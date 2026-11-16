RIMOWA x Maison Margiela Lancar Koleksi Edisi Terhad
Menggabungkan seni, kraf dan karakter masa, kolaborasi eksklusif ini mentafsir semula dua rekaan ikonik menerusi sentuhan cat putih Bianchetto serta kemasan patina yang semakin unik seiring penggunaan.
- RIMOWA dan Maison Margiela melancarkan koleksi edisi terhad yang menampilkan Classic Cabin dan beg 5AC XL yang ikonik.
- Teknik Bianchetto, sapuan cat putih manual Maison Margiela, diaplikasikan pada setiap produk, menjadikan kesan usia sebagai elemen reka bentuk.
- Koleksi ini akan dijual mulai 19 November 2026, dengan harga bermula RM18,150 untuk Classic Cabin dan RM20,400 untuk beg 5AC XL.
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Apabila dua nama besar dalam dunia fesyen dan barangan mewah bergabung, hasilnya pastinya lebih daripada sekadar sebuah kolaborasi biasa.
Kali ini, RIMOWA dan Maison Margiela menyatukan identiti reka bentuk masing-masing menerusi koleksi edisi terhad yang meraikan keindahan perubahan, kesan penggunaan dan perjalanan masa.
Kedua-duanya ditafsir semula dengan menggabungkan elemen reka bentuk tersendiri daripada kedua-dua jenama, sekali gus menghasilkan set perjalanan yang cukup eksklusif dan mempunyai karakter tersendiri.
Menariknya, koleksi ini bukan sekadar menampilkan estetika mewah, malah membawa falsafah yang lebih mendalam tentang bagaimana sesuatu objek menjadi lebih bermakna apabila melalui pengalaman dan penggunaan.
Keindahan Yang Terbentuk Seiring Perjalanan Masa
Kedua-dua jenama turut mempunyai pandangan yang hampir serupa tentang nilai sesuatu objek, khususnya bagaimana ia mampu membina karakter tersendiri seiring peredaran masa.
Sebaliknya, setiap tanda tersebut menjadi rekod peribadi perjalanan, menyimpan memori dan pengalaman pemiliknya.
Falsafah ini turut diterapkan dalam pendekatan reka bentuk Maison Margiela yang terkenal dengan eksperimen terhadap tekstur, bahan dan kesan penuaan.
Pakaian yang sudah lusuh diberi kehidupan baharu, dipelihara atau sengaja dihasilkan dengan penampilan seakan-akan telah lama digunakan bagi menjadikan perjalanan masa sebahagian daripada konsep reka bentuk.
Menerusi kolaborasi ini, kedua-dua jenama menggabungkan kod reka bentuk masing-masing dengan cara cukup menarik.
Hasilnya, setiap produk mempunyai penampilan tersendiri dan berpotensi berubah seiring penggunaan, menjadikan kesan usia sebagai sebahagian daripada keistimewaan reka bentuknya.
Bianchetto: Seni Meraikan Ketidaksempurnaan
Antara tarikan utama koleksi ini ialah penggunaan teknik Bianchetto, iaitu kaedah sapuan cat putih yang cukup sinonim dengan identiti Maison Margiela.
Teknik ini sudah menjadi sebahagian daripada DNA jenama berkenaan sejak awal penubuhannya.
Pada 1988, pengasasnya, Martin Margiela, mengecat seluruh perabot di studio reka bentuk pertamanya menggunakan warna putih.
Seiring masa, lapisan cat tersebut mula merekah dan mengelupas, sekali gus menghasilkan kesan patina yang unik serta sentiasa berubah.
Daripada menganggap perubahan ini sebagai tanda kerosakan, Maison Margiela mengangkatnya sebagai satu bentuk keindahan yang mempunyai nilai artistik tersendiri.
Pendekatan sama diterapkan pada koleksi RIMOWA x Maison Margiela ini.
Dalam masa sama, alur ikonik RIMOWA yang mula diperkenalkan pada 1950 pada beg pakaian aluminium turut menjadi elemen penting koleksi ini.
Diinspirasikan daripada industri penerbangan, reka bentuk beralur tersebut kekal sebagai antara identiti paling dikenali jenama Jerman berkenaan sehingga hari ini.
