu.

Sejak memasuki pasaran Malaysia pada September 2025 menerusi pembukaan butik pertamanya di The Gardens Mall, Sam Edelman terus mengembangkan kehadirannya dengan pembukaan cawangan di Sunway Pyramid, Suria KLCC dan Gurney Plaza, Pulau Pinang.

Jenama itu turut mempunyai kaunter jualan di SEIBU, The Exchange TRX.

Ruang Butik Elegan Dengan Sentuhan Moden

Bukan sekadar menawarkan koleksi kasut dan beg, butik flagship terbaharu ini turut memberikan pengalaman membeli-belah lebih eksklusif dengan reka bentuk dalaman yang mencerminkan identiti Sam Edelman.

Menggabungkan konsep elegan dan moden, ruang butik ini menampilkan palet warna neutral yang lembut, kemasan kayu rona hangat serta dinding aksen hijau sage bertekstur.

Reka bentuknya turut dilengkapi perabot berunsur arca, pencahayaan menarik dan susun atur paparan produk terbuka yang memberikan suasana selesa kepada pengunjung.

Dengan ruang yang lebih luas serta tempat duduk yang disediakan, pelanggan boleh menikmati pengalaman membeli-belah dengan lebih santai sambil meneroka pelbagai pilihan rekaan mengikut cita rasa dan keperluan masing-masing.

Menurut Pengarah Urusan Sam Edelman Asia Tenggara, Gina Goh, sambutan positif daripada pelanggan tempatan memberikan keyakinan kepada jenama itu untuk terus mengembangkan perniagaannya di Malaysia.

“Respons daripada pelanggan Malaysia memberikan keyakinan kepada kami untuk terus berkembang dengan lebih terancang.

“Butik flagship di Pavilion Kuala Lumpur merupakan satu langkah penting yang membolehkan kami memperkenalkan rangkaian Sam Edelman dengan lebih menyeluruh, selain menawarkan lebih banyak pilihan kepada komuniti pelanggan yang semakin menggemari jenama ini,” katanya.

Beliau turut memaklumkan bahawa jenama itu sedang meneroka kemungkinan memperkenalkan koleksi kasut dan fesyen lelaki seawal tahun hadapan.

8 Rekaan Eksklusif Yang Hanya Boleh Didapati Di Pavilion KL

Antara tarikan utama pembukaan butik flagship ini ialah koleksi eksklusif yang menampilkan beberapa rekaan baharu dalam pilihan warna berbeza dan hanya tersedia di Pavilion Kuala Lumpur untuk tempoh terhad.

Koleksi ini menggabungkan gaya klasik dengan sentuhan moden, sesuai buat mereka yang gemarkan kasut dengan perincian unik dan penampilan tersendiri.

Antara rekaan yang mencuri perhatian termasuk:

Ayah Mary Jane (RM819) – Menampilkan perincian kedutan lembut serta tali berhias mutiara yang memberikan sentuhan feminin dan romantik.

– Menampilkan perincian kedutan lembut serta tali berhias mutiara yang memberikan sentuhan feminin dan romantik. Bria Loafer (RM879) – Rekaan kasut sarung yang elegan dengan perincian tenunan halus untuk penampilan klasik dan sofistikated.

– Rekaan kasut sarung yang elegan dengan perincian tenunan halus untuk penampilan klasik dan sofistikated. Junie Strappy Sandal (RM729) – Sandal bertali halus dengan tumit stiletto yang menyerlahkan gaya lebih anggun.

– Sandal bertali halus dengan tumit stiletto yang menyerlahkan gaya lebih anggun. Sophi Fur Lined Boot (RM1,029) – But klasik dengan sentuhan lebih menyeronokkan, menampilkan bahagian hadapan bulat, zip kemas dan lapisan bulu tiruan yang lembut untuk keselesaan ketika cuaca sejuk.

– But klasik dengan sentuhan lebih menyeronokkan, menampilkan bahagian hadapan bulat, zip kemas dan lapisan bulu tiruan yang lembut untuk keselesaan ketika cuaca sejuk. Khara Mary Jane (RM819) – Memberikan nafas baharu kepada rekaan Mary Jane klasik menerusi bentuk hujung kasut serong yang lebih moden.

– Memberikan nafas baharu kepada rekaan Mary Jane klasik menerusi bentuk hujung kasut serong yang lebih moden. Loraine Bit Loafer (RM759) – Menampilkan perincian horsebit ikonik jenama itu dengan kemasan perkakasan rona emas.

– Menampilkan perincian horsebit ikonik jenama itu dengan kemasan perkakasan rona emas. Magnolia Ballet Flat (RM669) – Kasut balet klasik yang diberikan sentuhan moden menerusi rekaan hujung petak.

– Kasut balet klasik yang diberikan sentuhan moden menerusi rekaan hujung petak. Michaela Mary Jane Flat (RM759) – Rekaan hujung runcing dengan perincian tali berpengancing yang kekal elegan dan versatil.

