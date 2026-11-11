Kosas Holiday 2026: Set Hadiah Kecantikan Bermula RM60

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Menjelang musim perayaan, mencari hadiah yang sesuai buat insan tersayang pastinya menjadi antara perkara yang mula difikirkan.

Mengambil kesempatan sempena musim pemberian hadiah tahun ini, jenama kecantikan Kosas memperkenalkan koleksi Holiday 2026 Sets yang menghimpunkan beberapa produk kegemaran ramai dalam set edisi terhad.

Menariknya, rangkaian set istimewa ini ditawarkan pada harga bermula RM60.

4 Set Kecantikan Kosas Untuk Dijadikan Hadiah

1. Kosas Cloud Illusion Translucent Loose Setting + Blurring Powder Set (Edisi Terhad) – RM150

Bagi mereka yang gemarkan dunia kecantikan, set solekan istimewa mungkin menjadi pilihan menarik untuk diberikan sebagai tanda ingatan.

Bagi mereka yang menggemari solekan dengan kemasan wajah yang tampak cerah dan halus, Cloud Illusion Set mungkin menjadi pilihan tepat.

Set edisi terhad ini menggabungkan dua produk penting untuk menyempurnakan penampilan solekan, iaitu Revealer Extra Bright dalam rona Magic yang membantu mencerahkan kawasan bawah mata serta Cloud Set Loose Powder dalam rona Candy untuk menetapkan solekan dengan kemasan lembut dan kesan soft-focus.

Gabungan kedua-dua produk ini membantu menghasilkan penampilan wajah yang lebih segar dan berseri, sekali gus menjadikannya pilihan menarik buat pencinta kecantikan yang mengutamakan solekan kemas dan semula jadi.

2. Kosas Blush is Life Mini (Edisi Terhad Musim Perayaan) – RM60

Pemerah pipi terlaris Kosas kini hadir dalam saiz mini yang cukup comel dan sesuai dijadikan hadiah.

Blush is Life Mini merupakan pemerah pipi jenis bedak tanpa talkum yang diperkaya bahan penjagaan kulit untuk memberikan rona kemerahan semula jadi pada pipi.

Menariknya, produk ini menampilkan gabungan dua tona warna yang dibakar dan disatukan bagi menghasilkan warna yang segar serta mudah disesuaikan dengan pelbagai gaya solekan.

Teksturnya yang lembut dan halus mudah diratakan pada kulit tanpa meninggalkan garisan ketara, selain memberikan kemasan berseri yang kelihatan semula jadi.

Dengan warna yang boleh dibina mengikut intensiti pilihan serta formula tahan lama, pemerah pipi mini ini sesuai untuk mereka yang mahukan sentuhan rona segar dalam rutin solekan harian.

3. Kosas Lip Plumper Set

Buat mereka yang gemarkan penampilan bibir lebih penuh dan berkilau, set ini menampilkan tiga pilihan produk pengilat bibir dengan kesan menggebukan.

Diformulasikan dengan kompleks khas, produk ini memberikan sensasi hangat dan sejuk pada bibir, selain membantu menghasilkan penampilan bibir yang lebih penuh dengan kemasan berkilau seperti cermin.

Bukan sekadar memberikan efek visual, formulanya juga terbukti secara klinikal membantu melembapkan, menghaluskan dan melembutkan bibir tanpa menyebabkan kekeringan.

Sesuai untuk dijadikan hadiah, dikongsi bersama insan tersayang atau disimpan sebagai koleksi peribadi buat penggemar produk bibir.

4. Kosas Soulgazer Eye-Intensifying Set (Edisi Terhad Musim Perayaan) – RM157

Jika ingin memberikan lebih tumpuan kepada solekan mata, Soulgazer Eye-Intensifying Set boleh dipertimbangkan.

Set ini menghimpunkan dua produk penting yang membantu menyerlahkan definisi mata serta memberikan penampilan bulu mata yang lebih panjang dan lentik.

Sama ada untuk gaya solekan harian yang ringkas atau penampilan malam yang lebih menonjol, gabungan produk ini memudahkan pencinta kecantikan bereksperimen dengan pelbagai gaya.

Sebagai koleksi edisi terhad, ia juga menjadi pilihan menarik untuk menambahkan sentuhan pesona dalam rutin kecantikan sepanjang musim perayaan.

Kosas Holiday 2026 Sets

Dengan pilihan produk yang sesuai untuk pelbagai keperluan kecantikan, koleksi ini boleh menjadi hadiah istimewa buat insan tersayang atau ganjaran kecil untuk diri sendiri.

Jadi, jika anda sedang mencari sesuatu yang istimewa buat pencinta solekan, koleksi Kosas Holiday 2026 ini mungkin wajar dimasukkan dalam senarai pilihan anda.

Kosas

Kosas merupakan jenama kecantikan yang menggabungkan solekan berprestasi tinggi dengan manfaat penjagaan kulit menerusi formulasi bersih yang terbukti secara klinikal.

Berteraskan misi untuk mengubah perspektif terhadap kecantikan, Kosas menggalakkan setiap individu menyerlahkan keunikan diri, mengekspresikan personaliti serta berasa selesa dengan kulit sendiri.

Produk-produknya dirumus menggunakan bahan berkhasiat pada kepekatan aktif bagi membantu menyokong kesihatan kulit, termasuk ketika tidak mengenakan solekan.

Dengan pigmentasi yang kaya, kemasan berseri dan formula tahan lama, Kosas menawarkan pilihan solekan yang membantu menyerlahkan kecantikan semula jadi dengan sentuhan glamor yang bersahaja, atau dikenali sebagai Effortless Allure.

Selain itu, produknya turut melalui ujian dermatologi dan dirumus agar cukup lembut untuk kulit sensitif.

Jenama ini juga mengelakkan penggunaan bahan yang dirasakan tidak sesuai atau kurang serasi dengan kulit.

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