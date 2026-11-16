[Foto] Casio x A.P.C. Lancar Dua Jam Tangan CASIO VINTAGE Terbaharu

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Dua jenama yang cukup sinonim dengan gaya tersendiri, Casio dan A.P.C., sekali lagi bergabung tenaga menerusi kolaborasi terbaharu yang menyaksikan kemunculan dua jam tangan eksklusif dalam rangkaian CASIO VINTAGE, iaitu AQ-240EAC dan AQ-240EGAC.

Kolaborasi ini menggabungkan identiti reka bentuk kedua-dua jenama dengan cukup harmoni, mengetengahkan pesona klasik yang tidak lapuk dek zaman, selain mengekalkan elemen praktikal untuk kegunaan harian.

Ia bukan sekadar aksesori penunjuk waktu, sebaliknya pelengkap gaya buat mereka yang menghargai reka bentuk ringkas, kemas dan penuh karakter.

Berteraskan model AQ-240, kedua-dua jam tangan ini menampilkan gabungan paparan analog dan digital yang memberikan sentuhan retro tersendiri.

Reka bentuknya cukup menarik dengan bentuk sarung empat segi berlekuk bulat, diserikan permukaan dail kemasan sunray yang menghasilkan pantulan cahaya halus apabila terkena sinaran.

Hasilnya ialah penampilan yang sederhana tetapi tetap menyerlah.

Tidak terlalu sarat dengan perincian, sebaliknya mengutamakan keseimbangan antara estetika dan fungsi, selari dengan falsafah reka bentuk A.P.C. yang cukup terkenal dengan pendekatan minimalis dan bersahaja.

Sebagai sentuhan eksklusif kolaborasi ini, logo A.P.C. turut dipaparkan pada bahagian dail serta pengancing tali jam.

Sementara itu, bahagian belakang sarung jam dihiasi ukiran simbol gitar dan keris, menjadikannya perincian istimewa yang memberikan identiti tersendiri kepada koleksi ini.

Dari segi pilihan warna, peminat boleh memilih antara dua variasi menarik.

Model pertama hadir dengan kemasan rona keemasan yang memberikan sentuhan klasik dan elegan, manakala model kedua tampil dalam kemasan perak yang dipadankan dengan dail hijau gelap, sekali gus menghasilkan kontras warna yang lebih berani tetapi tetap sofistikated.

Kedua-dua pilihan ini cukup versatil untuk digayakan bersama pelbagai persalinan, khususnya pakaian berpotongan minimalis dan denim.

Sama ada digandingkan dengan kemeja kasual, helaian asas harian mahupun gaya santai hujung minggu, jam tangan ini mampu melengkapkan penampilan tanpa kelihatan keterlaluan.

Menghayati Masa Melalui Lensa Kreatif

Lebih menarik, kolaborasi kali ini bukan hanya tertumpu kepada reka bentuk jam tangan, malah turut mengangkat satu tema yang lebih mendalam, iaitu hubungan manusia dengan masa serta keindahan memperlahankan rentak kehidupan.

Bagi menterjemahkan idea tersebut, A.P.C. dan Casio turut mempersembahkan sebuah filem pendek arahan Kersti Jan Werdal berjudul A Day with A.P.C. and Casio.

Filem ini mengajak penonton menikmati detik-detik kecil dalam rutin seharian menerusi paparan tangan dan pergelangan tangan, dengan setiap babak disertakan catatan waktu pada bahagian penjuru bingkai.

Pendekatan visual yang cukup ringkas ini memberikan perspektif berbeza tentang bagaimana masa berlalu dan bagaimana setiap detik mempunyai cerita tersendiri.

Bermula pada jam 10.50 pagi, penonton dibawa menyaksikan jari yang menunjuk ke arah seekor ikan di atas hamparan ais.

Kemudian, pada jam 12.55 tengah hari, tangan mencapai laci berisi peralatan makan perak, diikuti babak pada jam 1.55 petang yang memperlihatkan pergelangan tangan berehat di atas terminal pembayaran.

Menjelang jam 2.15 petang, tangan memilih sebiji buah berwarna merah di celah buah-buah ara, sebelum suasana beralih kepada dua pergelangan tangan yang berkongsi meja di sebuah kafe pada jam 3 petang.

Sepanjang filem tersebut, kedua-dua jam tangan dalam kemasan emas dan perak silih berganti menjadi tumpuan, seolah-olah mengiringi perjalanan masa dalam rutin harian yang sederhana tetapi penuh makna.

Filem ini diakhiri pada jam 3.50 petang dengan model kemasan perak menjadi fokus ketika sehelai lengan baju disingsingkan, sekali gus menutup perjalanan sehari yang diraikan menerusi detik-detik kecil kehidupan.

Menerusi pendekatan ini, A.P.C. dan Casio seakan-akan mengingatkan kita bahawa masa bukan sekadar angka yang bergerak pada paparan jam.

Sebaliknya, ia turut berkait rapat dengan pengalaman, kebiasaan dan momen sederhana yang sering terlepas daripada perhatian apabila kita terlalu sibuk mengejar kesibukan harian.

Kenali A.P.C.

Ditubuhkan oleh Jean Touitou pada 1987, A.P.C. ialah jenama fesyen dari Perancis yang dikenali di peringkat antarabangsa menerusi kreativiti, keaslian serta ketahanan produknya.

Nama A.P.C. sememangnya cukup sinonim dengan denim mentah (raw denim), yang menjadi antara identiti utama jenama berkenaan.

Selain itu, A.P.C. turut menawarkan rangkaian pakaian dan aksesori untuk wanita serta lelaki yang mengutamakan gaya peribadi tanpa perlu bergantung kepada rekaan yang terlalu menonjol.

Dengan gabungan warisan reka bentuk Casio dan falsafah minimalis A.P.C., koleksi kolaborasi ini membawa tafsiran baharu terhadap aksesori klasik yang sesuai untuk gaya hidup moden.

Dua model kolaborasi CASIO VINTAGE x A.P.C. ini boleh didapati menerusi kedai dalam talian rasmi CASIO bermula 16 November 2026, manakala jualan di kedai-kedai CASIO yang sah dijangka bermula pada pertengahan November 2026.

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