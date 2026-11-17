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American Tourister Malaysia memperkenalkan dua koleksi beg bagasi baharu untuk kaki travel pada penghujung tahun ini.

Koleksi TRANTO dan GEMINA PRO direka untuk memberi gaya perjalanan berbeza tetapi lengkap dengan ciri yang memudahkan.

Kedua-dua model ini ditawarkan sebagai satu set yang boleh diubah suai mengikut cita rasa sempena kempen Getaway with American Tourister 2026.

TRANTO Direka Untuk Pengguna Yang Spontan Dalam Perjalanan

Tranto. (Foto: American Tourister)

Tarikan utama model Tranto ialah sistem buka dua hala (2-way opening system) memberi lebih kebebasan ketika mengemas kelengkapan.

Maksudnya, pengguna boleh mengisi barang dari tengah untuk barang besar, ataupun membuka bahagian hadapan untuk mencapai benda penting dengan pantas di ruang sempit.

Bercakap tentang ruang keluasan pula, Tranto menawarkan saiz kapasiti seluas 106 liter yang boleh dikembangkan sehingga 121 liter.

Tranto juga dilengkapi roda penyerap hentakan Optimov dan teknologi StePause bagi memberikan kawalan serta kestabilan effortless.

Malah, barang penting boleh disimpan pada bahagian hadapan supaya sentiasa berada dalam pemerhatian kita.

Selain itu, Tranto ditawarkan dalam empat pilihan warna iaitu Black, Khaki, Navy dan Lavender.

Namun begitu, warna Lavender hanya boleh didapati menerusi pembelian dalam talian.

GEMINA PRO Pula Menampilkan Ciri Serba Lengkap

Gemina Pro. (Foto: American Tourister)

Menurut American Tourister, ia menggabungkan keselesaan perjalanan dengan ciri direka penuh teliti untuk traveller moden.

Kelengkapannya termasuklah pemegang cawan, port USB bersaiz kabin lengkap dengan sambungan Type-A dan Type-C.

Sama seperti Tranto, Gemina Pro juga dilengkapi dengan sistem roda penyerap hentakan Optimov bersama fungsi StePause.

Bahagian pemegang Gemina Pro boleh diubah suai menggunakan pelekat percuma membolehkan pemilik menyerlahkan personaliti unik.

Gemina Pro ditawarkan dalam tiga pilihan warna iaitu Black, Evergreen, Chalk Biege dan Glossy Taupe.

Menariknya, kedua-dua model ini ditawarkan sebagai set yang boleh diubah suai mengikut keperluan pemilik.

Anda boleh memilih gabungan dua atau tiga beg bagasi dalam satu set.

Malah, pemilik juga boleh mencampurkan warna dalam set sama ada untuk model Tranto atau Gemina Pro. bagi menghasilkan beg bagasi menepati gaya setiap individu.

Peraduan The Great Gourmet Getaway Tawar Hadiah Percutian

Beg bagasi American Tourister. (Foto: American Tourister)

Selain memperkenalkan koleksi baharu ini, American Tourister turut mengadakan peraduan The Great Gourmet Getaway sepanjang kempen ini.

Peraduan tersebut dianjurkan menerusi kerjasama bersama The Chow Kit, An Ormond Hotel.

Untuk menyertainya, mudah sahaja!

Pemilik yang membeli set three-piece luggage bundle boleh menyertai peraduan berpeluang memenangi hadiah utama iaitu penginapan 2 hari 1 malam di The Chow Kit – An Ormond Hotel bersama baucar makanan bernilai RM500.

Manakala itu, mereka yang membeli set two-piece luggage bundle pula berpeluang untuk menangi baucar makan bernilai RM350, dengan tiga pemenang hadiah sagu hati bakal dipilih.

Kempen Getaway with American Tourister 2026 telah pun berlangsung dari 13 November 2026 sehingga 3 Januari 2027.

Model Tranto dan Gemina Pro boleh didapati menerusi butik terpilih dan pembelian dalam talian.

Harganya ialah seperti berikut:

Tranto: RM849

Gemina Pro: RM929

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