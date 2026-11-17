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Bayangkan suasana Krismas yang dipenuhi warna-warni binaan LEGO, muzik ceria, gelak tawa kanak-kanak dan pelbagai aktiviti menyeronokkan untuk dinikmati bersama keluarga.

Lebih istimewa, kemeriahan itu turut diserikan dengan pertunjukan 500 dron yang bakal menerangi langit pada malam ambang Tahun Baharu!

Itulah antara pengalaman menarik yang menanti pengunjung di LEGOLAND Malaysia Resort menerusi acara BRICK-TACULAR Holidays yang berlangsung dari 13 November 2026 hingga 3 Januari 2027.

Bantu Santa Untuk Persiapan Krismas!

Keseronokan bermula di Santa’s Playtown apabila pengunjung diajak membantu Santa Claus dan kumpulan elf yang sedang sibuk menyiapkan pelbagai persiapan menjelang Krismas.

Menerusi aktiviti ini, keluarga boleh mendapatkan Kad Misi Elf (Elf Mission Card) sebelum memulakan pengembaraan yang dipenuhi cabaran membina, mencari dan mencipta.

Antara aktiviti menarik yang menanti termasuk LEGO® Music Notes dan Letters to Santa, yang pastinya memberikan pengalaman kreatif serta kenangan manis buat kanak-kanak dan ibu bapa.

Bukan itu sahaja, pengunjung juga boleh menikmati Live Festive Shows yang menampilkan watak-watak perayaan LEGO di pentas menerusi persembahan muzik, gelak tawa dan hiburan interaktif.

Selesai persembahan, jangan lepaskan peluang untuk bertemu watak-watak kegemaran dan merakamkan gambar kenangan bersama mereka!

Dari Karnival Hingga Bengkel Kreatif, Semuanya Ada!

Bagi keluarga yang gemarkan aktiviti interaktif, Elf Carnival menawarkan pelbagai cabaran permainan karnival, binaan LEGO bertemakan perayaan serta peluang menghasilkan hiasan Krismas untuk dibawa pulang.

Pengunjung yang ingin berkongsi kegembiraan dengan cara lebih kreatif pula boleh menyertai Build to Give Workshop.

Menerusi bengkel ini, pengunjung berpeluang membina bentuk hati menggunakan LEGO sebagai sebahagian daripada inisiatif #BuildToGive yang menggalakkan semangat berkongsi dan memberi kepada mereka yang memerlukan.

Dalam pada itu, pengalaman perayaan turut diteruskan di SEA LIFE Malaysia menerusi The Elf on the Shelf Sea Star Search.

Aktiviti pencarian interaktif bertemakan Krismas ini mengajak keluarga mengumpulkan cebisan tapak sulaiman sebelum membina Christmas Sea Star Medallion dan menerima Sijil Bintang Krismas eksklusif.

Lebih menarik, pengunjung juga boleh berkenalan dengan Seastar, anggota terbaharu dalam keluarga maskot SEA LIFE.

Rebut Peluang Menang Hadiah Sehingga RM100,000!

Selain pelbagai aktiviti menyeronokkan, pengunjung juga berpeluang membawa pulang hadiah menarik menerusi Advent Calendar Lucky Draw yang berlangsung dari 1 hingga 30 Disember.

Caranya cukup mudah! Pengunjung yang berbelanja sekurang-kurangnya RM199 untuk produk LEGO atau makanan dan minuman di taman tema layak menyertai cabutan bertuah harian.

Dengan jumlah keseluruhan hadiah bernilai sehingga RM100,000, inilah peluang untuk menjadikan kunjungan hujung tahun lebih bermakna.

Peminat Ferrari juga tidak harus melepaskan peluang menyertai pertandingan LEGO® Ferrari Build & Race.

Terbuka kepada pemegang Pas Tahunan, pertandingan ini memerlukan peserta berkongsi hasil binaan LEGO Ferrari F50 masing-masing menerusi Instagram atau TikTok, selain menghantar borang penyertaan.