Koleksi Fall/Winter 2026 tampilkan sisi feminin moden

Selain rekaan eksklusif, butik flagship ini turut memperkenalkan koleksi Fall/Winter 2026 Sam Edelman yang diberi nama She’s a Lady.

Mengangkat tema feminin moden, koleksi ini diterjemahkan menerusi tiga arah gaya utama iaitu Maximalist, Modern Boho dan Sharp Tailoring.

Gabungan ketiga-tiga konsep ini menghasilkan pilihan kasut yang mengimbangi perincian kontemporari dengan siluet yang mudah digayakan untuk pelbagai acara.

Antara rekaan pilihan termasuk:

Allie 2 (RM669) – Kasut dengan perincian hujung berwarna kontras serta hiasan reben halus yang memberikan sentuhan manis.

– Kasut dengan perincian hujung berwarna kontras serta hiasan reben halus yang memberikan sentuhan manis. Bianka Weave Slingback Pump (RM819) – Menampilkan kemasan tenunan dan tumit kitten yang direka dengan bentuk menarik.

– Menampilkan kemasan tenunan dan tumit kitten yang direka dengan bentuk menarik. Estee Slingback Loafer (RM819) – Memberikan interpretasi moden kepada kasut penny loafer klasik menerusi rekaan bahagian belakang terbuka.

– Memberikan interpretasi moden kepada kasut penny loafer klasik menerusi rekaan bahagian belakang terbuka. Melonie Pearl Mule (RM729) – Kasut mule dengan perincian tali berhias mutiara yang menyerlahkan gaya feminin.

Setiap rekaan menawarkan karakter tersendiri, menjadikannya pilihan menarik untuk mereka yang ingin bereksperimen dengan gaya tanpa mengetepikan keselesaan dan keanggunan.

Bukan Kasut Sahaja, Koleksi Beg Juga Mencuri Perhatian

Bagi melengkapkan penampilan dari hujung rambut hingga hujung kaki, butik flagship Sam Edelman di Pavilion Kuala Lumpur turut menawarkan pilihan beg tangan daripada koleksi Fall/Winter 2026.

Antara rekaan yang boleh diterokai termasuk:

Amrita Slim Flapless Crossbody (RM909) – Menggabungkan material kulit licin dengan perincian shearling yang memberikan tekstur lebih menarik.

– Menggabungkan material kulit licin dengan perincian shearling yang memberikan tekstur lebih menarik. DELTA Baguette Bag (RM909) – Menampilkan bentuk memanjang dengan perincian pengancing logam dua huruf E tiga dimensi yang menjadi identiti rekaannya.

– Menampilkan bentuk memanjang dengan perincian pengancing logam dua huruf E tiga dimensi yang menjadi identiti rekaannya. Gaia Shearling Trim Bag (RM969) – Beg dengan perincian shearling lembut yang memberikan sentuhan mewah dan unik.

– Beg dengan perincian shearling lembut yang memberikan sentuhan mewah dan unik. Kaylan Boston Shoulder Bag (RM1,169) – Rekaan beg bahu daripada kulit bertekstur pebbled yang sesuai digayakan untuk ke pejabat mahupun aktiviti hujung minggu.

Dengan pilihan rekaan yang menggabungkan elemen klasik dan moden, koleksi ini sesuai buat mereka yang mencari aksesori versatil untuk melengkapkan pelbagai gaya.

Koleksi Ikonik Yang Sentiasa Menjadi Pilihan

Bagi peminat setia Sam Edelman, koleksi gaya ikonik jenama itu turut kembali dengan pilihan rekaan dan warna yang diperbaharui setiap musim.

Antaranya termasuk Hazel Pump yang elegan untuk majlis perayaan, Linnie Bit Mule yang sesuai digayakan dari suasana pejabat hingga ke acara malam, serta Felicia Ballet Flat yang menawarkan keselesaan ketika menghadiri perjumpaan dan keraian bersama keluarga.

Mereka yang merancang percutian pula boleh mempertimbangkan Bay Slide Sandal sebagai pilihan kasut santai untuk melengkapkan gaya ketika bercuti.

Kepelbagaian pilihan ini menjadikan koleksi Sam Edelman sesuai untuk pelbagai kesempatan, sama ada penampilan formal, kasual mahupun gaya lebih istimewa sempena musim perayaan.

Sam Edelman, Pavilion KL

Lokasi: Lot 3.54.21, Aras 3, Pavilion Kuala Lumpur.

Waktu Operasi: 10AM – 10PM.

Dengan ruang butik yang lebih luas, koleksi eksklusif serta pilihan kasut dan beg terbaharu, kunjungan ke butik ini pastinya memberikan lebih banyak inspirasi untuk memperbaharui gaya menjelang musim perayaan dan tahun baharu.

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