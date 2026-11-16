Isetan Rai Ulang Tahun Ke-140 Dengan Isetan Beauty Fest 2026

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Isetan Kuala Lumpur kini meraikan ulang tahun ke-140 jenama itu menerusi festival kecantikan buat kali pertama.

Dikenali sebagai Isetan Beauty Fest 2026, festival ini menghimpunkan 100 produk kecantikan terkemuka di satu ruangan istimewa dinamakan Wall of Fame.

Festival tersebut sedang berlangsung dari 13 hingga 29 November 2026 di Isetan Suria KLCC dan Isetan The Gardens.

100 Produk Kecantikan Ikonik Di Wall of Fame

Wall Of Fame Isetan. (Foto: Isetan)

Wall of Fame dicipta khas sempena Isetan Beauty Fest 2026 menampilkan 100 produk prestij dan ikonik dalam jenama tersebut.

Ruangan itu juga merangkumi pilihan dalam kategori penjagaan kulit, kosmetik, rambut dan wangian.

Menurut Isetan, ia bukan sekadar memaparkan produk terlaris, sebaliknya mendukung falsafah, kemahiran dan warisan di sebalik jenama kecantikan ternama dunia.

Antara nama yang ditampilkan di Wall of Fame ialah Burberry Beauty, Chantercaille, Clarins, Estée Lauder, Hermès Beauty, Lancôme, La Prairie, NARS, Shiseido dan SK-II.

Kepelbagaian ini mencerminkan usaha Isetan menawarkan pilihan kecantikan yang sesuai dengan pelbagai gaya hidup, cita rasa dan keperluan.

Selain itu, semakin ramai melihat aspek kecantikan melangkaui penampilan semata-mata.

Ia juga merangkumi kesejahteraan, keyakinan, ekspresi diri dan pilihan harian yang membuatkan seseorang itu terasa lebih menyerlah.

Festival Angkat Tema Kecantikan Luaran Dan Dalaman

Isetan Beauty Fest 2026. (Foto: Isetan)

Pada masa kini, kecantikan dilihat melangkaui penampilan semata-mata.

Sebaliknya, ia turut merangkumi kesejahteraan, keyakinan, ekspresi diri serta pilihan harian yang membuatkan seseorang berasa lebih baik.

Perspektif meluas itulah yang menjadi inspirasi kepada tema festival tahun ini, iaitu The Art of Being Beautiful Inside & Out dan dibina berdasarkan konsep penjagaan diri menyeluruh dengan menggabungkan kecantikan, kesejahteraan, fesyen serta penjagaan diri.

10 Produk Terlaris Menerusi Pamera Isetan WELLife



Dari kiri ke kana, Encik Susumu Asako, Encik Yeow Kah Chong, dan Encik Daisuke Yamai (Foto: Isetan)

Melengkapkan festival ini ialah Isetan WELLife iaitu konsep kesejahteraan khusus dimiliki Isetan.

WELLife mempamerkan 10 produk terlaris dalam kategori kecantikan, penjagaan diri dan kesejahteraan.

Tujuannya ialah untuk mengukuhkan mesej bahawa penjagaan diri dan kesejahteraan berkait rapat dengan rutin harian memainkan peranan penting dalam penampilan, emosi dan gaya hidup seseorang individu.

Makna Kecantikan Berbeza Bagi Setiap Orang

Pengarah serta Pengurus Besar Jualan dan Perdagangan Isetan Kuala Lumpur, Daisuke Yamai. (Foto; Isetan)

Pengarah serta Pengurus Besar Jualan dan Perdagangan Isetan Kuala Lumpur, Daisuke Yamai berkata kecantikan membawa makna tersendiri kepada setiap individu.

“Kecantikan membawa makna berbeza kepada setiap orang, daripada penjagaan kulit, ekspresi diri sehinggalah kesejahteraan dan keyakinan.

“Menerusi festival ini, kami meraikan pelbagai perspektif tersebut sambil menampilkan warisan dan invovasi di sebalik jenama yang dikenali dan dipercayai pelanggan kami.

“Sempena Isetan menyambut ulang tahun ke-140, kami tekad untuk memahami keperluan pelanggan yang sentiasa berubah, mengukuhkan kepercayaan yang dibina sejak lama dan mewujudkan pengalaman bermakna sambil mengekalkan warisan kualiti dan perkhidmatan kami.”

Isetan Beauty Festival menjadi sebahagian daripada tahun penting bagi jenama ini sempena 140 tahun warisannya.

Perjalanan itu didukung oleh komitmen terhadap kualiti, perkhidmatan dan evolusi secara berterusan.

Hala tuju ini turut digambarkan dalam mesej ulang tahun Isetan, iaitu WAKU WAKU To You.

Ungkapan itu berasal daripada perkataan Jepun waku waku yang membawa maksud keterujaan, penantian dan kegembiraan.

Mesej ini meletakkan pelanggan sebagai tumpuan utama Isetan sambil mengekalkan nilai dan identiti Jepun yang telah lama mendefinisikan jenama itu.

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