Dua keluarga bertuah bakal memenangi pengalaman eksklusif Ferrari di Maranello dan Modena, Itali, termasuk lawatan ke muzium Ferrari serta lawatan khas ke kilang pengeluarannya.

Menariknya, tarikh tutup pertandingan telah dilanjutkan sehingga 31 Mac 2027, memberikan lebih banyak masa kepada peminat LEGO Ferrari untuk menyertai pertandingan berkenaan.

Pertunjukan 500 Dron Bakal Terangi Langit Malam Tahun Baharu

Naib Presiden LEGOLAND Malaysia Resort, Cs Lim.

Buat julung kalinya, resort itu bakal menganjurkan pertunjukan berskala besar melibatkan 500 dron pada malam ambang Tahun Baharu.

Berlangsung selama 15 minit, pertunjukan udara istimewa itu menggabungkan teknologi dron dengan penceritaan berinspirasikan LEGO, sekali gus menghasilkan paparan visual yang bakal menerangi langit malam.

Pengunjung boleh menyaksikan elemen ikonik LEGOLAND dipersembahkan menerusi formasi dron yang diselaraskan dengan muzik dan narasi khas sebelum kemuncaknya menerusi kiraan detik menyambut ketibaan tahun 2027.

Pastinya, pengalaman unik ini menjadi antara tarikan utama untuk keluarga mencipta kenangan manis ketika melangkah ke tahun baharu bersama-sama.

Kemeriahan turut diteruskan dari 25 hingga 27 Disember menerusi LEGO Band Jamboree, Cheer Squad Academy dan BRICK-TACULAR Festive March.

Dengan persembahan muzik secara langsung, tarian, kemunculan watak LEGO dan perarakan bertemakan perayaan, pengunjung berpeluang menikmati suasana Krismas yang lebih meriah.

Malah, taman tema itu turut melanjutkan waktu operasi sehingga jam 8 malam pada setiap hujung minggu sepanjang Disember dan sehingga jam 9 malam bermula 25 Disember, membolehkan keluarga menikmati lebih banyak aktiviti tanpa perlu tergesa-gesa.

Sambut Tahun Baharu Dengan Muzik & Keceriaan LEGO

Keseronokan tidak berakhir selepas Krismas apabila pengunjung boleh meneruskan sambutan menerusi A Brick-Tastic New Year Jam pada 31 Disember.

Acara ini menghimpunkan persembahan muzik secara langsung, tarian dan kemunculan watak-watak LEGO bagi memeriahkan suasana penghujung tahun.

Menurut Naib Presiden LEGOLAND Malaysia Resort, Cs Lim, BRICK-TACULAR Holidays dianjurkan bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan menerusi pengalaman menyeronokkan sepanjang musim perayaan.

“BRICK-TACULAR Holidays mengetengahkan pengalaman yang menyatukan keluarga menerusi keajaiban musim perayaan.

“Daripada membantu Santa menyelesaikan misi Krismas hinggalah menikmati hiburan secara langsung dan meraikan kedatangan tahun baharu, kami mahu setiap keluarga mencipta detik istimewa yang dipenuhi keseronokan, kreativiti dan kebersamaan di LEGOLAND Malaysia Resort,” katanya.

Nikmati Lebih Banyak Keseronokan Dengan Pas Tahunan LEGOLAND

Bagi keluarga yang merancang untuk berkunjung lebih daripada sekali, Pas Tahunan LEGOLAND Malaysia Resort turut menawarkan beberapa manfaat tambahan tahun ini.

Pemegang semua jenis kad Pas Tahunan boleh membawa seorang rakan untuk menikmati diskaun 50 peratus bagi tiket masuk harian.

Mereka juga boleh menikmati diskaun pembelian produk LEGO, menjadikannya lebih mudah untuk berkongsi pengalaman bersama rakan dan membawa pulang cenderamata istimewa.

Dengan pelbagai aktiviti menarik yang berlangsung sehingga 3 Januari 2027, BRICK-TACULAR Holidays sememangnya menawarkan peluang untuk keluarga meluangkan masa berkualiti, mencuba pengalaman baharu dan mencipta kenangan indah sepanjang musim cuti.

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