RIMOWA Classic Cabin: Perincian Dalaman Yang Mencuri Perhatian
Ruang dalamannya kini menampilkan lapisan putih dengan perincian kulit, diinspirasikan daripada pendekatan Maison Margiela terhadap proses pembuatan pakaian.
Konsep ini sering memperlihatkan bahagian dalaman atau struktur pembinaan sesuatu helaian sebagai elemen luaran yang menjadi sebahagian daripada reka bentuk.
Falsafah tersebut diterjemahkan menerusi lapisan dalaman beg pakaian ini yang menampilkan jahitan jelas serta kemasan tepi berjahit overlock, memberikan ilusi seolah-olah keseluruhan beg diterbalikkan.
Idea sama turut dapat dilihat pada beg 5AC, yang menampilkan lapisan dalaman terkeluar melepasi badan kulitnya.
Sebagai perincian tambahan, lencana logo aluminium pada beg pakaian ini turut dihiasi empat jahitan benang putih menyerong, melengkapkan identiti kolaborasi kedua-dua jenama.
Dihasilkan dengan teliti menggunakan aluminium anod daripada kilang bersejarah RIMOWA di Cologne, Jerman, Classic Cabin ini masih mengekalkan ciri praktikal yang menjadi keistimewaan jenama tersebut.
Antaranya termasuk pemegang teleskopik tanpa tahap ketinggian tetap, sistem roda Multiwheel ikonik RIMOWA serta kunci yang diluluskan TSA bagi memberikan kemudahan dan keselamatan ketika mengembara.
5AC XL Bag: Gabungan Seni Bina & Fungsi
Melengkapkan set perjalanan ini ialah beg RIMOWA x Maison Margiela 5AC XL yang turut menerima interpretasi reka bentuk cukup istimewa.
Proses tersebut tidak memerlukan penggunaan sebarang jarum atau benang, sebaliknya membentuk tekstur beralur secara terus pada material kulit.
Beg ini turut dilengkapi tali silang badan daripada kulit untuk kegunaan harian, selain gelung kulit boleh tanggal yang membolehkannya dipasang pada bahagian atas RIMOWA Classic Cabin ketika dalam perjalanan.
Perincian tersebut bukan sahaja memberikan fungsi tambahan, malah memastikan corak alur pada kedua-dua produk dapat diselaraskan bagi menghasilkan penampilan set yang lebih harmoni.
Sebagai pelengkap, kedua-dua beg pakaian dan beg tangan ini turut disertakan tag kulit khas yang menggabungkan elemen tag alamat berinspirasikan dunia pengembaraan RIMOWA dengan aksesori loceng kunci Maison Margiela.
Kempen Visual Yang Meraikan Seni Bianchetto
Bagi menghidupkan lagi cerita di sebalik kolaborasi ini, RIMOWA dan Maison Margiela turut mempersembahkan kempen khas yang diarahkan serta dirakam oleh Dexter Lander.
Kempen tersebut mengetengahkan aplikasi teknik Bianchetto menerusi visual artistik yang cukup dramatik, seolah-olah satu pertunjukan semburan cat sedang berlangsung.
Berlatarbelakangkan sebuah apartmen berkonsepkan seni bina Haussmann, beg Classic Cabin, beg 5AC serta keseluruhan ruang di sekelilingnya diselaputi cat putih Bianchetto.
Hasilnya, siluet kedua-dua produk kelihatan seakan-akan tercetak pada dinding di belakangnya, menghasilkan imej yang menggabungkan elemen seni, fesyen dan identiti reka bentuk kedua-dua jenama.
Pendekatan visual ini sekali lagi memperlihatkan bagaimana sesuatu kesan yang lazimnya dianggap sebagai ketidaksempurnaan mampu diterjemahkan menjadi satu bentuk ekspresi kreatif.
Koleksi edisi terhad RIMOWA x Maison Margiela ini akan mula ditawarkan pada 19 November 2026 menerusi butik terpilih RIMOWA dan Maison Margiela, selain boleh didapati secara dalam talian.
Berikut ialah harga runcit yang disyorkan bagi pasaran Malaysia:
- RIMOWA x Maison Margiela Classic Cabin: RM18,150
- RIMOWA x Maison Margiela 5AC XL Bag: RM20,400
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Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars. Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.