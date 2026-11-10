UNIQLO Bawa Pikachu Ke TRX, Ada Koleksi Pokémon Eksklusif Dan Peluang Menang Slot Larian

Pikachu akan hadir di UNIQLO The Exchange TRX pada 13 dan 14 November 2026 untuk sesi Meet & Greet percuma.
Koleksi eksklusif Pokémon RUN 30 UTme! tersedia dari 2 November hingga 31 Disember 2026, dengan pek pelekat percuma untuk setiap pembelian.
Pelanggan berpeluang memenangi slot Pokémon RUN 30 dengan membeli dua produk UTme! antara 2 hingga 11 November 2026.
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Berita baik buat peminat Pokémon apabila watak ikonik Pikachu bakal membuat kemunculan istimewa di UNIQLO The Exchange TRX pada 13 dan 14 November 2026 sempena persiapan menjelang acara Pokémon RUN 30.
Menerusi sesi Meet & Greet khas itu, peminat berpeluang bertemu Pikachu secara dekat dan merakamkan gambar kenangan di kawasan pintu masuk Aras 1 pusat beli-belah berkenaan.
Sesi pertemuan akan berlangsung pada waktu berikut:
13 November 2026
3 petang
6 petang
14 November 2026
12 tengah hari
3 petang
6 petang
Lebih menarik, penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada pengunjung berdasarkan konsep siapa cepat dia dapat, tertakluk kepada kekosongan slot.
Pokémon RUN 30 UTme! Tampil Dengan Rekaan Eksklusif
Selain peluang bertemu Pikachu, peminat turut boleh mendapatkan koleksi rekaan eksklusif Pokémon RUN 30 UTme! yang boleh didapati dari 2 November hingga 31 Disember 2026.
Menariknya, setiap pembelian mana-mana produk Pokémon RUN 30 UTme! melayakkan pelanggan menerima pek pelekat percuma sementara stok masih ada.
Peluang Menang Slot Pokémon RUN 30!
Bagi peminat yang ingin menyertai Pokémon RUN 30, UNIQLO turut menawarkan peluang memenangi satu daripada tiga slot penyertaan acara larian tersebut.
Untuk menyertainya, pelanggan hanya perlu membuat pembelian dua produk Pokémon RUN 30 UTme! dalam satu transaksi antara 2 hingga 11 November 2026.
Selepas itu, peserta perlu melengkapkan borang penyertaan rasmi bagi melayakkan diri menyertai peraduan berkenaan.
Pemenang akan diumumkan pada 13 November menerusi akaun Instagram rasmi UNIQLO Malaysia, @uniqlomyofficial.
Senarai Cawangan UNIQLO Yang Menawarkan Koleksi Pokémon RUN 30
Bagi mendapatkan koleksi Pokémon RUN 30 UTme!, pelanggan boleh mengunjungi cawangan UNIQLO berikut:
Rekaan UTme!:
UNIQLO The Exchange TRX
UNIQLO Fahrenheit88
UNIQLO Mid Valley Megamall
UNIQLO Mid Valley Southkey
Rekaan siap cetak (Pre-printed Designs):
UNIQLO Sunway Pyramid
UNIQLO Suria KLCC
Untuk maklumat lanjut mengenai koleksi, peraduan dan syarat penyertaan penuh, orang ramai boleh merujuk bahagian Soalan Lazim (FAQ) Pokémon RUN 30 UTme! menerusi saluran rasmi UNIQLO.
Terma dan syarat: Penyertaan sesi Meet & Greet adalah percuma dan tertakluk kepada kekosongan slot.
Pek pelekat diberikan sementara stok masih ada. Peraduan memenangi slot larian terbuka kepada rakyat Malaysia yang memenuhi syarat, berusia 18 tahun ke atas serta mempunyai keahlian UNIQLO App yang berdaftar.
Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars.
Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.