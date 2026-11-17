Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Marshall memperkenalkan Bromley 150, party speaker mudah dibawa dalam barisan koleksinya setakat ini.

Dengan bunyi bertenaga dalam rekaan kompak, speaker ini membolehkan anda bawa suasana kemeriahan ke mana-mana sahaja.

Tambahan pula, Bromley 150 mempunyai jangka hayat lebih 40 jam masa main balik memastikan setiap lagu kegemaran boleh dimainkan.

Teknologi True Stereophonic 360 Memastikan Bunyi Kekal Jelas

Bromley 150 dengan teknologi True Stereophonic 360. (Foto: Marshall)

Menurut Marshall, Bromley 150 dilengkapi teknologi True Stereophonic 360 yang mengambil inspirasi daripada teknik rakaman stereo.

Ia menggunakan reka bentuk akustik jenama tersebut bagi mengekalkan kedalaman dan perincian setiap bunyi.

Menariknya, speaker di bahagian hadapan dan belakang akan menyebarkan bunyi audio dengan sekata membolehkan pemilik menikmati bunyi pertengahan (mids) dan tinggi (high) lebih jelas serta kaya.

Malah, bunyi bes mendalam turut dapat dinikmati dari setiap penjuru dalam sebuah bilik.

Selain itu, Bromley 150 turut dilengkapkan dengan integrated stage light yang terletak dalam gril hadapan.

Diilhamkan daripada sistem pencahayaan konsert, susunan dan pergerakan lampu itu akan menghidupkan suasana seperti melihat sebuah persembahan live.

Dalam masa sama, pengguna boleh memilih antara tiga mood cahaya mengikut keadaan semasa.

Antaranya ialah cahaya lembut untuk mood santai sehingga lampu terang yang bergerak mengikut rentak muzik.

Reka Bentuk Kompak Mengekalkan Gaya Marshall

Kompak & ringkas. (Foto: Marshall)

Dari sudut penampilan, Bromley 150 masih mengekalkan gaya berani seperti model terdahulu dengan sedikit perubahan untuk saiznya yang lebih kecil.

Kayu dengan pensijilan FSC 100% dan kulit PU telah digunakan untuk menghasilkan bentuk badan Bromley 150.

Seterusnya, bahagian pelindung bucu daripada plastik TPU lembut dapat membantu meningkatkan

Seterusnya, pelindung bucu daripada plastik TPU lembut membantu meningkatkan ketahanannya.

Pereka Perindustrian Kanan Marshall Group, Emma Rydahl berkata Bromley 150 mampu mengekalkan prestasi sama seperti model lebih besar.

“Bromley 150 menawarkan prestasi dan kualiti yang sama seperti Bromley 450 dan 750, dalam saiz kompak.

“Kami mengalihkan panel kawalan ke bahagian sisi sambil mengekalkan butang dan tombol fizikal yang digemari pengguna.

“Ini membolehkan seluruh bahagian hadapan digunakan untuk dua perkara utama iaitu bunyi bertenaga dan cahaya untuk menghidupkan suasana.”

Tambahan pula, Bromley 150 turut menyediakan dua input berbeza iaitu mikrofon dan alat muzik.

Ini membolehkan pengguna membuka lebih banyak cara untuk berhibur seperti membuat persembahan spontan atau mengadakan sesi karaoke lewat malam.

Jangka Hayat Bateri 40 Jam Yang Boleh Ditukar Dalam Beberapa Saat

Untuk info, Bromley 150 mampu memainkan muzik lebih 40 jam dalam satu tempoh cas.

Ia juga dilengkapi dengan bateri saiz kecil yang mudah dibawa dan boleh ditukar dalam beberapa saat sahaja.

Selain itu, bateri itu siap dipasang terlebih dahulu membolehkan pemilik menggunakan Bromley 150 sebaik dikeluarkan daripada kotak.

Kehadiran penutup silikon dapat membantu melindugi bahagian bateri dan sambungan input daripada rosak.

Dengan penarafan IP55, Bromley 150 kalis daripada habuk, kotoran dan air membolehkan muzik terus dimainkan.

Pemegang Boleh Dilipat Memudahkan Speaker Disusun Secara Bertingkat

Barisan koleksi Bromley dari Marshall. (Foto: Marshall)

Menariknya, Bromley 150 dilengkapi dengan pemegang di bahagian atas bagi memudahkan speaker ini diangkat.

Apabila ditekan ke bawah, pemegang itu akan disimpan ke dalam badan speaker secara kemas.

Ini membolehkan anda menyusun beberapa unit Bromley 150 secara bertingkat dengan teratur.

Menurut Marshall, Bromley 150 telah pun dilancarkan secara rasmi di Malaysia sejak 26 Oktober 2026.

Ia dijual pada harga RM2,599 menerusi kedai rasmi Marshall dan beberapa peruncit terpilih yang sah.

Bromley 150 juga melengkapkan barisan yang menampilkan dua model lebih besar, iaitu Bromley 450 dan 750.

Baca Artikel Berkaitan: Gaya Rock n’ Roll Marshall Dikekalkan Pada Warna Coklat Baharu Emberton III | TRP

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.