Ante Buka Butik Baharu Di SOGO118 Mall, Tawar Pelbagai Pilihan Jenama Antarabangsa

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Jenama tempatan berteraskan reka bentuk, ante kini memperluas kehadiran runcitnya menerusi pembukaan ruang niaga baharu di SOGO118, 118 Mall.

Ruang tersebut menghimpunkan pelbagai jenama antarabangsa merangkumi kategori perjalanan, teknologi, kesejahteraan, aksesori dan cermin mata.

Bermula hari ini, pengunjung boleh meneroka pilihan itu di lokasi yang merangkumi Aras G dan Aras 1.

Ante Himpunkan Pelbagai Jenama Antarabangsa Di Bawah Satu Bumbung

Reka bentuk dan gaya hidup bawah satu bumbung. (Foto: Ante)

Menerusi ruang baharu ini, pengunjung berpeluang meneroka pelbagai keperluan harian dalam satu destinasi.

Malah, rangkaian produknya menggabungkan reka bentuk teliti dengan fungsi praktikal untuk kegunaan harian.

Daripada persiapan untuk percutian hingga mencari cermin mata hitam sesuai jadi pilihan tepat mengubah rutin harian lebih menyeronokkan.

M.Craftsman. (Foto: Ante)

Antara jenama yang ditampilkan ialah M.Craftsman merangkumi rangkaian Bristol, Trixi dan Airy.

Koleksi ini menggabungkan perincian praktikal dengan reka bentuk kontemporari menawarkan lebih banyak pilihan aksesori bagi melengkapi rutin harian anda.

Native Union Dan Lexon Lengkapkan Kategori Teknologi & Aksesori

Native Union case peranti. (Foto: Ante)

Produk kedua-dua jenama ini direka untuk melengkapi cara pengguna berinteraksi dengan teknologi dalam kehidupan seharian.

Sama ada mencari aksesori praktikal atau pilihan sesuai dengan gaya moden, kedua-duanya menawarkan produk menarik.

Bagi individu yang mengambil berat tentang kesejahteraan diri, anda boleh meneroka OURA Ring 5.

OURA Ring 5. (Foto: Ante)

Peranti yang menyediakan maklumat berkaitan kesejahteraan untuk digunakan setiap hari.

Selain itu, MaH dan Ringo turut hadir bagi menambah kepelbagaian pilihan gaya hidup dalam ruang bahru ante.

IZIPIZI Morning Express Curi Tumpuan Di Aras G

Cermin mata IZIPIZI. (Foto: Ante)

Koleksi cermin mata IZIPIZI Autumn Winter 2026, Morning Express pula jadi tumpuan utama mengambil inspirasi daripada kesibukan rutin yang biasa dihadapi oleh semua orang.

Ia mencerminkan pergerakan dan spontaniti ketika bersiap sebelum memulakan hari sama ada ke tempat kerja, menjalankan urusan atau meluangkan masa di luar.

Dengan frame cermin mata berteraskan reka bentuk yang mudah digayakan, koleksi Morning Express menambahkan sentuhan personaliti pada penampilan harian.

Dengan rangkaian jenama yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan, ruang baharu ante di SOGO118 menawarkan pengalaman meneroka dalam satu destinasi.

Sama ada bersiap untuk berjalan, mencari aksesori harian atau melihat koleksi cermin mata terkini, semuanya boleh ditemui di kedua-dua tingkat tersebut.

Ante berada di SOGO 118Mall, 118 Mall, Aras G dan 1, Presint Merdeka 118, Kuala Lumpur City Centre, 50118 Kuala Lumpur.

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