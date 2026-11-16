RIMOWA x Maison Margiela Lancar Koleksi Edisi Terhad

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Apabila dua nama besar dalam dunia fesyen dan barangan mewah bergabung, hasilnya pastinya lebih daripada sekadar sebuah kolaborasi biasa.

Kali ini, RIMOWA dan Maison Margiela menyatukan identiti reka bentuk masing-masing menerusi koleksi edisi terhad yang meraikan keindahan perubahan, kesan penggunaan dan perjalanan masa.

Kolaborasi istimewa ini menyaksikan dua rekaan ikonik diberi nafas baharu, iaitu beg pakaian RIMOWA Classic Cabin dan beg Maison Margiela 5AC XL.

Kedua-duanya ditafsir semula dengan menggabungkan elemen reka bentuk tersendiri daripada kedua-dua jenama, sekali gus menghasilkan set perjalanan yang cukup eksklusif dan mempunyai karakter tersendiri.

Menariknya, koleksi ini bukan sekadar menampilkan estetika mewah, malah membawa falsafah yang lebih mendalam tentang bagaimana sesuatu objek menjadi lebih bermakna apabila melalui pengalaman dan penggunaan.

Keindahan Yang Terbentuk Seiring Perjalanan Masa

RIMOWA dan Maison Margiela berkongsi pendekatan reka bentuk yang cukup teliti, berteraskan penelitian mendalam terhadap bahan, struktur serta proses pembuatannya.

Kedua-dua jenama turut mempunyai pandangan yang hampir serupa tentang nilai sesuatu objek, khususnya bagaimana ia mampu membina karakter tersendiri seiring peredaran masa.

Bagi RIMOWA, kesan kemek, calar dan patina pada beg pakaian aluminium yang sering dibawa mengembara bukanlah kecacatan yang perlu disembunyikan.

Sebaliknya, setiap tanda tersebut menjadi rekod peribadi perjalanan, menyimpan memori dan pengalaman pemiliknya.

Falsafah ini turut diterapkan dalam pendekatan reka bentuk Maison Margiela yang terkenal dengan eksperimen terhadap tekstur, bahan dan kesan penuaan.

Pakaian yang sudah lusuh diberi kehidupan baharu, dipelihara atau sengaja dihasilkan dengan penampilan seakan-akan telah lama digunakan bagi menjadikan perjalanan masa sebahagian daripada konsep reka bentuk.

Menerusi kolaborasi ini, kedua-dua jenama menggabungkan kod reka bentuk masing-masing dengan cara cukup menarik.

Alur ikonik pada permukaan aluminium RIMOWA kini diteruskan pada beg 5AC XL, manakala teknik sapuan cat putih khas Maison Margiela yang dikenali sebagai Bianchetto diaplikasikan secara manual pada setiap helaian koleksi.

Hasilnya, setiap produk mempunyai penampilan tersendiri dan berpotensi berubah seiring penggunaan, menjadikan kesan usia sebagai sebahagian daripada keistimewaan reka bentuknya.

Bianchetto: Seni Meraikan Ketidaksempurnaan

Antara tarikan utama koleksi ini ialah penggunaan teknik Bianchetto, iaitu kaedah sapuan cat putih yang cukup sinonim dengan identiti Maison Margiela.

Teknik ini sudah menjadi sebahagian daripada DNA jenama berkenaan sejak awal penubuhannya.

Pada 1988, pengasasnya, Martin Margiela, mengecat seluruh perabot di studio reka bentuk pertamanya menggunakan warna putih.

Seiring masa, lapisan cat tersebut mula merekah dan mengelupas, sekali gus menghasilkan kesan patina yang unik serta sentiasa berubah.

Daripada menganggap perubahan ini sebagai tanda kerosakan, Maison Margiela mengangkatnya sebagai satu bentuk keindahan yang mempunyai nilai artistik tersendiri.

Pendekatan sama diterapkan pada koleksi RIMOWA x Maison Margiela ini.

Lapisan cat putih Bianchetto yang disapu secara manual akan mengalami perubahan mengikut cara setiap produk digunakan, menjadikan setiap kesan dan rekahan sebagai sebahagian daripada kisah pemiliknya.

Dalam masa sama, alur ikonik RIMOWA yang mula diperkenalkan pada 1950 pada beg pakaian aluminium turut menjadi elemen penting koleksi ini.

Diinspirasikan daripada industri penerbangan, reka bentuk beralur tersebut kekal sebagai antara identiti paling dikenali jenama Jerman berkenaan sehingga hari ini.

