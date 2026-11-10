Gaya Rock n’ Roll Marshall Dikekalkan Pada Warna Coklat Baharu Emberton III

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Jenama audio, Marshall sudah lama dikenali menerusi ciri bunyinya tersendiri memperkenalkan warna baharu bagi speaker mudah alih Emberton III.

Pilihan warna coklat baharu yang hangat dan semula jadi memberikan penampilan segar kepada reka bentuk klasik jenama tersebut.

Model ini bakal dilancarkan secara eksklusif dalam platform online pada 14 September 2026.

Model Ikonik Diberi Nafas Baharu

Emberton III. (Foto: Marshall)

Warna coklatnya memberi penampilan ringkas dan mudah dipadankan dengan pelbagai gaya.

Ia juga menjadi peneman setia sesuai digunakan dalam rutin harian dan setiap perjalanan.

Tambahan pula, Emberton III direka untuk dibawa ke mana-mana sahaja sama ada ketika meneroka kawasan trendy di bandar, bercuti pada hujung minggu atau melakukan aktiviti luar seperti hiking, camping dan lain-lain.

Namun begitu, warna baharu ini tidak menjejaskan prestasi speaker Emberton III.

Speaker mudah alih yang memiliki saiz kompak masih boleh menghasilkan bunyi kuat!

Malah, ia kini menawarkan jangka hayat bateri melebihi 32 jam dengan hanya satu pengecasan sahaja.

Dalam masa sama, Emberton III direka untuk menghadapi apa jua situasi seperti habuk, kotoran dan hujan.

Pengguna hanya perlu masukannya ke dalam beg, meletakkannya di kereta atau membawanya bersama ketika melakukan rutin kehidupan seharian.

Ciri Utama Emberton III Masih Dikekalkan

Saiz kompak yang mudah dibawa. (Foto: Marshall)

Untuk info, Emberton III masih mengekalkan beberapa ciri utama yang menjadi tarikan utamanya.

Antaranya seperti bunyi khas Marshall yang jelas dan bertenaga walaupun memiliki saiz kompak.

Ia sangat sesuai untuk digunakan dalam mana-mana persekitaran seperti rumah, bandar atau di luar.

Tambahan pula, jangka hayat bateri melebihi 32 jam sesuai digunakan dalam perjalanan balik kampung sehinggalah menikmati percutian di hujung minggu.

Warna coklat ini memberikan Emberton III penampilan baharu unik, tetapi tidak sama sekali mengubah identiti reka bentuk Marshall yang sudah sebati dengan jenama tersebut.

Mengambil inspirasi daripada palet warna bumi dan gaya hidup aktif menjadikannya padanan sesuai untuk aktiviti luar, berjalan mahupun kehidupan di bandar.

Ia juga masih mengekalkan gaya rock n roll Marshall yang sangat sinonim dengan jenama tersebut.

Emberton III Bakal Dilancarkan Pada 14 November 2026.

Menurut Marshall, Emberton III bakal dijual pada harga RM999 dalam pasaran Malaysia.

Selain pembelian secara online, Emberton III bakal dijual menerusi peruncit sah terpilih Marshall bermula 23 November 2026.

Emberton III Brown bukan sekadar sahaja menawarkan pilihan warna baharu. Ia adalah peneman bagi peminat muzik yang mahukan sesuatu lebih bergaya.

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