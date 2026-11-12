Yangwang U9 Xtreme Pecah Had 500 KM/J, Kekal Kereta Terpantas Dunia

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Supercar elektrik BYD, Yangwang U9 Xtreme telah berjaya memecahkan halangan 500 km/j menerusi satu percubaan di Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu (UAE) awal bulan ini.

Kereta itu mencatatkan kelajuan tertinggi 503.17 km/j, hampir 7 km/j lebih tinggi berbanding rekod miliknya sebelum ini iaitu 496.22 km/j.

Pencapaian ini membolehkannya mencipta dua rekod dunia Guinness (GWR) baharu dan jadi kereta pengeluaran terpantas dunia.

U9 Xtreme Berjaya Cipta Dua Rekod Dunia Guinness Baharu

U9 Xtreme. (Foto: BYD)

Menurut BYD, pencapaian itu membolehkan U9 Xtreme menerima dua pengiktirafan sekali gus.

Rekod pertama ialah kelajuan tertinggi dicapai sebuah kereta pengeluaran dalam pecutan satu arah (single direction run).

Rekod kedua pula ialah kelajuan tertinggi dicapai sebuah kereta pengeluaran elektrik dalam pecutan satu arah (single direction run).

Kedua-dua rekod ini telah pun diiktiraf oleh Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

Kelajuan Sehingga 500 KM/J Tercapai Di Jalan Raya Awam

U9 Xtreme di Abu Dhabi. (Foto: BYD)

Berbeza dengan rekod sebelum ini yang dicatatkan di litar oval Automotive Testing Papenburg (ATP), Jerman.

Jurutera BYD membawa U9 Xtreme yang diubah suai ke Abu Dhabi.

Pihak berkuasa telah menutup satu laluan sepanjang 10 kilometer di Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), Al-Dhafra selama dua hari.

Memandangkan ia jalan raya awam di kawasan gurun, laluan itu perlu dibersihkan sebelum setiap percubaan.

Malah, pemeriksaan lanjut turut dilakukan bagi memastikan tiada dawai atau serpihan dapat mencucuk tayar jenama Giti yang digunakan.

Pemandu yang diberikan tanggungjawab untuk lakukan percubaan itu ialah juara Nürburgring 24 Hours (2012), Marc Basseng.

Pada 31 Oktober, Basseng melakukan dua pecutan dan mencatatkan kelajuan maksimum 490 km/j.

Seterusnya, pasukan jurutera bekerja sepanjang malam untuk menambah baik persediaan bateri dan motor.

Antara penambahbaikan termasuklah melaraskan sudut sayap belakang bagi menambah daya tekan ke bawah.

Dalam masa sama, mereka turut mengubah sistem suspension DiSus-X dan tekanan tayar bagi meningkatkan kestabilan pada kelajuan tinggi.

U9 Xtreme Berjaya Cecah 503.17 KM/J Pada Percubaan Terakhir

Rekod yang menakjubkan. (Foto: BYD)

Keesokan harinya (1 November), Basseng sekali lagi melakukan dua pecutan.

Pada pecutan terakhir, dia berjaya mencatatkan kelajuan tertinggi 503.17 km/j.

Angka itu hampir 7 km/j lebih tinggi berbanding rekod sebelumnya iaitu 496.22 km/j.

Selepas memecut lagu pada bahagian awal, Basseng dilaporkan menurunkan pedal minyak kepada separuh sehingga 380 km/j sebelum mengeluarkan sepenuhnya kuasa U9 Xtreme.

Keadaan itu menyebabkan kereta kurang stabil dan sedikit terhuyung-hayang ketika cuba mencecah kelajuan maksimumnya.

Basseng berkata, memandu di jalan raya membawa cabaran berbeza berbanding litar ujian khas.

“Berbeza dengan litar ujian khas, jalan raya menyediakan cabaran berbeza memerlukan ketepatan, kestabilan dan keyakinan terhadap kereta lebih penting daripada sebelumnya.

“Memecahkan rekod dunia ialah satu pencapaian luar biasa. Tetapi melakukannya sekali lagi dalam persekitaran berbeza sangatlah istimewa. Untuk mencapai kelajuan itu setiap perincian sangat penting, dan semua ini tidak mungkin tercapai tanpa pasukan kejuruteraan Yangwang yang hebat.” ujarnya.

Naib Presiden Eksekutif BYD, Stella Li turut berkongsi rasa bangga terhadap pasukan jurutera syarikat tersebut.

“Saya selalu beritahu orang ramai bahawa jurutera kami muda, berani dan mungkin sedikit gila, tetapi dalam erti yang baik.

“Walaupun ketika pasukan meraikan pencapaian mengejutkan 496.22 km/j di Jerman tahun lepas, mereka sudah meneliti data dan membincangkan cara membawa U9 Xtreme ke tahap seterusnya.

“Pencapaian 503.17 km/j sangatlah membanggakan, dan ia menolak penanda aras kuasa elektrik jauh ke depan daripada apa yang mungkin diimpikan dari pihak lain.”

Namun, perlu diingatkan kepada pembaca bahaya percubaan ini bukan rekod kelajuan darat yang sebenar.

Ini kerana rekod itu memerlukan bacaan purata pecutan dua arah, bukannya satu.

Berdasarkan ukuran tersebut, SSC Tuatara masih memegang gelaran itu, walaupun U9 Xtreme jelas lebih pantas.

U9 Xtreme Juga Pernah Pecah Rekod Kereta Elektrik (EV) Di Nürburgring

U9 Xtreme di Nürburgring. (Foto: BYD)

Untuk info, U9 Xtreme juga pernah menerima gelaran EV terpantas di litar Nürburgring Nordschleife dengan catatan masa rasmi 6 minit 59.157 saat pada Ogos 2025.

Gelaran itu kemudian diambil oleh Porsche Taycan Turbo GT dengan Manthey Performance Kit pada April lalu.

Tambahan pula, U9 Xtreme semakin hampir untuk dihasilkan untuk digunakan oleh orang awam.

Unit pertama yang dibina mengikut standard pelanggan telah ditunjukkan di Auto China awal tahunu ini.

Model yang diberi nama Dawn Moment, hadir dalam warna hitam dengan serbuk emas dan beberapa lapisan salutan memberi penampilan seperti seni lacquer Chinese.

Hanya 30 unit U9 Xtreme ditawarkan di seluruh dunia.

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