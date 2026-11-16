Pameran Solo Eng Tay Di AweGallery, Tampil Lebih 30 Karya Dari Arkib Peribadi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seniman kelahiran Malaysia yang bekerja di New York, Eng Tay buat pertama kali berkongsi sisi peribadi dalam kehidupannya sebagai seorang artist.

Menerusi pameran solo UNSEEN / OB:SEEN, Eng Tay bakal mempamerkan karya yang selama ini disembunyikan daripada pandangan umum.

Pameran anjuran AweGallery itu bakal menampilkan lebih 30 lukisan dan etsa (etching) dari arkib peribadi Eng Tay yang berusia 79 tahun ini.

Pameran Arkib Peribadi Eng Tay Buat Pertama Kali Di Malaysia

Eng Tay. (Foto: AweGallery)

Eng Tay bukanlah nama asing dalam dunia seni.

Menetap dan menghasilkan karya di New York sejak berusia 20-an, Eng Tay telah membina bahasa seni tersendiri selama lima dekad.

Antara tema utamanya ialah hubungan manusia, intimasi, kasih sayang dan perasaan rindu terhadap cinta dan dimiliki.

Namun begitu, di sebalik kerjaya yang panjang dan stabil itu, masih ada satu sisi Eng Tay yang jarang ditemui ramai.

Itulah yang bakal dipamerkan menerusi himpunan karya yang selama ini tidak dikongsikan kepada orang ramai.

Malah, sebahagian daripada karya seni tersebut telah disimpan selama 50 tahun dalam arkib peribadi Eng Tay.

Karya Etching Yang Menerokai Perasaan Intimasi Dan Hubungan Manusia

Antara karya dipamerkan dalam pameran ini. (Foto: AweGallery)

Antara hasil karya yang bakal ditampilkan ialah satu siri karya etching erotik.

Menurut AweGalley, karya tersebut merupakan ekspresi perasaan peribadi yang mendalam bagi memahami sifat keinginan manusia menerusi intimasi dan hubungan emosi.

Bagi sesetengah pihak mungkin menganggap karya ini provokatif, namun ia turut mengajak orang ramai untuk memikirkan di mana sebenarnya sempadan antara seni, intimasi dan persepsi masyarakat.

Tambahan pula, kisah yang lebih menarik bukanlah tentang karya erotik itu, sebaliknya keputusan Eng Tay untuk berkongsinya sekarang.

Emosi dan perasaan manusia. (Foto: AweGallery)

Ini kerana Eng Tay bukanlah seniman muda yang sedang mencipta identiti baharu atau mahu mencabar dunia seni.

Sebaliknya, Eng Tay seorang tokoh hebat yang telah berjaya membina kerjaya dan reputasi sepanjang hidupnya.

Pada peringkat ini, keputusannya untuk melihat semula dan berkongsi karya yang disimpan itu menawarkan perspektif menarik.

Menurut AweGalley, ia membolehkan kita melihat bagaimana hubungan seorang pelukis dengan sejarahnya sendiri mungkin telah berubah mengikut peredaran masa.

Pameran UNSEEN / OB:SEEN Menjemput Kita Untuk Memahami Di Sebalik Setiap Karya Seni

Karya yang memerlukan kita memahami maksudnya. (Foto: AweGallery)

Mungkin situasi hari ini membolehkan karya peribadi dilihat dengan penerimaan lebih terbuka.

Selain itu, peredaran masa juga membolehkan seorang artist melihat dirinya semula dengan pendapat berbeza.

Walau bagaimanapun, AweGallery menegaskan ini bukan penjelasan daripada Eng Tay sendiri, sebaliknya persoalan yang dibuka untuk kita lihat bersama.

Pameran ini bukan bertujuan untuk mencetus kontroversi semata-mata demi mendapatkan perhatian.

Sebaliknya, ia mewujudkan ruang untuk perbualan jujur tentang ekspresi karya seni, sejarah peribadi dan pelbagai sifat menggambarkan perasaan seorang manusia.

Para pengunjung juga bakal melihat evolusi perjalanan seni Eng Tay dengan lebih dekat.

Contohnya seperti karya etching yang dihasilkan 10 tahun lalu sehinggalah lukisan terkini.

Walaupun sudah lama berkarya, tema kasih sayang, hubungan dan ikatan antara manusia terus mengalir dalam setiap lukisannya.

UNSEEN / OB:SEEN Berlangsung Dari 12 November Sehingga 23 November 2026

Antara hasil karya popular Eng Tay. (Foto: KL Lifestyle)

Untuk info, pameran UNSEEN / OB:SEEN sedang berlangsung di AweGallery, Taman Paramount, Petaling Jaya.

Pameran ini dibuka dari 12 November sehingga 23 November 2026.

Ia juga menjadi peluang istimewa bagi peminat seni untuk mengenali Eng Tay dengan lebih dekat.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.