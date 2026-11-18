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Mengekalkan wajah kekal lembap dan selesa setiap hari bukanlah sesuatu yang mudah terutama mereka yang gemar menjaga kulit.

Selain mengamalkan rutin harian, kulit juga memerlukan langkah pemulihan tambahan terutama selepas menjalani sebarang rawatan.

Kini, Dr. Morita memperkenalkan tiga masker wajah baharu yang menawarkan pemulihan dan pembaharuan kulit selaras dengan tema, Advanced Skin Recovery and Renewal.

Tiga Masker Dicipta Untuk Penuhi Keperluan Kulit Berbeza

Tekstur masker Dr. Morita. (Foto: Dr. Morita)

Menurut Dr. Morita, rangkaian masker baharu ini menampilkan formulasi terkini bagi memenuhi pelbagai keperluan penjagaan kulit.

Ketiga-tiga masker juga sesuai digunakan sebagai pelengkap rutin harian atau selepas rawatan muka.

Formulasinya dapat membantu mengembalikan kelembapan kulit agar terasa lembut, anjal dan selesa.

PDRN Exosome Repairing Facial Mask Sasar Tanda Awal Penuaan

Tiga pilihan menarik. (Foto: Dr. Morita)

Masker pertama direka untuk kulit yang mula menunjukkan tanda awal penuaan dengan membantu mengurangkan penampilan garis halus.

Ia juga menangani kulit yang kehilangan ketegangan dan keanjalan.

Formulasinya menggabungkan beberapa bahan seperti:

PDRN daripada sumber salmon: Membantu perbaiki tekstur kulit

Kolagen terhidrolisis dari Jepun: Mengekalkan kelembutan kulit

Ekososom susu

Soothing Of Skin Redness Mask Tenangkan Kulit Sensitif & Kemerahan

Masker ini pula menggabungkan beberapa bahan bagi membantu melegakan kulit seperti:

Ekstrak akar Boerhavia diffusa

Dipotassium Glycyrrhizate

Allantoin

Selain itu, formulasinya juga diperkayakan dengan ekstrak rumpai laut, bunga daylily dan beras perang dari Hokkaido.

Menurut Dr. Morita, bahan dipotassium glycyrrhizate membantu melegakan rasa gatal, manakala allantoin membantu menenangkan kulit sensitif supaya kekal seimbang.

Skin Hydration & Recovery Mask Membekalkan Kelembapan Intensif

Melengkapkan rangkaian ini, Skin Hydration & Recovery Mask dirumus untuk kulit kering dan dehidrasi.

Ia juga sesuai bagi kulit sensitif yang terasa tegang atau kurang selesa.

Bahan seperti squalane berasaskan tumbuhan membantu menyuburkan kulit dan mengunci kelembapan.

Arginine pula membantu perbaiki tekstur kulit kasar dan kolagen terhidrolisis bertindak sebagai humektan memberi kelembapan tambahan.

Tambahan pula, ketiga-tiga masker ini menggunakan formulasi 8-Free, iaitu bebas daripada lapan bahan tertentu.

Ia turut diperkaya dengan vitamin B5 dan tiga jenis asid hialuronik.

Kelembapan Dan Keselesaan Kulit Sangat Penting!

Dr. Jou Chun Hsu. (Foto: Dr. Morita)

Ketua Pegawai Eksekutif Morita Biotech Co., Ltd., Dr. Jou Chun Hsu berkata formulasi sangat penting ketika memilih masker untuk kulit.

“Apabila memilih masker wajah, sangat penting untuk kita melihat manfaat seluruh formulasinya.

“Kelembapan, kelegaan dan keselesaan merupakan asas kepada ketiga-tiga masker ini. Setiap satunya dirumus untuk memenuhi keperluan kulit yang berbeza, daripada masalah kekeringan serta kemerahan hinggalah tanda-tanda awal penuaan.

“Matlamat kami adalah untuk menjadikan penjagaan kulit lebih mudah diamalkan dalam rutin harian,” jelasnya.

Harga bagi ketiga-tiga masker ialah seperti berikut:

PDRN Exosome Repairing Facial Mask: RM35.90 (sekotak)

Soothing of Skin Redness Mask: RM35.90 (sekotak)

Skin Hydration & Recovery Mask: RM35.90 (sekotak)

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