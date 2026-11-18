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Elemen pakaian tradisional Melayu diberi nafas baharu menerusi koleksi pakaian santai hasil kerjasama jenama tempatan Thalia dan penyanyi, Dayah Bakar.

Koleksi itu mengangkat siluet baju kurung Kedah, kebaya dan sulaman bunga yang diberikan rekaan kontemporari lebih moden.

Ia dilancarkan di pentas Fashionably Modest Asia (FMA) 2026 dan berjaya membuktikan fesyen sopan tidak semestinya baju labuh ataupun jubah.

16 Rekaan Menggabungkan Elemen Warisan Dengan Gaya Moden

Thalia dan Dayah Bakar. (Foto: @qayrahman / Instagram)

Thalia yang diterajui oleh dua pereka fesyen iaitu Mohammad Ariff Qayyum Rahman dan Firdaus Ahmad Kamal berharap koleksi ini dapat menarik minat pelbagai lapisan masyarakat umum.

Menurut Firdaus yang mesra dikenali sebagai Ben, koleksi tersebut mengambil masa kira-kira dua bulan untuk disiapkan.

Dalam masa sama, prosesnya merangkumi dari pembangunan konsep, reka bentuk dan pengeluaran sebelum muncul di pentas FMA 2026.

Olahan moden dari pakaian tradisional. (Foto: @qayrahman / Instagram)

Mengulas lebih lanjut, Ben berkata pasukannya mahu menghayati semangat FMA menerusi gabungan reka bentuk moden dan elemen Asia Tenggara.

“Kami mahu menghayati semangat Fashionably Modest Asia itu sendiri dengan menggabungkan reka bentuk moden bersama elemen Asia Tenggara.

“Menerusi koleksi ini, kami menerapkan siluet baju kurun Kedah dan kebaya, bersama sulaman bunga yang diilhamkan daripada warisan Melayu ke dalam pakaian santai harian,” ujarnya selepas pertunjukan Thalia x Dayah Bakar sempena FMA 2026.

Kerjasama Yang Sudah Bermula Setahun Lalu

Antara look dihasilkan oleh Thalia dan Dayah Bakar. (Foto: @qayrahman / Instagram)

Untuk info, kerjasama Thalia bersama Dayah telah pun bermula sejak 2025 dengan gandingan duo ini berjaya menghasilkan empat projek, termasuk dua koleksi Aidilfitri dan satu beg tangan, sebelum koleksi FMA 2026 baharu ini.

Menurut Ben, selain menjadi wajah jenama Thalia, Dayah turut menyumbang idea sepanjang proses reka bentuk

Malah, penglibatan Dayah telah bermula daripada perbincangan konsep awal sehingga mencuba sampel pakaian.

Ben turut menegaskan penyertaan Dayah bukan sekadar menumpang nama.

“Kami bukan sekadar menggunakan nama Dayah Bakar. Pandangannya turut diambil kira sebelum kami meneruskan proses pengeluaran.

“Kami juga minta Dayah mencuba sampel pakaian bagi menentukan sama ada gaya dan potongannya sesuai dengannya sebelum reka bentuk dimuktamadkan.”

Longgar, sopan dan bergaya. (Foto: @qayrahman / Instagram)

Selain itu, Dayah atau nama penuhnya Nur Hidaya Abu Bakar berkata kerjasama itu membuka ruang untuknya menterjemahkan cita rasa fesyen peribadinya.

Contohnya seperti siluet longgar, berlapis, gabungan jaket dan seluar yang selesa, tetapi kekal sopan serta bergaya.

“Saya suka jaket, seluar dan pakaian berlapis dengan siluet longgar namun masih bergaya. Ini mencerminkan tafsiran saya terhadap fesyen dan identiti gaya rekaan Thalia,” kata Dayah.

Menurut Dayah, minatnya terhadap fesyen sebenarnya telah pun bermula sejak zaman universiti.

Namun, dia masih belum mempunyai hasrat untuk membangunkan jenama sendiri buat masa ini.

Mudah digayakan oleh sesiapa sahaja. (Foto: @qayrahman / Instagram)

Sebaliknya, Dayah lebih selesa bekerja bersama pasukan kreatif Thalia, termasuk bagi koleksi Aidilfitri 2027 yang bakal datang.

Koleksi yang baru dipamerkan di FMA 2026 dijangka bakal dikeluarkan selepas Aidilfitri 2027.

FMA 2026 Menghimpunkan Bakat Fesyen Dari Asia Tenggara

Thalia dan Dayah Bakar, FMA 2026. (Foto: @qayrahman / Instagram)

Untuk info, Fashionably Modest Asia 2026 telah pun berlangsung pada 13 hingga 15 November lalu di Pavilion Arena, Pavilion Damansara Heights, Kuala Lumpur.

Memasuki edisi kedua, acara tiga hari ini menghimpunkan barisan pereka fesyen dan bakat kreatif dari seluruh Asia Tenggara.

Antara nama yang menyertai FMA 2026 tahun ini ialah Radzuan Radziwill, Asyraf Arrif, Syomirizwa Gupta (SYOMSZ), Inna Ddin, Jeff Yeong, Enya Chok, Jeffery Goh, Shaznash, Zachrin Jaafars, Raja Irfan, Russell Chin, Bumi Arman, Sara J, Nanalyana, Wan & Mary × Labreya, Atelier Prive Melson, Ashley@Kapas, Bidadara by DanielDolt, Thalia × Dayah dan Sharifah Kirana.

Selain itu, FMA 2026 turut menerima penyertaan dari Singapura dan Indonesia iaitu Monoloq, Ja.Socha, San & Sans, Island Shops, Ayn Abaya, IKYK (I Know You Know) dan Nada Puspita.

Menurut penasihat gaya hidup FMA 2026, Andrew Tan, dunia fesyen hari ini menuntut lebih daripada sekadar penghasilan koleksi yang cantik.

“Setiap pereka perlu mempunyai identiti tersendiri. Memahami siapa yang ingin mereka dekati dan membina jenama mampu dikenali serta dekat di hati orang ramai.

“FMA 2026 menjadi medan pertemuan pelbagai bakat, idea dan kreativiti dalam memperkukuh perkembangan industri fesyen sopan di Asia Tenggara.”

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