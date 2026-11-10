UNIQLO Bawa Pikachu Ke TRX, Ada Koleksi Pokémon Eksklusif Dan Peluang Menang Slot Larian

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Berita baik buat peminat Pokémon apabila watak ikonik Pikachu bakal membuat kemunculan istimewa di UNIQLO The Exchange TRX pada 13 dan 14 November 2026 sempena persiapan menjelang acara Pokémon RUN 30.

Menerusi sesi Meet & Greet khas itu, peminat berpeluang bertemu Pikachu secara dekat dan merakamkan gambar kenangan di kawasan pintu masuk Aras 1 pusat beli-belah berkenaan.

Sesi pertemuan akan berlangsung pada waktu berikut:

13 November 2026 3 petang 6 petang



14 November 2026 12 tengah hari 3 petang 6 petang



Lebih menarik, penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada pengunjung berdasarkan konsep siapa cepat dia dapat, tertakluk kepada kekosongan slot.

Pokémon RUN 30 UTme! Tampil Dengan Rekaan Eksklusif

Foto: UNIQLO Malaysia.

Selain peluang bertemu Pikachu, peminat turut boleh mendapatkan koleksi rekaan eksklusif Pokémon RUN 30 UTme! yang boleh didapati dari 2 November hingga 31 Disember 2026.

Menariknya, setiap pembelian mana-mana produk Pokémon RUN 30 UTme! melayakkan pelanggan menerima pek pelekat percuma sementara stok masih ada.

Peluang Menang Slot Pokémon RUN 30!

Bagi peminat yang ingin menyertai Pokémon RUN 30, UNIQLO turut menawarkan peluang memenangi satu daripada tiga slot penyertaan acara larian tersebut.

Untuk menyertainya, pelanggan hanya perlu membuat pembelian dua produk Pokémon RUN 30 UTme! dalam satu transaksi antara 2 hingga 11 November 2026.

Selepas itu, peserta perlu melengkapkan borang penyertaan rasmi bagi melayakkan diri menyertai peraduan berkenaan.

Pemenang akan diumumkan pada 13 November menerusi akaun Instagram rasmi UNIQLO Malaysia, @uniqlomyofficial.

Senarai Cawangan UNIQLO Yang Menawarkan Koleksi Pokémon RUN 30

Bagi mendapatkan koleksi Pokémon RUN 30 UTme!, pelanggan boleh mengunjungi cawangan UNIQLO berikut:

Rekaan UTme!:

UNIQLO The Exchange TRX

UNIQLO Fahrenheit88

UNIQLO Mid Valley Megamall

UNIQLO Mid Valley Southkey

Rekaan siap cetak (Pre-printed Designs):

UNIQLO Sunway Pyramid

UNIQLO Suria KLCC

Untuk maklumat lanjut mengenai koleksi, peraduan dan syarat penyertaan penuh, orang ramai boleh merujuk bahagian Soalan Lazim (FAQ) Pokémon RUN 30 UTme! menerusi saluran rasmi UNIQLO.

Foto: UNIQLO Malaysia.

Terma dan syarat: Penyertaan sesi Meet & Greet adalah percuma dan tertakluk kepada kekosongan slot.

Pek pelekat diberikan sementara stok masih ada. Peraduan memenangi slot larian terbuka kepada rakyat Malaysia yang memenuhi syarat, berusia 18 tahun ke atas serta mempunyai keahlian UNIQLO App yang berdaftar.

Terma dan syarat tambahan turut dikenakan.

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