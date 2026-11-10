Lazada 11.11: Lebih RM111,000 Nilai Produk Dijual Pada Harga RM11 Setiap Satu

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Produk terpilih dengan nilai keseluruhan melebihi RM111,000 bakal ditawarkan pada harga RM11 setiap satu sempena kempen Lazada Malaysia 11.11 Biggest Sale of the Year.

Tawaran pertama menerusi RM11 All Out Surprise Deals akan bermula pada hari ini (10 November), jam 8 malam, diikuti beberapa tawaran menarik lain sepanjang tempoh kempen.

Berlangsung dari 7 hingga 13 November 2026, kempen jualan yang bermula pada jam 8 malam itu menghimpunkan pelbagai promosi daripada jenama tempatan dan antarabangsa yang mengambil bahagian, termasuk Dyson, Fan Beauty, HABIB dan Jean Perry.

Pengguna boleh mendapatkan pelbagai produk merangkumi kategori kelengkapan rumah dan gaya hidup, kecantikan, fesyen, elektronik serta banyak lagi.

Daripada peluang menempah produk pilihan dengan bayaran deposit 10 peratus sehinggalah tawaran baucar pada waktu tertentu, berikut merupakan antara promosi yang boleh dimanfaatkan sepanjang kempen berkenaan.

Produk RM11 dan Surprise Boxes: Dua Tawaran Berbeza Untuk Diterokai

Tawaran RM11 All Out Surprise Deals akan bermula pada 10 November, jam 8 malam, dengan menawarkan pelbagai produk terpilih pada harga RM11 setiap satu.

Nilai keseluruhan produk yang ditampilkan menerusi tawaran ini melebihi RM111,000.

Foto: Lazada Malaysia.

Surprise Boxes bermula RM11

Selain itu, pengguna turut berpeluang mendapatkan Surprise Boxes yang mengandungi produk dengan nilai lebih tinggi berbanding harga pembelian kotak berkenaan.

Tawaran ini boleh didapati setiap hari dari 11 hingga 13 November, bermula jam 10 pagi hingga 11.59 malam, selagi stok masih ada.

Lebih Banyak Promosi Menarik Sepanjang Jualan Lazada 11.11

Selain tawaran RM11, pengguna yang mengunjungi kedai terpilih di LazMall juga boleh menikmati pelbagai promosi daripada jenama yang mengambil bahagian, termasuk:

Baucar kempen: Diskaun sehingga RM1,000 bagi pembelian yang memenuhi syarat.

Diskaun sehingga RM1,000 bagi pembelian yang memenuhi syarat. Flash Sales: Produk terpilih ditawarkan dengan potongan harga sehingga 90 peratus.

Produk terpilih ditawarkan dengan potongan harga sehingga 90 peratus. Stack & Save: Penjimatan sehingga 50 peratus menerusi tawaran yang layak.

Penjimatan sehingga 50 peratus menerusi tawaran yang layak. Coins: Ganjaran minimum 1,000 Coins setiap hari, selain diskaun sehingga 70 peratus menerusi tawaran Coins.

Ganjaran minimum 1,000 Coins setiap hari, selain diskaun sehingga 70 peratus menerusi tawaran Coins. Baucar kedai: Baucar diskaun 50 peratus menerusi Lazada Lebih Hot serta baucar diskaun 30 peratus untuk keseluruhan pembelian daripada kedai Most Loved Stores yang mengambil bahagian.

Jangan Terlepas Tawaran Harian Lazada Dari 11 Hingga 13 November

Dari 11 hingga 13 November, pengguna boleh mendapatkan baucar penjual harian dengan tawaran diskaun 50 peratus bagi pembelian minimum RM100.

Selain itu, terdapat dua waktu khas yang boleh dimanfaatkan untuk mendapatkan tawaran menarik setiap hari:

Early Bird: 7 pagi hingga 10 pagi.

7 pagi hingga 10 pagi. Happy Hour: 2 petang hingga 6 petang.

Pengguna hanya perlu membuka aplikasi Lazada menerusi telefon pintar untuk melihat senarai kedai yang mengambil bahagian, meneroka pelbagai tawaran serta menyemak ketersediaan produk, kelayakan penggunaan baucar dan terma serta syarat yang ditetapkan.

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