RIMOWA Classic Cabin: Perincian Dalaman Yang Mencuri Perhatian

Bukan hanya bahagian luar yang diberikan sentuhan baharu, malah bahagian dalaman RIMOWA Classic Cabin turut melalui proses interpretasi semula yang cukup menarik.

Ruang dalamannya kini menampilkan lapisan putih dengan perincian kulit, diinspirasikan daripada pendekatan Maison Margiela terhadap proses pembuatan pakaian.

Konsep ini sering memperlihatkan bahagian dalaman atau struktur pembinaan sesuatu helaian sebagai elemen luaran yang menjadi sebahagian daripada reka bentuk.

Falsafah tersebut diterjemahkan menerusi lapisan dalaman beg pakaian ini yang menampilkan jahitan jelas serta kemasan tepi berjahit overlock, memberikan ilusi seolah-olah keseluruhan beg diterbalikkan.

Idea sama turut dapat dilihat pada beg 5AC, yang menampilkan lapisan dalaman terkeluar melepasi badan kulitnya.

Sebagai perincian tambahan, lencana logo aluminium pada beg pakaian ini turut dihiasi empat jahitan benang putih menyerong, melengkapkan identiti kolaborasi kedua-dua jenama.

Dihasilkan dengan teliti menggunakan aluminium anod daripada kilang bersejarah RIMOWA di Cologne, Jerman, Classic Cabin ini masih mengekalkan ciri praktikal yang menjadi keistimewaan jenama tersebut.

Antaranya termasuk pemegang teleskopik tanpa tahap ketinggian tetap, sistem roda Multiwheel ikonik RIMOWA serta kunci yang diluluskan TSA bagi memberikan kemudahan dan keselamatan ketika mengembara.

5AC XL Bag: Gabungan Seni Bina & Fungsi

Melengkapkan set perjalanan ini ialah beg RIMOWA x Maison Margiela 5AC XL yang turut menerima interpretasi reka bentuk cukup istimewa.

Menariknya, alur ikonik RIMOWA pada beg ini dibentuk terus pada permukaan kulit menerusi teknik frekuensi tinggi bagi menghasilkan corak tiga dimensi yang tepat.

Proses tersebut tidak memerlukan penggunaan sebarang jarum atau benang, sebaliknya membentuk tekstur beralur secara terus pada material kulit.

Beg ini turut dilengkapi tali silang badan daripada kulit untuk kegunaan harian, selain gelung kulit boleh tanggal yang membolehkannya dipasang pada bahagian atas RIMOWA Classic Cabin ketika dalam perjalanan.

Perincian tersebut bukan sahaja memberikan fungsi tambahan, malah memastikan corak alur pada kedua-dua produk dapat diselaraskan bagi menghasilkan penampilan set yang lebih harmoni.

Sebagai pelengkap, kedua-dua beg pakaian dan beg tangan ini turut disertakan tag kulit khas yang menggabungkan elemen tag alamat berinspirasikan dunia pengembaraan RIMOWA dengan aksesori loceng kunci Maison Margiela.

Kempen Visual Yang Meraikan Seni Bianchetto

Bagi menghidupkan lagi cerita di sebalik kolaborasi ini, RIMOWA dan Maison Margiela turut mempersembahkan kempen khas yang diarahkan serta dirakam oleh Dexter Lander.

Kempen tersebut mengetengahkan aplikasi teknik Bianchetto menerusi visual artistik yang cukup dramatik, seolah-olah satu pertunjukan semburan cat sedang berlangsung.

Berlatarbelakangkan sebuah apartmen berkonsepkan seni bina Haussmann, beg Classic Cabin, beg 5AC serta keseluruhan ruang di sekelilingnya diselaputi cat putih Bianchetto.

Hasilnya, siluet kedua-dua produk kelihatan seakan-akan tercetak pada dinding di belakangnya, menghasilkan imej yang menggabungkan elemen seni, fesyen dan identiti reka bentuk kedua-dua jenama.

Pendekatan visual ini sekali lagi memperlihatkan bagaimana sesuatu kesan yang lazimnya dianggap sebagai ketidaksempurnaan mampu diterjemahkan menjadi satu bentuk ekspresi kreatif.

Koleksi edisi terhad RIMOWA x Maison Margiela ini akan mula ditawarkan pada 19 November 2026 menerusi butik terpilih RIMOWA dan Maison Margiela, selain boleh didapati secara dalam talian.

Berikut ialah harga runcit yang disyorkan bagi pasaran Malaysia:

RIMOWA x Maison Margiela Classic Cabin: RM18,150

RM18,150 RIMOWA x Maison Margiela 5AC XL Bag: RM20,400

RIMOWA x Maison Margiela.

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